Αυτή η χώρα βγήκε νικήτρια στην Junior Eurovision 2025

Η Junior Eurovision 2025 ολοκληρώθηκε στις 13 Δεκεμβρίου, αναδεικνύοντας τη Γαλλία ως μεγάλη νικήτρια της βραδιάς. Ο διαγωνισμός, που φιλοξενήθηκε στη Γεωργία, ξεκίνησε με μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης, κατά την οποία 110 παιδιά συμμετείχαν σε ένα συμβολικό τελετουργικό γύρω από ένα δέντρο γεμάτο ευχές και στιγμιότυπα από τις ζωές τους. Στη συνέχεια ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση με τις σημαίες των 18 συμμετεχουσών χωρών, οι οποίες τοποθέτησαν τα δικά τους μηνύματα στο δέντρο, προσθέτοντας έναν συγκινητικό και οικουμενικό χαρακτήρα στην εκδήλωση.

Οι οικοδεσπότες David Aladashvili και Lisa Tsiklauri καλωσόρισαν το κοινό, δίνοντας τη σκυτάλη στο διαγωνιστικό μέρος. Οι συμμετέχοντες παρουσιάστηκαν σε ομάδες των έξι, ενώ ανάμεσα στις παρουσίες προβλήθηκαν διαφημίσεις και σύντομες συνεντεύξεις από τις χώρες που συμμετείχαν. Μετά την ολοκλήρωση των εμφανίσεων ξεκίνησε η ψηφοφορία, η οποία είχε ανοίξει νωρίτερα διαδικτυακά. Κάθε χρήστης μπορούσε να δώσει έως τρεις ψήφους ανά συσκευή, ανεξαρτήτως της συμμετοχής της χώρας του.

Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, το κοινό απόλαυσε και την εμφάνιση τριών από τους τέσσερις προηγούμενους νικητές της Γεωργίας: τους Bzikebi (2008), το συγκρότημα Candy (2011) και τον περσινό νικητή Andria Putkaradze, οι οποίοι ερμήνευσαν τραγούδια του γνωστού στιχουργού Giga Kukhianidze, συμβάλλοντας σε ένα μουσικό αφιέρωμα στις πιο επιτυχημένες συμμετοχές της χώρας. Λίγο πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, όλοι οι συμμετέχοντες ενώθηκαν στη σκηνή για να ερμηνεύσουν το καθιερωμένο κοινό τραγούδι «We’re Rising High», ενώ οι οικοδεσπότες μέτρησαν αντίστροφα τη λήξη της ψηφοφορίας και ανακοίνωσαν την εγκυρότητα των ψήφων.

Στην τελική κατάταξη, η Γαλλία επικράτησε με 152 βαθμούς, ενώ η Γεωργία κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 121 βαθμούς και η Αρμενία την τρίτη με 117 βαθμούς. Στην ψηφοφορία του διαδικτυακού κοινού, η Γαλλία ήρθε δεύτερη, με αποτέλεσμα η συνδυαστική βαθμολογία να την αναδείξει νικήτρια, επιστρέφοντας στον θρόνο που είχε χάσει πέρσι από τη Γεωργία.

Η Κύπρος, με τους Ραφαέλλα και Χρήστο, περιορίστηκε στην 16η θέση με 50 βαθμούς, σημειώνοντας χαμηλή επίδοση. Σε αντίθεση με την κλασική Eurovision, η νικήτρια χώρα της Junior Eurovision δεν λαμβάνει αυτομάτως το δικαίωμα φιλοξενίας του επόμενου διαγωνισμού. Η EBU αναμένεται να ανακοινώσει μέσα στους επόμενους μήνες αν η διοργάνωση του 2026 θα γίνει στη Γαλλία ή σε άλλη χώρα.

Η Junior Eurovision 2025, πέρα από τον διαγωνιστικό χαρακτήρα, φάνηκε να ενισχύει την παγκόσμια φιλία μεταξύ των παιδιών, την καλλιτεχνική έκφραση και την ανταλλαγή πολιτισμικών μηνυμάτων, προσφέροντας μια βραδιά γεμάτη μουσική, συγκίνηση και ελπίδα για το μέλλον.

