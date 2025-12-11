MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 11.12.2025

Η Taylor Swift παραδέχεται πιο είναι το Νο.1 αγαπημένο της τραγούδι

Η σταρ δυσκολεύεται να διαλέξει στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert τα 5 κορυφαία τραγούδιά της και εξηγεί γιατί χρειάζεται χρόνο για να αξιολογήσει το ίδιο της το έργο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Taylor Swift εμφανίστηκε στην εκπομπή The Late Show with Stephen Colbert, όπου ο Stephen Colbert τής ζήτησε να επιλέξει τα πέντε αγαπημένα της τραγούδια από ολόκληρη τη δισκογραφία της. Η πρόκληση αποδείχθηκε πιο δύσκολη απ’ ό,τι περίμενε η ίδια η τραγουδίστρια. Όπως παραδέχτηκε, «δεν μπορώ να αποφασίσω έτσι απλά. Νομίζω ότι χρειάζομαι λίγο χρόνο για να εκτιμήσω το έργο μου με τρόπο ουσιαστικό». Παρόλα αυτά, η Taylor Swift κατάφερε να ορίσει τουλάχιστον την κορυφαία της επιλογή. Χαρακτήρισε ως το αγαπημένο της τραγούδι την δεκάλεπτη εκδοχή του «All Too Well», η οποία κυκλοφόρησε το 2021 στο άλμπουμ «Red (Taylor’s Version)». Παράλληλα, μίλησε με ενθουσιασμό για το νέο της άλμπουμ «The Life of a Showgirl», το οποίο περιέγραψε ως ένα έργο που την έχει «απορροφήσει δημιουργικά» το τελευταίο διάστημα.

Η Taylor Swift συμπλήρωσε ακόμη μία επιλογή, το «Mirrorball» από το άλμπουμ «Folklore» του 2020, όμως στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να καταλήξει στα υπόλοιπα τραγούδια της πεντάδας. «Ίσως χρειαστεί λίγο περισσότερος χρόνος και τότε μπορούμε να κάνουμε μια αναθεωρημένη λίστα» είπε χαμογελώντας.

Ο Stephen Colbert, ο οποίος αποχωρεί από την εκπομπή του τον Μάιο, της απάντησε με το χαρακτηριστικό του ύφος ότι «έχει όσο χρόνο χρειάζεται μέχρι τότε», προκαλώντας το γέλιο του κοινού.

Η επιστροφή της Taylor Swift στην εκπομπή, η πρώτη από το 2021, συνοδεύτηκε και από ένα χιουμοριστικό βίντεο στο TikTok που γύρισε μαζί με τον παρουσιαστή. Στο σύντομο κλιπ, η τραγουδίστρια εμφανίζεται να χορεύει στο intro του τραγουδιού «Hey Stephen» από το άλμπουμ «Fearless», ενώ ο Stephen Colbert κάνει την απρόσμενη εμφάνισή του στο πλάνο, συγχρονίζοντας την πρώτη λέξη του τραγουδιού. Η Taylor Swift δεν κατάφερε να συγκρατήσει το γέλιο της, χαρίζοντας στο κοινό μια στιγμή αυθορμητισμού.

