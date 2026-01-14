Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό

Οι ειδικοί εξηγούν πώς η υπερβολική καφεΐνη και τα σάκχαρα στα energy drinks επηρεάζουν την πίεση και τι σημαίνει αυτό για την υγεία σου

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για πολλούς, ειδικά σε στιγμές κόπωσης ή έντονης πίεσης. Παρά την αίσθηση άμεσης ενέργειας, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου. Μια δημοσιευμένη περίπτωση αναφέρει έναν άνδρα που κατανάλωνε οκτώ κουτάκια ενεργειακού ποτού ημερησίως και υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της προσοχής στη χρήση τους.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την υπερβολική κατανάλωση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμα και μικρές δόσεις μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και να επηρεάσουν την καρδιοαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Η γνώση των συστατικών και η προσεκτική παρακολούθηση της υγείας αποτελούν κρίσιμα βήματα για όσους επιλέγουν να καταναλώνουν ενεργειακά ποτά.

Διάβασε επίσης: 30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες

Η περίπτωση που ανέδειξε τον κίνδυνο

Ο άνδρας της μελέτης ήταν υγιής και ενεργός, αλλά παρουσίασε αδυναμία, μούδιασμα και αστάθεια στις κινήσεις του. Μετά από απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ισχαιμικό εγκεφαλικό. Η αρτηριακή του πίεση ήταν εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που οφειλόταν στην υπερβολική κατανάλωση ενεργειακών ποτών, κάθε ένα εκ των οποίων περιείχε σημαντική ποσότητα καφεΐνης. Με τη διακοπή τους, η πίεσή του επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα.

Καφεΐνη και αυξημένη αρτηριακή πίεση

Η καφεΐνη στα ενεργειακά ποτά μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη πίεση επιβαρύνει τα αγγεία και ιδιαίτερα τον εγκέφαλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο τόσο ισχαιμικών όσο και αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Στην περίπτωση της μελέτης, η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης ήταν πάνω από 1.200 mg, πολύ πάνω από τη συνιστώμενη δόση των 400 mg ημερησίως.

Η επίδραση της ζάχαρης

Πέρα από την καφεΐνη, τα ενεργειακά ποτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, η οποία συμβάλλει στην καταστροφή των αγγείων και την αυξημένη πηκτικότητα του αίματος. Ακόμη και τα σκευάσματα χωρίς ζάχαρη δεν θεωρούνται απαραίτητα ασφαλή, καθώς ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Ξαφνικές επιπτώσεις στην καρδιά και τον εγκέφαλο

Mπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στην πίεση και τη συχνότητα καρδιακών παλμών, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για εγκεφαλικό. Επιπλέον, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική για μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα η ζημιά στα αγγεία να προχωρά χωρίς προειδοποίηση.

Προσεκτική κατανάλωση και μέτρο

Η ανοχή στην καφεΐνη διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για τους περισσότερους, ένα κουτάκι ενεργειακού ποτού την ημέρα θεωρείται ασφαλές, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξεπερνάται η ημερήσια δόση των 200–400 mg καφεΐνης και να λαμβάνονται υπόψη η γενική υγεία και τυχόν καρδιολογικά προβλήματα.

Σημασία τακτικών ελέγχων

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και τα τακτικά εργαστηριακά τεστ είναι κρίσιμα ακόμα και για υγιή άτομα. Η έγκαιρη διάγνωση και η ενημέρωση για τυχόν προδιαθεσικούς παράγοντες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών από την κατανάλωση ενεργειακών ποτών.

Διάβασε επίσης: Χάσε κιλά στον ύπνο σου: Το «ιαπωνικό νερό» που κάνει το σώμα σου να καίει λίπος 24/7

Δες κι αυτό…