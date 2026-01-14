Mad Bubble
Mad Bubble
Διατροφή 14.01.2026

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και μπορεί να προκαλέσει εγκεφαλικό

energiako_poto
Οι ειδικοί εξηγούν πώς η υπερβολική καφεΐνη και τα σάκχαρα στα energy drinks επηρεάζουν την πίεση και τι σημαίνει αυτό για την υγεία σου
Μαρία Χατζηγιάννη

Η κατανάλωση ενεργειακών ποτών έχει γίνει καθημερινή συνήθεια για πολλούς, ειδικά σε στιγμές κόπωσης ή έντονης πίεσης. Παρά την αίσθηση άμεσης ενέργειας, πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να κρύβει σοβαρούς κινδύνους για την υγεία, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφαλικού επεισοδίου. Μια δημοσιευμένη περίπτωση αναφέρει έναν άνδρα που κατανάλωνε οκτώ κουτάκια ενεργειακού ποτού ημερησίως και υπέστη ισχαιμικό εγκεφαλικό, κάτι που αναδεικνύει τη σημασία της προσοχής στη χρήση τους.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την υπερβολική κατανάλωση. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ακόμα και μικρές δόσεις μπορεί να αυξήσουν την αρτηριακή πίεση και να επηρεάσουν την καρδιοαγγειακή υγεία, ιδιαίτερα σε άτομα με προϋπάρχοντες παράγοντες κινδύνου. Η γνώση των συστατικών και η προσεκτική παρακολούθηση της υγείας αποτελούν κρίσιμα βήματα για όσους επιλέγουν να καταναλώνουν ενεργειακά ποτά.

energia
Pinterest

Διάβασε επίσης: 30-30-3: Η μέθοδος που υπόσχεται υγιές έντερο και λιγότερο φούσκωμα σε λίγες μέρες

Η περίπτωση που ανέδειξε τον κίνδυνο

Ο άνδρας της μελέτης ήταν υγιής και ενεργός, αλλά παρουσίασε αδυναμία, μούδιασμα και αστάθεια στις κινήσεις του. Μετά από απεικονιστικό έλεγχο διαπιστώθηκε ισχαιμικό εγκεφαλικό. Η αρτηριακή του πίεση ήταν εξαιρετικά υψηλή, γεγονός που οφειλόταν στην υπερβολική κατανάλωση ενεργειακών ποτών, κάθε ένα εκ των οποίων περιείχε σημαντική ποσότητα καφεΐνης. Με τη διακοπή τους, η πίεσή του επανήλθε στα φυσιολογικά επίπεδα.

Καφεΐνη και αυξημένη αρτηριακή πίεση

Η καφεΐνη στα ενεργειακά ποτά μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η αυξημένη πίεση επιβαρύνει τα αγγεία και ιδιαίτερα τον εγκέφαλο, αυξάνοντας τον κίνδυνο τόσο ισχαιμικών όσο και αιμορραγικών εγκεφαλικών επεισοδίων. Στην περίπτωση της μελέτης, η ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης ήταν πάνω από 1.200 mg, πολύ πάνω από τη συνιστώμενη δόση των 400 mg ημερησίως.

energia_poto
Pinterest

Η επίδραση της ζάχαρης

Πέρα από την καφεΐνη, τα ενεργειακά ποτά περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης, η οποία συμβάλλει στην καταστροφή των αγγείων και την αυξημένη πηκτικότητα του αίματος. Ακόμη και τα σκευάσματα χωρίς ζάχαρη δεν θεωρούνται απαραίτητα ασφαλή, καθώς ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θρόμβωσης.

Ξαφνικές επιπτώσεις στην καρδιά και τον εγκέφαλο

Mπορεί να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στην πίεση και τη συχνότητα καρδιακών παλμών, δημιουργώντας συνθήκες επικίνδυνες για εγκεφαλικό. Επιπλέον, η υψηλή αρτηριακή πίεση μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματική για μεγάλο διάστημα, με αποτέλεσμα η ζημιά στα αγγεία να προχωρά χωρίς προειδοποίηση.

Προσεκτική κατανάλωση και μέτρο

Η ανοχή στην καφεΐνη διαφέρει από άτομο σε άτομο. Για τους περισσότερους, ένα κουτάκι ενεργειακού ποτού την ημέρα θεωρείται ασφαλές, ενώ η υπερβολική κατανάλωση αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο. Οι ειδικοί συνιστούν να μην ξεπερνάται η ημερήσια δόση των 200–400 mg καφεΐνης και να λαμβάνονται υπόψη η γενική υγεία και τυχόν καρδιολογικά προβλήματα.

Σημασία τακτικών ελέγχων

Η παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και τα τακτικά εργαστηριακά τεστ είναι κρίσιμα ακόμα και για υγιή άτομα. Η έγκαιρη διάγνωση και η ενημέρωση για τυχόν προδιαθεσικούς παράγοντες μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο επιπλοκών από την κατανάλωση ενεργειακών ποτών.

Διάβασε επίσης: Χάσε κιλά στον ύπνο σου: Το «ιαπωνικό νερό» που κάνει το σώμα σου να καίει λίπος 24/7

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή ενεργειακά ποτά ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ

Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ

14.01.2026

Δες επίσης

Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ
Food

Έτσι φτιάχνεις στο σπίτι τον viral πρωτεϊνικό καφέ

14.01.2026
Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»
Life

Οι πιο οικονομικοί τρόποι για να κάνεις το σπίτι που νοικιάζεις «δικό σου»

14.01.2026
Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη
Beauty

Τα frosty lips είναι το trend που θα σου χαρίσει κινηματογραφική λάμψη

14.01.2026
Zebra: Το print που αντικαθιστά το λεοπάρ στη ντουλάπα σου
Fashion

Zebra: Το print που αντικαθιστά το λεοπάρ στη ντουλάπα σου

14.01.2026
Πώς μεταδίδεται πραγματικά η γρίπη; Η επιστήμη απαντά
Life

Πώς μεταδίδεται πραγματικά η γρίπη; Η επιστήμη απαντά

14.01.2026
Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026
Life

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε villain mode το 2026

14.01.2026
Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της
Beauty

Η Ariana Grande «επέστρεψε» στο πιο iconic hair look της

14.01.2026
Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement
Fashion

Βίκυ Καγιά: Πώς έκανε τη μαύρη δερμάτινη φούστα statement

14.01.2026
Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση
Life

Έχεις άγχος στο αεροπλάνο; Τότε πρέπει να κάτσεις οπωσδήποτε σε αυτή τη θέση

14.01.2026
Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Τραπεζάκι σαλονιού: Πώς θα το διακοσμήσεις σαν να είσαι ειδικός

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα 5 πράγματα που παρατηρούν αμέσως οι επισκέπτες στο σπίτι σου

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Αυτά είναι τα ζώδια που θα κάνουν μέχρι και μάγια για να εκδικηθούν έναν πρώην

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

9 hacks για να πετυχαίνεις κάθε μέρα τον στόχο των 10.000 βημάτων

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Μέγαρο Μαξίμου: Σε τροχιά αποδρομής – Όταν η επικοινωνία παύει να καλύπτει την πολιτική ουσία

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται