Fashion 09.01.2026

Τα 6 βήματα που πρέπει να ακολουθήσεις αν θες τα χειμερινά σου παπούτσια να μείνουν σαν καινούρια

Η φροντίδα και προστασία των χειμερινών παπουτσιών διασφαλίζει ότι παραμένουν ανθεκτικές και σαν καινούριες καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα
Ο χειμώνας μόλις ξεκίνησε και οι πρώτες χιονοπτώσεις έχουν ήδη καλύψει πολλές περιοχές, φέρνοντας μαζί τους ψυχρό αέρα, βροχή και λακκούβες γεμάτες νερό. Είναι η στιγμή που οι χειμερινές σου μπότες παίρνουν τη θέση που τους αξίζει, όχι απλώς ως μέρος του look σου, αλλά ως η ασπίδα σου απέναντι στις καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, όπως ξέρεις καλά, το να βρεις ένα στιλάτο και ανθεκτικό ζευγάρι παπουτσιών είναι μόνο η μισή μάχη. Η πραγματική τέχνη είναι να τα φροντίζεις σωστά, να τα διατηρείς σαν καινούρια και να τα κρατάς σε άψογη κατάσταση, ώστε να μην χρειαστεί να επενδύσεις ξανά την επόμενη χρονιά.

Οι μπότες σου δεν είναι απλώς ένα αξεσουάρ που ολοκληρώνει το outfit σου, είναι το απαραίτητο εργαλείο για να αντιμετωπίσεις τις χιονοθύελλες, το χιόνι και τις βροχές χωρίς να θυσιάσεις το στιλ. Με μερικές απλές κινήσεις και σωστή φροντίδα, μπορείς να τις κρατήσεις σαν καινούριες για χρόνια, απολαμβάνοντας κάθε βήμα σου σε έναν χειμώνα γεμάτο στιλ και άνεση.

1. Κάν’ τις αδιάβροχες

Οι λακκούβες και η υγρασία είναι παντού τον χειμώνα. Αν οι μπότες σου δεν είναι ήδη αδιάβροχες, ψέκασέ τες με σπρέι προστασίας στην αρχή της σεζόν. Το ίδιο ισχύει για όλα τα χειμερινά σου παπούτσια. Αν νοιάζεσαι για λεκέδες ή φθορές από νερό, η αδιαβροχοποίηση είναι απαραίτητη.

Για δερμάτινες μπότες, μην υποτιμάς τη δύναμη της γυαλάδας. Το κερί όχι μόνο τις κρατάει σαν καινούριες, αλλά επίσης σφραγίζει και προστατεύει από την υγρασία. Αν οι μπότες έχουν επένδυση από shearling, καθάρισέ την με ειδικό kit για να παραμείνει φρέσκια και απαλή.

2. Κράτησε το σχήμα τους

Για να μην παραμορφωθούν όσο στεγνώνουν, γέμισέ τες με χαρτί. Αυτό διατηρεί το σχήμα τους και εμποδίζει να χαλαρώσουν ή να τσαλακωθούν.

3. Ανανέωσέ τες

Ακόμα και οι αγαπημένες σου μπότες μπορούν να δείχνουν ταλαιπωρημένες μέσα στη σεζόν. Αφαίρεσε τα κορδόνια, καθάρισέ τα ή αντικατέστησέ τα αν χρειάζεται, αντιμετώπισε λεκέδες με ειδικό καθαριστικό, βούρτσισε το ύφασμα και ψέκασε με προστατευτικό σπρέι. Με λίγη φροντίδα, θα φαίνονται σαν καινούριες.

4. Τσέκαρε τον καιρό

Πριν βγεις, ρίξε μια ματιά στην πρόγνωση. Αν προβλέπονται καταιγίδες ή χιονοπτώσεις, επίλεξε τα πιο ανθεκτικά σου παπούτσια, συνήθως τις μπότες σου, για να αποφύγεις ζημιές.

5. Στέγνωσέ τες καλά

Αν βραχούν από ξαφνικές λακκούβες ή χιόνι, άφησέ τες να στεγνώσουν εντελώς πριν τις ξαναφορέσεις. Σκούπισέ τες καλά και βάλε τες σε ζεστό μέρος. Έτσι προστατεύεις το υλικό και διασφαλίζεις ότι θα είναι έτοιμες για την επόμενη φορά.

6. Αποθήκευσέ τες σωστά εκτός σεζόν

Μόλις τελειώσει ο χειμώνας, μην πετάξεις τις μπότες σου σε μια γωνία. Καθάρισέ τες καλά με καθαριστικό κατάλληλο για το υλικό τους, χρησιμοποίησε ένθετα για να κρατήσουν το σχήμα τους και βάλε τες σε κουτί ή σακούλα, μακριά από σκόνη και βρωμιά. Την επόμενη σεζόν θα τις ξαναφορέσεις σαν καινούριες.

Με λίγη προσοχή και καθημερινή φροντίδα, οι χειμερινές σου μπότες μπορούν να σε συνοδεύουν για χρόνια, ακόμα και όταν ο χειμώνας δείχνει το πιο ακραίο πρόσωπό του.

