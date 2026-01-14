Mad Bubble
Fashion 14.01.2026

Zebra: Το print που αντικαθιστά το λεοπάρ στη ντουλάπα σου

zebra_panteloni
Η ζέβρα αντικαθιστά το λεοπάρ στα animal prints του 2026, προσφέροντας κομψές και εύκολες επιλογές για κάθε στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από χρόνια όπου το λεοπάρ κυριαρχούσε στα animal prints, ένα νέο μοτίβο μπαίνει δυναμικά στο παιχνίδι, το zebra. Αν και άρχισε να κερδίζει έδαφος ήδη από πέρυσι, το 2026 δείχνει να μην έχει πρόθεση να επιβραδύνει. Όπως συνέβη και με τo λεοπάρ, το ζεβρέ έχει καταφέρει να γίνει ουδέτερο στοιχείο της γκαρνταρόμπας.

Το καλύτερο; Ταιριάζει σε όλου, και στους μινιμαλιστές και στους μαξιμαλιστές. Μπορεί να δώσει ισορροπία σε έντονες αποχρώσεις, να προσθέσει υφή σε ένα μονοχρωματικό σύνολο ή να αποτελέσει το επίκεντρο ενός απλού look. Η αναβίωση του μοτίβου ξεκίνησε όταν σχεδιαστές όπως οι Jacquemus και Balmain το παρουσίασαν στις συλλογές τους το 2025 και έκτοτε έχει βρει τη θέση του στην καθημερινή μόδα με πρακτικούς και κομψούς τρόπους.

zebra_outfit
https://www.instagram.com/victoria__pinchuk/

Πώς να το φορέσεις

Σε αξεσουάρ

Ο πιο εύκολος τρόπος να το εντάξεις στη γκαρνταρόμπα σου είναι μέσα από ένα αξεσουάρ. Πρόσθεσε ένα zebra-print παπούτσι, ζώνη ή τσάντα για να ολοκληρώσεις το look χωρίς να δείχνει υπερβολικό. Ακόμα κι αν τα animal prints δεν είναι συνήθη στη ντουλάπα σου, θα δώσεις μια διακριτική αλλά κομψή νότα.

zebra
https://www.instagram.com/anastasiia.antonovaa/

Σε midi φούστα ή παντελόνι

Αν θέλεις πιο έντονο αποτέλεσμα, οι φούστες και τα παντελόνια μπορούν να γίνουν το κεντρικό στοιχείο του συνόλου σου. Κράτησε το πάνω μέρος ουδέτερο και πρόσθεσε μια pop λεπτομέρεια στα παπούτσια ή την τσάντα για ισορροπημένη εμφάνιση. Τέτοια κομμάτια αναβιώνουν χρόνο με το χρόνο και δίνουν στιλιστική σταθερότητα σε μέρες που νιώθεις αναποφάσιστη.

zebra_fousta
https://www.instagram.com/victoria__pinchuk/

Παπούτσια

Τα παπούτσια με αυτό το print είναι από τα πιο ευέλικτα κομμάτια για να εντάξεις το μοτίβο. Προσθέτουν προσωπικότητα χωρίς να υπερφορτώνουν το outfit και αποτελούν μια δροσερή εναλλακτική στα καθημερινά μαύρα παπούτσια, ακόμα και σε πιο επαγγελματικά looks.

zebra_print
https://www.instagram.com/wiktorialorenz/

Παλτό

Ένα παλτό μπορεί να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο ουδέτερο outfit. Το εξωτερικό ένδυμα είναι συχνά το πρώτο που παρατηρεί κάποιος, και έτσι ένα statement coat κάνει ακόμα και ένα μινιμαλιστικό look να φαίνεται σκόπιμο και ολοκληρωμένο.

palto_zebra
https://www.instagram.com/by.ivanaramirezm/

Fashion fashion trends
