MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Beauty 05.01.2026

Αυτά τα 3 χτενίσματα αναδεικνύουν το κασκόλ σου σε κάθε look

kaskol_xtenisma
Τα ιδανικά χειμερινά χτενίσματα που συνεργάζονται τέλεια με το κασκόλ και κρατούν τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο χειμώνας φέρνει μαζί του στιλιστικές προκλήσεις. Ανάμεσα σε παλτό, πουλόβερ και layers, μικρές καθημερινές δυσκολίες κάνουν την εμφάνισή τους: η τσάντα γλιστρά, τα γάντια χρειάζονται συνεχή διόρθωση και τα μαλλιά μπλέκονται στο φουλάρι.

Η λύση βρίσκεται στα σωστά χτενίσματα που συνεργάζονται με το κασκόλ. Με μερικές απλές κινήσεις, τα μαλλιά παραμένουν στη θέση τους, προστατεύονται από φθορές και ταυτόχρονα αναδεικνύουν την εμφάνιση, δίνοντας δομή ακόμη και στα πιο ογκώδη layers του χειμώνα.

coquette_outfit
Pinterest

Διάβασε επίσης: Tinkerbel Cut: Η πιο ρομαντική εκδοχή του Pixie κουρέματος

Ατημέλητος κότσος για effortless στιλ

Ο χαλαρός κότσος είναι ιδανικός για τον χειμώνα. Σε αντίθεση με τις αυστηρές εμφανίσεις που χάνουν τη φόρμα τους με το παλτό ή το πουλόβερ, ο ατημέλητος κότσος επιτρέπει στα μαλλιά να κινούνται φυσικά. Οι ανεπιτήδευτες τρίχες αναδεικνύουν την κομψότητα, ενώ το χτένισμα παραμένει στη θέση του όλη μέρα, χωρίς συνεχή διόρθωση.

plekti_zaketa_outfit
https://www.instagram.com/nicolethang/

Κορδέλα

Μια λεπτή κορδέλα είναι η τέλεια χειμερινή λύση για να κρατάς τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο. Προστατεύει τον αυχένα και αποτρέπει τα μαλλιά από το να μπλέκονται στο κασκόλ, ενώ διατηρεί την αίσθηση χαλαρών, φυσικών μαλλιών. Ταυτόχρονα, ζεσταίνει το μέτωπο και τα αυτιά και ταιριάζει σε κάθε μήκος, από καρέ μέχρι μακριά κυματιστά μαλλιά.

fashion_outfit
https://www.instagram.com/emilisindlev/?hl=el

Πλεγμένη αλογοουρά

Η πλεγμένη αλογοουρά αναβαθμίζει την κλασική πλεξούδα, συνεργάζεται τέλεια με φουλάρι και μειώνει την τριβή των μαλλιών. Το χαλαρό πλέξιμο περιορίζει τις ατίθασες τρίχες, προστατεύει τα ξηρά μαλλιά από φθορές και δημιουργεί μια σύγχρονη, κομψή εικόνα. Είτε επιλέξεις γαλλική είτε απλή πλεξούδα, η πλεγμένη αλογοουρά παραμένει στη θέση της όλη μέρα και δένει αρμονικά με τα χειμερινά αξεσουάρ.

Διάβασε επίσης: Goth Christmas nails: Η edgy εναλλακτική στο κόκκινο και χρυσό μανικιούρ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty μαλλιά χειμώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

05.01.2026
Επόμενο
Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου

Χειμώνιασε; Τα καλύτερα επεισόδια των «Friends» για να δεις από τη ζεστασιά του σπιτιού σου

05.01.2026

Δες επίσης

Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026
Fashion

Τα καλύτερα celebrity looks από το κόκκινο χαλί των Critics Choice Awards 2026

05.01.2026
Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement
Beauty

Ghost roots: Η εναλλακτική τάση στα μαλλιά που μετατρέπει τις ρίζες σε statement

05.01.2026
Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7
Fitness

Μεταμόρφωσε τα χέρια σου σε σφιχτά και γραμμωμένα με τη μέθοδο 7-7-7

05.01.2026
Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα
Fashion

Αυτό είναι το fashion trend που θα φέρει την άνοιξη στην καρδιά του χειμώνα

05.01.2026
Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα
Fashion

Αυτό το shoe trend που θα σε κάνει να αφήσεις τα slingbacks πίσω στη ντουλάπα

05.01.2026
Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά
Life

Τα 4 ζώδια που κοιμούνται όπου σταθούν – Από τη θέση του λεωφορείου μέχρι την καρέκλα του σινεμά

05.01.2026
Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα
Life

Τα καλύτερα tips για γρήγορο και οργανωμένο ξεστόλισμα

04.01.2026
Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ
Food

Δεν είναι το τιραμισού: Αυτό είναι το νέο viral γλυκό για τους λάτρεις του καφέ

04.01.2026
Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ
Life

Coffee Lovers: Αυτά είναι τα 5 ζώδια που δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς καφέ

04.01.2026
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Έριξαν κεραία 100 μέτρων για να φτιάξουν βίλες; Δολιοφθορά στην ΕΡΤ Χανίων, παρά τις προειδοποιήσεις

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Στον πρόεδρο του Eurogroup η ευθύνη για τη φορολόγηση των πλατφορμών

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Ακροαματικότητες: Πρώτος ο Όμιλος ΣΚΑΪ στο διάστημα 15/9/2025 – 9/11/2025

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Η αντίδραση της Τουρκίας επιβεβαιώνει την ορθότητα της προσέγγισης Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Μ. Αποστολάκη στο “Π”: ΠΑΣΟΚ: Με το βλέμμα στους πολλούς, απέναντι στην κυβέρνηση των λίγων και ισχυρών

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος

Σπ. Τσιτσίγκος στο “Π”: Η πίστη κατά τη θρησκεία και την επιστήμη: Η Πρωτοχρονιά ως σύμβολο αρχής, ελπίδας και νοήματος