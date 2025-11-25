Μουσικά Νέα 25.11.2025

Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX

Θρησκευτικοί ηγέτες αναγνωρίζουν την πνευματική διάσταση της δουλειάς της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας, Rosalia, που εμπνέεται από τις ιστορίες αγίων γυναικών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε το Βατικανό το νέο album της Rosalia που φέρει τον τίτλο «LUX». Η Ισπανίδα δημιουργός αντλεί υλικό από τις ζωές αγίων γυναικών και συνθέτει ένα έργο με έντονη πνευματική χροιά, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο καρδινάλιος José Tolentino de Mendonça, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτισμού και Παιδείας του Βατικανού, μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων EFE και εξέφρασε τον σεβασμό του για την καλλιτέχνιδα, τονίζοντας ότι η αναζήτησή της αγγίζει μια ουσιαστική ανάγκη της σύγχρονης εποχής. Όπως δήλωσε «Όταν μια δημιουργός όπως η Rosalia μιλά για την πνευματικότητα, σημαίνει ότι αγγίζει μια βαθιά ανάγκη της σύγχρονης κουλτούρας να προσεγγίσει το πνευματικό, να καλλιεργήσει μια εσωτερική ζωή».

www.instagram.com/rosalia.vt/

Διάβασε επίσης: Η Rosalía σαρώνει στο Billboard με το LUX και γράφει ιστορία

Η θετική υποδοχή του album δεν περιορίστηκε στο Βατικανό. Ο επίσκοπος Javier Gómez García, από την κωμόπολη Sant Feliu de Llobregat, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς την ενορία του, όπου σημείωσε ότι παρότι ορισμένα κομμάτια μπορεί να θεωρηθούν προκλητικά, όπως το τραγούδι «Dios es un stalker», η Rosalia εκφράζει με απόλυτη ειλικρίνεια τη σχέση της με το θείο.

www.instagram.com/rosalia

Στην επιστολή του ανέφερε ότι «η τραγουδίστρια μιλά με απόλυτη ελευθερία και χωρίς κόμπλεξ για το πώς βιώνει τον Θεό, για την επιθυμία και τη δίψα να Τον γνωρίσει». Προσέθεσε επίσης ότι «όταν άκουσα το LUX και τη Rosalia να μιλά για το πλαίσιο του album και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα μπροστά σε ένα έργο που ξεπερνούσε το μουσικό. Ήταν μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών με τεράστια πνευματική ωριμότητα».

rosalia

Με το «LUX» η Rosalia πραγματοποιεί μια σαφή καλλιτεχνική στροφή σε σχέση με το προηγούμενο έργο της που συνδύαζε στοιχεία φλαμένκο με σύγχρονη ποπ, χιπ χοπ και ρεγκετόν. Το νέο album ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και πολλών διακεκριμένων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Björk, ο Yves Tumor και ο Guy Manuel de Homem Christo από τους Daft Punk, ενώ στη σύνθεση συμμετέχει η Charlotte Gainsbourg. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, η Rosalia εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», αντλώντας έμπνευση από τις ιστορίες αγίων γυναικών. Το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει τραγούδια ερμηνευμένα σε 14 διαφορετικές γλώσσες, ανάμεσά τους Καταλανικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αραβικά και Λατινικά.

rosalia
https://www.instagram.com/rosalia.vt/

Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το «LUX» σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία. Κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό streams σε μία ημέρα στο Spotify από γυναίκα καλλιτέχνιδα της Ισπανίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Karol G. Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο κατέκτησε την κορυφή ως το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία εβδομάδα, εκτοπίζοντας το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift.

www.instagram.com/rosalia

Το «LUX» συνδυάζει μουσική αναζήτηση, πνευματική διάσταση και καλλιτεχνικό ρίσκο, στοιχεία που φαίνεται να συγκινούν τόσο τους ακροατές όσο και ηγετικές μορφές της Εκκλησίας, οι οποίες βλέπουν στο έργο της Rosalia μια νέα γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη κουλτούρα και την εσωτερική πνευματικότητα.

Διάβασε επίσης: Lux: Το νέο album της Rosalía που μετατρέπει την μουσική σε προσευχή

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
album Lux Rosalia Βατικανό
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

25.11.2025
Επόμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

25.11.2025

Δες επίσης

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης
Μουσική

Η Έλενα Λεώνη παρουσιάζει την «Βροχή», ένα τραγούδι που υμνεί την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης

25.11.2025
Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών
Μουσικά Νέα

Eternal Sunshine Tour: Ο λόγος που η Ariana Grande θα δώσει περιορισμένο αριθμό συναυλιών

25.11.2025
Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.
Μουσικά Νέα

Η Καίτη Γαρμπή επανέρχεται δισκογραφικά ως «Femme Fatale» μέσα από ένα δυνατό κι ακαταμάχητο τσιφτετέλι.

25.11.2025
Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter δέχεται απρόσμενη backstage επίσκεψη από τον Paul McCartney

25.11.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»
Μουσικά Νέα

Ελένη Φουρέιρα: Η συναρπαστική ταινία για το hit «Alleluia»

25.11.2025
Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία
Μουσικά Νέα

Πλουσιότερη κατά 2 εκατομμύρια δολάρια έγινε η Τζένιφερ Λόπεζ από γάμο στην Ινδία

25.11.2025
Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift σαρώνει το Billboard για 7η συνεχόμενη εβδομάδα με το The Life of a Showgirl

25.11.2025
Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Η EBU ανακοίνωσε αλλαγές στον τρόπο ψηφοφορίας για τον διαγωνισμό

24.11.2025
Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff
Μουσικά Νέα

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Εφιάλτης: Κατρακυλάει το εισόδημα στην Ελλάδα

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα

Χείρα βοηθείας στον Μητσοτάκη το βιβλίο του Αλ. Τσίπρα