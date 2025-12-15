Ανδρομάχη: Το συγκινητικό βίντεο με τον γιο της – «Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός;»

Η τραγουδίστρια μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από τις πρώτες ημέρες με το μωρό της μετά το μαιευτήριο

Ένα συγκινητικό βίντεο που αποτυπώνει τις πρώτες, ανεκτίμητες στιγμές της ζωής με τον γιο της μοιράστηκε η τραγουδίστρια Ανδρομάχη το βράδυ του Σαββάτου, 13 Δεκεμβρίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η Ανδρομάχη τον Σεπτέμβριο του 2024 έγινε μητέρα για πρώτη φορά καθως υποδέχθηκε το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον επίσης τραγουδιστή Γιώργο Λιβάνη. Με την ανάρτησή της, η δημοφιλής καλλιτέχνιδα συγκίνησε τους διαδικτυακούς της φίλους, δίνοντας μια προσωπική ματιά στην καθημερινότητά της με το μωρό της.

Το βίντεο τραβήχτηκε τις πρώτες ημέρες μετά την επιστροφή τους στο σπίτι από το μαιευτήριο, παρουσιάζοντας τον μικρό σε στιγμές γεμάτες ηρεμία, τρυφερότητα και αγάπη. Η Ανδρομάχη μιλά στο μωρό της με γλυκό και στοργικό τόνο, εκφράζοντας την πληρότητα και την ευγνωμοσύνη που νιώθει:

«Χριστέ μου, τι δώρο μας έκανε Θεός; Πότε μεγάλωσες; Ήσουν μια μπουκίτσα, και τώρα σκαρφαλώνεις, τρέχεις, παίζεις, μιλάς… Σε λατρεύουμε ψυχή μου», λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Η ανάρτηση αυτή, γεμάτη συναίσθημα και τρυφερότητα, καταδεικνύει τη νέα φάση στη ζωή της Ανδρομάχης ως μητέρα και αναδεικνύει την ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με τον γιο της, προσφέροντας στους followers της μια αληθινή και ζεστή εικόνα της οικογενειακής της καθημερινότητας.

