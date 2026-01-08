Fashion 08.01.2026

Μην αγοράσεις κασκόλ πριν δεις αυτά τα hot trends

kaskol
Από τις πασαρέλες μέχρι το street style, το κασκόλ γίνεται το πρωταγωνιστικό αξεσουάρ που συνδυάζει ζεστασιά, κίνηση και κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας έχει φτάσει και οι θερμοκρασίες έχουν γίνει τσουχτερές, με τις πρώτες νιφάδες χιονιού να καλύπτουν τις πόλεις. Ένα oversized παλτό ή ένα δερμάτινο μπουφάν δεν αρκεί για να σας κρατήσει ζεστές, τα αξεσουάρ κάνουν τη διαφορά. Μεταξύ αυτών, το κασκόλ ξεχωρίζει, όχι μόνο για τη ζεστασιά του αλλά και για τη δυνατότητα να αναβαθμίσει ακόμα και το πιο απλό outfit, προσδίδοντας κομψότητα και στιλ.

Οι πασαρέλες του χειμώνα 2026 δείχνουν ότι το κασκόλ δεν είναι πλέον απλώς ένα πρακτικό αντικείμενο. Oversized, deconstructed, νοσταλγικό ή με απαλή υφή, το κασκόλ γίνεται το σημείο που τραβάει τα βλέμματα, ολοκληρώνοντας κάθε εμφάνιση με ισορροπία ανάμεσα σε κομψότητα και προστασία από το κρύο. Είναι το στοιχείο που μπορεί να δώσει προσωπικότητα και δημιουργικότητα σε κάθε χειμερινό look.

kaskol
Το κασκόλ ως πουλόβερ

Οι γραμμές ανάμεσα στα πλεκτά ρούχα και τα αξεσουάρ γίνονται θολές, καθώς τα κασκόλ μετατρέπονται σε extensions των πουλόβερ. Οι λεπτομέρειες, όπως οι μανσέτες ή τα τελειώματα, αναδεικνύονται ως διακοσμητικά στοιχεία, προσδίδοντας διακριτική πολυτέλεια. Είναι το σύμβολο ενός ήσυχου, sophisticated luxury, ιδανικό για όσες θέλουν προστασία χωρίς να θυσιάζουν την κομψότητα.

kaskol_poulover
Το maxi κασκόλ με κρόσσια

Τα κρόσσια επιστρέφουν δυναμικά, όχι πια ως παραδοσιακά στοιχεία αλλά ως δραματικά, σχεδιαστικά gestures. Τα oversized κασκόλ σε έντονα χρώματα ή με μεταλλικές υφές προσφέρουν κίνηση και ένταση, φέρνοντας μια μοντέρνα αίσθηση ακόμα και στις πιο κλασικές εμφανίσεις.

krossia_kaskol
Το νοσταλγικό πλεκτό κασκόλ

Οι παλαιές εποχές συναντούν τη μόδα του σήμερα μέσα από παχιά πλεκτά, ζεστά χρώματα και χειροποίητες υφές. Τα κασκόλ αυτά φοριούνται tone-on-tone πάνω σε πλεκτά, προσφέροντας μια ποιητική σύνδεση ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν και φέρνοντας στο outfit μια διακριτική αίσθηση οικειότητας και ζεστασιάς.

chanel_kaskol
Το γούνινο κασκόλ

Τα γούνινα κασκόλ δημιουργούν έντονη αισθησιακή εμπειρία, τρισδιάστατη και πολυτελή. Οι όγκοι και οι απαλές υφές του επιτρέπουν να παίξετε με την κίνηση και τη δομή του look, ενώ η ποικιλία σε στυλ και χρώματα το καθιστά ένα versatile αξεσουάρ για glam και casual εμφανίσεις.

Τα «row chic» κασκόλ

Η ατέλεια γίνεται στιλιστικό πλεονέκτημα στα «row chic» κασκόλ, με ακατέργαστα τελειώματα, τραβηγμένα νήματα που μετατρέπονται σε κρόσσια ή βολάν και αναφορές στη δεκαετία του ’20. Είναι αξεσουάρ που φαίνεται effortless αλλά εκφράζει σύγχρονη, αστική κομψότητα.

dior_kaskol
Δες κι αυτό…

