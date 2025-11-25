Το Βατικανό εξυμνεί το νέο album της Rosalia LUX

Με ιδιαίτερη θέρμη υποδέχθηκε το Βατικανό το νέο album της Rosalia που φέρει τον τίτλο «LUX». Η Ισπανίδα δημιουργός αντλεί υλικό από τις ζωές αγίων γυναικών και συνθέτει ένα έργο με έντονη πνευματική χροιά, γεγονός που προκάλεσε το ενδιαφέρον υψηλόβαθμων στελεχών της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο καρδινάλιος José Tolentino de Mendonça, επικεφαλής του Τμήματος Πολιτισμού και Παιδείας του Βατικανού, μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων EFE και εξέφρασε τον σεβασμό του για την καλλιτέχνιδα, τονίζοντας ότι η αναζήτησή της αγγίζει μια ουσιαστική ανάγκη της σύγχρονης εποχής. Όπως δήλωσε «Όταν μια δημιουργός όπως η Rosalia μιλά για την πνευματικότητα, σημαίνει ότι αγγίζει μια βαθιά ανάγκη της σύγχρονης κουλτούρας να προσεγγίσει το πνευματικό, να καλλιεργήσει μια εσωτερική ζωή».

Η θετική υποδοχή του album δεν περιορίστηκε στο Βατικανό. Ο επίσκοπος Javier Gómez García, από την κωμόπολη Sant Feliu de Llobregat, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς την ενορία του, όπου σημείωσε ότι παρότι ορισμένα κομμάτια μπορεί να θεωρηθούν προκλητικά, όπως το τραγούδι «Dios es un stalker», η Rosalia εκφράζει με απόλυτη ειλικρίνεια τη σχέση της με το θείο.

Στην επιστολή του ανέφερε ότι «η τραγουδίστρια μιλά με απόλυτη ελευθερία και χωρίς κόμπλεξ για το πώς βιώνει τον Θεό, για την επιθυμία και τη δίψα να Τον γνωρίσει». Προσέθεσε επίσης ότι «όταν άκουσα το LUX και τη Rosalia να μιλά για το πλαίσιο του album και τη δημιουργική διαδικασία, βρέθηκα μπροστά σε ένα έργο που ξεπερνούσε το μουσικό. Ήταν μια πνευματική αναζήτηση μέσα από τις μαρτυρίες γυναικών με τεράστια πνευματική ωριμότητα».

Με το «LUX» η Rosalia πραγματοποιεί μια σαφή καλλιτεχνική στροφή σε σχέση με το προηγούμενο έργο της που συνδύαζε στοιχεία φλαμένκο με σύγχρονη ποπ, χιπ χοπ και ρεγκετόν. Το νέο album ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας του Λονδίνου και πολλών διακεκριμένων καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Björk, ο Yves Tumor και ο Guy Manuel de Homem Christo από τους Daft Punk, ενώ στη σύνθεση συμμετέχει η Charlotte Gainsbourg. Σύμφωνα με το επίσημο δελτίο Τύπου, η Rosalia εξερευνά θεματικές όπως «η γυναικεία μυσταγωγία, η μεταμόρφωση και η πνευματικότητα», αντλώντας έμπνευση από τις ιστορίες αγίων γυναικών. Το άλμπουμ είναι χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες και περιλαμβάνει τραγούδια ερμηνευμένα σε 14 διαφορετικές γλώσσες, ανάμεσά τους Καταλανικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Αραβικά και Λατινικά.

Λίγο μετά την κυκλοφορία του, το «LUX» σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία. Κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό streams σε μία ημέρα στο Spotify από γυναίκα καλλιτέχνιδα της Ισπανίας, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Karol G. Παράλληλα, σε παγκόσμιο επίπεδο κατέκτησε την κορυφή ως το άλμπουμ με τα περισσότερα streams μέσα σε μία εβδομάδα, εκτοπίζοντας το «The Life of a Showgirl» της Taylor Swift.

Το «LUX» συνδυάζει μουσική αναζήτηση, πνευματική διάσταση και καλλιτεχνικό ρίσκο, στοιχεία που φαίνεται να συγκινούν τόσο τους ακροατές όσο και ηγετικές μορφές της Εκκλησίας, οι οποίες βλέπουν στο έργο της Rosalia μια νέα γέφυρα ανάμεσα στη σύγχρονη κουλτούρα και την εσωτερική πνευματικότητα.

