Mad Bubble
Mad Bubble
Fashion 12.01.2026

Αυτές είναι οι 6 τάσεις στις τσάντες που θα κλέψουν την καρδιά σου το 2026

Από μεγάλες καθημερινές τσάντες μέχρι statement κομμάτια και κομψά top-handles, αυτές είναι οι σιλουέτες που θα καθορίσουν το στιλ της νέας χρονιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος, οι τάσεις στις τσάντες αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη μετατόπιση στη μόδα: την επιστροφή στην προσωπικότητα, την ιστορία και το νόημα. Ο μαξιμαλισμός παραμένει παρών, όμως δεν αφορά πια την υπερβολή για την υπερβολή. Αντίθετα, οι σχεδιαστικές επιλογές γίνονται πιο εκφραστικές, χωρίς να χάνουν την πρακτικότητά τους. Το αποτέλεσμα είναι τσάντες που αφηγούνται μια ιστορία και ταυτόχρονα εξυπηρετούν την καθημερινότητα.

Στις πασαρέλες αλλά και στο street style, οι τσάντες επανέρχονται στον ρόλο του βασικού στοιχείου που ολοκληρώνει ένα σύνολο. Λεπτομέρειες με χαρακτήρα συναντούν λειτουργικά σχήματα, αποδεικνύοντας ότι το στιλ μπορεί να είναι εντυπωσιακό χωρίς να γίνεται δύσχρηστο. Το 2026 διαμορφώνεται ως μια χρονιά όπου η νοσταλγία και η καινοτομία συνυπάρχουν αρμονικά.

https://www.instagram.com/hannahlovey/

Διάβασε επίσης: Γούνινο κασκόλ: Το cozy και κομψό αξεσουάρ που κυριαρχεί τον φετινό χειμώνα

Τσάντες που χωράνε τα πάντα

Οι μεγάλες τσάντες συνεχίζουν δυναμικά και τη νέα χρονιά, αφήνοντας οριστικά πίσω τους τη μικροσκοπική αισθητική των προηγούμενων σεζόν. Μαλακά υλικά, φυσική φθορά και χαλαρές γραμμές δημιουργούν κομμάτια που μοιάζουν ήδη αγαπημένα από την πρώτη στιγμή. Είναι τσάντες που χωρούν τα πάντα και φοριούνται χωρίς δεύτερη σκέψη, συνδυάζοντας κομψότητα και απόλυτη χρηστικότητα.

oversized_tsanta
https://www.instagram.com/marthawr/

Ανανεωμένα κλασικά σχέδια

Τα κλασικά σχέδια επιστρέφουν, επανασχεδιασμένα με σύγχρονη ματιά. Σιλουέτες εμπνευσμένες από τις αρχές των 00s επανεμφανίζονται με πιο καθαρές γραμμές και σύγχρονες λεπτομέρειες. Αυτή η τάση αποδεικνύει ότι ένα διαχρονικό σχέδιο μπορεί να δείχνει επίκαιρο, αρκεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες και το αισθητικό λεξιλόγιο του σήμερα.

tsanta_tasi
https://www.instagram.com/parenthesebordeaux/

Αλυσίδες

Οι αλυσίδες επανέρχονται ως βασικό διακοσμητικό στοιχείο, προσθέτοντας λάμψη και χαρακτήρα ακόμα και στις πιο απλές τσάντες. Εμφανίζονται σε ώμους, χιαστί και μικρά βραδινά σχέδια, λειτουργώντας σαν κόσμημα που αναβαθμίζει ολόκληρο το outfit. Ένα λουρί με αλυσίδα αρκεί για να μετατρέψει μια καθημερινή τσάντα σε fashion statement.

tsanta_alisides
https://www.instagram.com/fashion___hunter/

Τσάντες με καπάκι

Το κλασικό καπάκι κάνει δυναμικό comeback, μετά από χρόνια κυριαρχίας του μινιμαλισμού. Επιστρέφει τόσο σε παραδοσιακές όσο και σε πιο σύγχρονες, λιτές εκδοχές. Το συγκεκριμένο σχέδιο προσφέρει δομή και κομψότητα, ενώ παραμένει ευέλικτο και εύκολο στη χρήση, καθιστώντας το ιδανικό για κάθε στιγμή της ημέρας.

tsanta_kapaki
https://www.instagram.com/toteme/

Statement κομμάτια

Οι statement τσάντες βρίσκονται ξανά στο προσκήνιο, ακολουθώντας την επιστροφή της έντονης προσωπικής έκφρασης. Υφές, κρόσσια, παγιέτες και τολμηρά prints δημιουργούν τσάντες που δεν περνούν απαρατήρητες. Είναι ο πιο απλός τρόπος να δοθεί χαρακτήρας ακόμα και στο πιο ουδέτερο σύνολο, χωρίς περίπλοκους συνδυασμούς.

statement_tsanta
https://www.instagram.com/hannahlovey/

Κομψές top-handle

Οι δομημένες τσάντες με κοντό χερούλι αποκτούν νέα δυναμική και σύγχρονη αισθητική. Διατηρούν τη θηλυκή, αυστηρή κομψότητά τους, αλλά προσαρμόζονται στη σημερινή καθημερινότητα. Ιδανικές για όλες τις περιστάσεις, αποπνέουν μια ήρεμη αυτοπεποίθηση και διαχρονική φινέτσα που ξεπερνά τις εποχικές τάσεις.

tsanta_xerouli
https://www.instagram.com/cocoschiffer/

Διάβασε επίσης: Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες τα χειμερινά σου παπούτσια να μείνουν σαν καινούρια

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
2026 Fashion fashion trends
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

Eurovision 2026: Πότε και πού θα ξεκινήσει η πώληση των εισιτηρίων στη Βιέννη

12.01.2026
Επόμενο
Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

Η Κατερίνα Καινούργιου μιλά για την αποχώρησή της από την εκπομπή: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο»

12.01.2026

Δες επίσης

Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου
Beauty

Hair contouring: H νέα τάση στα μαλλιά που θα χαρίσει λάμψη στο πρόσωπό σου

12.01.2026
Το νέο MAD.gr είναι εδώ: Ένα pop σύμπαν σε συνεχή κίνηση!
Life

Το νέο MAD.gr είναι εδώ: Ένα pop σύμπαν σε συνεχή κίνηση!

12.01.2026
Η Barbie «σπάει» τα στερεότυπα με την πρώτη κούκλα με αυτισμό
Life

Η Barbie «σπάει» τα στερεότυπα με την πρώτη κούκλα με αυτισμό

12.01.2026
Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί
Beauty

Χρυσές Σφαίρες 2026: Όλα τα fashion και beauty looks που ξεχώρισαν στο κόκκινο χαλί

12.01.2026
Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα
Beauty

Το νέο μανικιούρ της Dua Lipa φέρνει τη λάμψη στην καρδιά του χειμώνα

12.01.2026
Πώς η θεωρία των χρωμάτων θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι
Fashion

Πώς η θεωρία των χρωμάτων θα αλλάξει τον τρόπο που ντύνεσαι

12.01.2026
Τα 4 ζώδια που θα αναθεωρήσουν για όλους και για όλα μέσα στο 2026
Life

Τα 4 ζώδια που θα αναθεωρήσουν για όλους και για όλα μέσα στο 2026

12.01.2026
Μην την διαλέξεις ποτέ: Αυτή είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο
Life

Μην την διαλέξεις ποτέ: Αυτή είναι η πιο θορυβώδης θέση στο αεροπλάνο

11.01.2026
Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο
Life

Χώρισες με συνάδελφο; 5 πράγματα που ΔΕΝ πρέπει να κάνεις τη Δευτέρα το πρωί στο γραφείο

11.01.2026
Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πιστεύεις ότι ο σύντροφός σου σε απατάει; Τα 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν 

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Πώς καθαρίζονται τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και στρώματα στο σπίτι

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Η σπιτική πίτσα στο air fryer που είναι έτοιμη σε 10′

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Αυτό είναι το 1 ζώδιο που θα περάσει τη μεγάλη δοκιμασία του Σύμπαντος το 2026

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Eurovision 2026: Γνώρισε τους 28 υποψήφιους που διεκδικούν το εισιτήριο για τον Εθνικό Τελικό

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Το χάος στο ραδιόφωνο απειλεί την ασφάλεια των πτήσεων-Ποιοι δεν θέλουν να δοθούν οι άδειες

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Σταματούν τα web radios που δεν αποδίδουν πνευματικά δικαιώματα

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Eurovision 2026: Στο ERTFLIX, σε απευθείας μετάδοση και με διερμηνεία, η κλήρωση των Ημιτελικών

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Οι ελληνικές τράπεζες πλουτίζουν τους ξένους και βάζουν θηλιά στους Έλληνες

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Β. Ζωγράφος στο “Π”: FIR Αθηνών σε αποσύνδεση και ψηφιακή αξιοπιστία σε buffering

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται

Πλατφόρμα «ΜΙΔΑΣ»: Ρόλος, στόχοι και τα κρίσιμα ζητήματα που αναδεικνύονται