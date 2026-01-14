Mad Bubble
Κυκλοφόρησε το 4ο και τελευταίο teaser για το Avengers: Doomsday (Video)

Το τέταρτο και τελευταίο teaser της Marvel αποκαλύπτει την πρώτη συνάντηση των Fantastic Four με τη Wakanda και τον Namor
Το τέταρτο και τελευταίο teaser της ταινίας «Avengers: Doomsday» κυκλοφόρησε και ολοκληρώνει το ιδιαίτερο προωθητικό πλάνο της Marvel, αποκαλύπτοντας για πρώτη φορά μια συνάντηση που μέχρι σήμερα δεν είχε παρουσιαστεί στο κινηματογραφικό σύμπαν της εταιρείας. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ήρωες της Wakanda, οι Fantastic Four και ο Namor, σε μια εικόνα που προαναγγέλλει τη σύγκρουση εθνών και κόσμων. Στο νέο υλικό, ο Ben Grimm, γνωστός ως The Thing και τον οποίο ενσαρκώνει ο Ebon Moss Bachrach, αποβιβάζεται από αεροσκάφος για να συναντήσει τη Shuri, την οποία υποδύεται η Letitia Wright και η οποία φέρει πλέον τον ρόλο του Black Panther. Δίπλα της βρίσκεται και ο M’Baku, με τον Winston Duke να παρουσιάζεται αυτή τη φορά ως «Βασιλιάς M’Baku της Wakanda», επισημοποιώντας τη νέα ισορροπία δυνάμεων στο βασίλειο.

Διάβασε επίσης: Σε πρώτο πλάνο οι X-Men στο νέο trailer του Avengers: Doomsday

Οι Fantastic Four μεταφέρονται από το σύμπαν τους, γνωστό ως Earth 828, στον κόσμο των Avengers, εξέλιξη που είχε προαναγγελθεί σε σκηνή μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας «Thunderbolts The New Avengers». Προερχόμενοι από μια τεχνολογικά προηγμένη εκδοχή της δεκαετίας του 1960, οι Reed Richards και η ομάδα του αντιμετωπίζουν τη διπλωματία ως πρώτο μέσο συνεννόησης, γεγονός που εξηγεί την επιλογή τους να έρθουν σε επαφή με τα κυρίαρχα έθνη αυτού του κόσμου. Στο teaser εμφανίζονται επίσης ο Namor του Tenoch Huerta, η Namora της Mabel Cadena και οι Talokanil, οι υποθαλάσσιοι πολεμιστές που είχαν βρεθεί απέναντι στη Wakanda στην ταινία «Black Panther Wakanda Forever». Αυτή τη φορά, ωστόσο, όλοι δείχνουν να βρίσκονται σε μια ασταθή συμμαχία, καθώς η απειλή του Doom, τον οποίο ενσαρκώνει ο Robert Downey Jr, επισκιάζει τις παλιές συγκρούσεις.

Σε μια από τις πιο φορτισμένες στιγμές του teaser, η Shuri δηλώνει «Έχω χάσει όλους όσοι είχαν σημασία για μένα. Ο βασιλιάς έχει καθήκον να προετοιμάσει τον λαό μας για τη μετά θάνατον ζωή. Εγώ έχω το δικό μου καθήκον». Η φράση αυτή υπογραμμίζει το προσωπικό βάρος που κουβαλά η ηρωίδα, αλλά και τον ρόλο της στη νέα σύγκρουση. Η συγκεκριμένη σύμπραξη έχει βαθιές ρίζες και στα κόμικς της Marvel. Ο Black Panther έκανε την πρώτη του εμφάνιση το 1966 στο τεύχος «Fantastic Four 52», ενώ στην έντυπη μυθολογία η Wakanda έχει μακροχρόνιες αντιπαλότητες τόσο με τον Namor όσο και με τον Victor von Doom. Παράλληλα, ο Namor διατηρεί ιδιαίτερη σχέση με τη Sue Storm, την Invisible Woman, ρόλο που θα επαναλάβει η Vanessa Kirby στην ταινία, πλαισιωμένη από τον Pedro Pascal ως Reed Richards και τον Joseph Quinn ως Johnny Storm.

Το teaser αποτελεί την τέταρτη παραλλαγή που προβλήθηκε αρχικά στις κινηματογραφικές αίθουσες πριν από την ταινία «Avatar: Fire and Ash» και στη συνέχεια διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ανέβει επίσημα στο διαδίκτυο. Προηγήθηκαν η επιβεβαίωση της επιστροφής του Chris Evans ως Steve Rogers, μια πρώτη εικόνα του Thor του Chris Hemsworth πριν από μεγάλη μάχη και η αποκάλυψη της επιστροφής των Patrick Stewart ως Professor X, Ian McKellen ως Magneto και James Marsden ως Cyclops.

Παρότι δεν εμφανίζονται στο συγκεκριμένο teaser, έχει ήδη επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των Florence Pugh ως Yelena Belova, Sebastian Stan ως Bucky Barnes, Wyatt Russell ως John Walker, David Harbour ως Alexei Shostakov, Paul Rudd ως Ant Man, Anthony Mackie ως Sam Wilson, Tom Hiddleston ως Loki και πολλών ακόμη χαρακτήρων του Marvel Cinematic Universe. Ο Robert Downey Jr, μετά από χρόνια ως Tony Stark και Iron Man, επιστρέφει στο σύμπαν της Marvel σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο, αυτόν του Victor von Doom, ο οποίος είχε ήδη αποκαλυφθεί σε σκηνή μετά τους τίτλους τέλους της ταινίας «The Fantastic Four: First Steps». Η ιστορία του «Avengers: Doomsday» αναμένεται να συνδεθεί άμεσα με τον Franklin Richards, τον υπερδυναμικό γιο των Sue Storm και Reed Richards, και να συνεχιστεί στην επόμενη μεγάλη παραγωγή «Avengers Secret Wars». Η ταινία «Avengers: Doomsday» έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 18 Δεκεμβρίου 2026, ενώ το «Avengers: Secret Wars» αναμένεται να ακολουθήσει στις 17 Δεκεμβρίου 2027, ολοκληρώνοντας το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της Marvel.

Διάβασε επίσης: Avengers: Doomsday: Δες το teaser με τον Chris Hemsworth και την κόρη του India Rose

Δες κι αυτό…

 

