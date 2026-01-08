Μην αγοράσεις κασκόλ πριν δεις αυτά τα hot trends

Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το κασκόλ γίνεται το πρωταγωνιστικό αξεσουάρ που συνδυάζει ζεστασιά, κίνηση και κομψότητα

Ο χειμώνας έχει φτάσει και οι θερμοκρασίες έχουν γίνει τσουχτερές, με τις πρώτες νιφάδες χιονιού να καλύπτουν τις πόλεις. Ένα oversized παλτό ή ένα δερμάτινο μπουφάν δεν αρκεί για να σας κρατήσει ζεστές, τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά. Μεταξύ αυτών, το κασκόλ ξεχωρίζει, όχι μόνο για τη ζεστασιά του αλλά και για τη δυνατότητα να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό outfit, προσδίδοντας κομψότητα και στιλ.

Οι πασαρέλες του χειμώνα 2026 δείχνουν ότι το κασκόλ δεν είναι πλέον απλώς ένα πρακτικό αντικείμενο. Oversized, deconstructed, νοσταλγικό ή με απαλή υφή, το κασκόλ γίνεται το σημείο που τραβάει τα βλέμματα, ολοκληρώνοντας κάθε εμφάνιση με ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και προστασία από το κρύο. Είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει προσωπικότητα και δημιουργικότητα σε κάθε χειμερινό look.

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look

Το κασκόλ ως πουλόβερ

Οι γραμμές ανάμεσα στα πλεκτά ρούχα και τα αξεσουάρ γίνονται θολές, καθώς τα κασκόλ μετατρέπονται σε extensions των πουλόβερ. Οι λεπτομέρειες, όπως οι μανσέτες ή τα τελειώματα, αναδεικνύονται ως διακοσμητικά στοιχεία, προσδίδοντας διακριτική πολυτέλεια. Είναι το σύμβολο ενός ήσυχου, sophisticated luxury, ιδανικό για όσες θέλουν προστασία χωρίς να θυσιάζουν την κομψότητα.

Το maxi κασκόλ με κρόσσια

Τα κρόσσια επιστρέφουν δυναμικά, όχι πια ως παραδοσιακά στοιχεία αλλά ως δραματικά, σχεδιαστικά gestures. Τα oversized κασκόλ σε έντονα χρώματα ή με μεταλλικές υφές προσφέρουν κίνηση και ένταση, φέρνοντας μια μοντέρνα αίσθηση ακόμα και στις πιο κλασικές εμφανίσεις.

Το νοσταλγικό πλεκτό κασκόλ

Οι παλαιές εποχές συναντούν τη μόδα του σήμερα μέσα από παχιά πλεκτά, ζεστά χρώματα και χειροποίητες υφές. Τα κασκόλ αυτά φοριούνται tone-on-tone πάνω σε πλεκτά, προσφέροντας μια ποιητική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και φέρνοντας στο outfit μια διακριτική αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς.

Το γούνινο κασκόλ

Τα γούνινα κασκόλ δημιουργούν έντονη αισθησιακή εμπειρία, τρισδιάστατη και πολυτελή. Οι όγκοι και οι απαλές υφές του επιτρέπουν να παίξετε με την κίνηση και τη δομή του look, ενώ η ποικιλία σε στυλ και χρώματα το καθιστά ένα versatile αξεσουάρ για glam και casual εμφανίσεις.

Τα «row chic» κασκόλ

Η ατέλεια γίνεται στιλιστικό πλεονέκτημα στα «row chic» κασκόλ, με ακατέργαστα τελειώματα, τραβηγμένα νήματα που μετατρέπονται σε κρόσσια ή βολάν και αναφορές στη δεκαετία του ’20. Είναι αξεσουάρ που φαίνεται effortless αλλά εκφράζει σύγχρονη, αστική κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Αυτό είναι το παντελόνι που έχει κάνει τα it-girls να ξεχάσουν τα jeans

Δες κι αυτό…