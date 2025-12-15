MadWalk 2025 Mega
Ζώδια 15.12.2025

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση

Τα 4 ζώδια που έχουν την τάση να σαμποτάρουν την ίδια τους την σχέση
Από τη ζήλια μέχρι την υπερκριτική: ποια ζώδια δυσκολεύουν τις σχέσεις τους χωρίς να το καταλαβαίνουν
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στις σχέσεις, δεν είναι πάντα οι συνθήκες ή οι σύντροφοι που προκαλούν προβλήματα. Κάποιες φορές, οι άνθρωποι… μόνοι τους καταστρέφουν τις ευκαιρίες για αγάπη, είτε από φόβο, είτε από αμφιβολίες ή ανεπιθύμητα συναισθήματα. Στην αστρολογία, μερικά ζώδια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη τάση να σαμποτάρουν τις σχέσεις τους.

Ας δούμε ποια είναι αυτά…

1. Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι αγαπούν την ελευθερία και τη διαφορετικότητα. Όταν αισθανθούν ότι η σχέση περιορίζει τις επιλογές τους ή τους κάνει να βαριούνται, μπορεί να δημιουργήσουν εντάσεις ή να απομακρυνθούν συναισθηματικά. Η τάση τους να αλλάζουν διάθεση γρήγορα μπορεί να σαμποτάρει ακόμα και τις πιο σταθερές σχέσεις.

2. Τοξότης

Ο Τοξότης χρειάζεται χώρο και ανεξαρτησία. Αν αισθανθεί ότι η δέσμευση τον περιορίζει, μπορεί να δράσει με τρόπο που να βλάψει τη σχέση του, είτε με απόσταση, είτε με απερισκεψία. Η ανάγκη του για νέες εμπειρίες πολλές φορές οδηγεί σε συγκρούσεις ή ακόμα και τερματισμό της σχέσης.

απιστία ζώδιο
Pinterest.com

3. Παρθένος

Η Παρθένος θέλει όλα να είναι τέλεια και συχνά κρίνει υπερβολικά τον σύντροφό της. Αυτή η τάση να αναλύει και να επικρίνει μπορεί να δημιουργήσει άγχος και απομάκρυνση, σαμποτάροντας την ίδια τη σχέση που θέλει να διατηρήσει.

Pinterest.com

4. Καρκίνος

Ο Καρκίνος αγαπά βαθιά, αλλά η ανασφάλεια και ο φόβος της εγκατάλειψης μπορεί να τον οδηγήσουν σε ζήλια ή υπερβολική κτητικότητα. Αυτές οι συμπεριφορές συχνά πιέζουν τον σύντροφο και προκαλούν προβλήματα, ακόμα και σε υγιείς σχέσεις.

Τα ζώδια που σαμποτάρουν τις σχέσεις τους δεν το κάνουν απαραίτητα συνειδητά. Συχνά πρόκειται για φόβους, ανάγκες για ελευθερία ή τελειομανία που δυσκολεύουν τη συντροφικότητα. Η κατανόηση του εαυτού και η επικοινωνία με τον σύντροφο μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στην αποφυγή αυτών των παγίδων.

Pinterest.com

