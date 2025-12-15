MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Beauty 15.12.2025

Goth Christmas nails: Η edgy εναλλακτική στο κόκκινο και χρυσό μανικιούρ

goth_christmas (2)
Η τάση «Goth Christmas» φέρνει σκούρες, vampy αποχρώσεις στα νύχια, δημιουργώντας κομψά και εντυπωσιακά festive looks
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν η γκαρνταρόμπα σου αποτελείται κυρίως από μαύρα ρούχα, φέτος έχεις έναν ακόμα λόγο να χαμογελάσεις. Ο όρος «Goth Christmas» είναι πλέον trending σύμφωνα με το Google Trends για τον Δεκέμβριο, και η φετινή σεζόν είναι ιδανική για να τολμήσεις αυτή την πιο σκοτεινή αλλά εντυπωσιακά κομψή αισθητική στις γιορτές. Αν και πολλοί επιλέγουν τα κλασικά κόκκινα, πράσινα ή μπλε χρώματα για τα νύχια τους, μπορείς να δοκιμάσεις πιο βαθιές, vampy αποχρώσεις που θα δώσουν μια μοντέρνα εναλλακτική στην κλασική γιορτινή παλέτα.

Οι σχεδόν μαύρες αποχρώσεις στα νύχια δεν είναι καινούργιες, αλλά συχνά ξεχνάμε ότι μπορούν να γίνουν ιδανική επιλογή για τις ημέρες των γιορτών. Από σκούρα πράσινα και μωβ μέχρι κλασικό μαύρο, αυτές οι edgy αποχρώσεις φέρνουν μια δόση γοτθικού glam στις εμφανίσεις σου, χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις στο nail salon για αλλαγή πριν τη νέα χρονιά.

nixia
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Διάβασε επίσης: Cheetah nails: Η χειμερινή τάση που έχει κατακτήσει την καρδιά της Hailey Bieber

Νυχτερινό φεγγάρι

Η τάση των half-moon nails συνεχίζει να εντυπωσιάζει και φέτος το χειμώνα. Το σχέδιο αυτό δημιουργεί ένα minimal αλλά δυναμικό look με έντονο μαύρο χρώμα. Μπορείς να υιοθετήσεις με οποιοδήποτε μαύρο βερνίκι νυχιών της επιλογής σου, για sleek nails με έντονο gothic twist.

goth_christmas_nixia
https://www.instagram.com/julieknailsnyc/?hl=en

Naughty mistletoe

Τα σκούρα πράσινα νύχια με διακριτική λάμψη είναι η ιδανική επιλογή αν θέλεις να ξεφύγεις από το κλασικό κόκκινο. Η almost-black emerald απόχρωση, με λεπτή shimmering λεπτομέρεια και γυαλιστερό φινίρισμα, δημιουργεί ένα κομψό και ιδιαίτερο festive look. Δοκίμασέ την με οποιοδήποτε σκούρο πράσινο βερνίκι νυχιών για γιορτινά νύχια με χαρακτήρα.

goth_christmas_nixia
https://www.instagram.com/matejanova/?hl=en

Merry mulberry

Το βαθύ μωβ αποτελεί διαχρονική επιλογή για φθινόπωρο και χειμώνα και απογειώνεται στις γιορτινές εμφανίσεις. Με λίγες στρώσεις από ένα vampy plum βερνίκι, τα νύχια σου αποκτούν κομψότητα και διάρκεια, ιδανικά για τα parties των γιορτών.

goth_christmas
https://www.instagram.com/matejanova/?hl=en

Διάβασε επίσης: Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
beauty MAD Christmas μανικιούρ Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025

Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025

15.12.2025
Επόμενο
Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

Δες την έπαυλη του Jamie Foxx που μοιάζει με το σπίτι του Αγίου Βασίλη

15.12.2025

Δες επίσης

Δούκισσα Νομικού: Η 10λεπτη προπόνηση που κάνει καθημερινά – To video με τις 5 ασκήσεις που την κρατούν πάντα fit
Fitness

Δούκισσα Νομικού: Η 10λεπτη προπόνηση που κάνει καθημερινά – To video με τις 5 ασκήσεις που την κρατούν πάντα fit

15.12.2025
Ταξιδάκι; Αυτά τα fashion items αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα των διακοπών
Fashion

Ταξιδάκι; Αυτά τα fashion items αξίζει να βάλεις στη βαλίτσα των διακοπών

15.12.2025
Fancy James: Αυτός είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα λαμπερά looks της Κίμπερλι Γκίφοϊλ
Fashion

Fancy James: Αυτός είναι ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από τα λαμπερά looks της Κίμπερλι Γκίφοϊλ

15.12.2025
Αυτά τα DIY αρωματικά στολίδια θα κάνουν το σπίτι σου να έχει την πιο cozy ενέργεια
Life

Αυτά τα DIY αρωματικά στολίδια θα κάνουν το σπίτι σου να έχει την πιο cozy ενέργεια

15.12.2025
Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές
Fashion

Coquette winter: Έτσι θα υιοθετήσεις την πιο girly τάση μέσα στις γιορτές

15.12.2025
9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία
Life

9 τροφές πλούσιες σε «καλούς» υδατάνθρακες για υγεία και ευεξία

15.12.2025
Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι
Beauty

Η μεταξωτή μαξιλαροθήκη το εύκολο μυστικό ομορφιάς για δέρμα και μαλλιά που λειτουργεί όσο κοιμάσαι

15.12.2025
Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025
Life

Τι αναζήτησαν περισσότερο οι χρήστες της Wikipedia το 2025

15.12.2025
Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση
Life

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση

15.12.2025
6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

6+1 χριστουγεννιάτικες ταινίες που πρέπει οπωσδήποτε να βάλεις στη λίστα σου – Από animation μέχρι ρομαντικές κομεντί

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βλέπει Emily in Paris και το αποκάλυψε σε video η Lily Collins

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

Red Christmas: Έτσι υιοθέτησε η Χριστίνα Μπόμπα την πιο festive απόχρωση στο σπίτι της

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

DIY αρωματικά sticks: Πώς να φτιάξεις σπιτικά ξυλάκια που γεμίζουν το σπίτι με χριστουγεννιάτικες νότες

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Μείωσε τις θερμίδες στο σουβλάκι από 770 σε 370 με 2 απλά βήματα

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Νιώθεις ατονία; Αυτό το συστατικό που έχεις πάντα στην κουζίνα ξαναφορτίζει τις μπαταρίες σου

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΕΡΤ : Θετική η οικονομική χρήση και για το 2024

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

ΑΙΧΜΕΣ: Νέο πακέτο στα media;

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Alpha (Bank), όπως… αναισθησία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Το ιστορικό «ΠΑΡΟΝ» και το «σύνδρομο του πολιτικού απατεώνα» που δηλητηριάζει τη δημοκρατία

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ απασφαλίζει κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη