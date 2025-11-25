Streaming News 25.11.2025

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως
Μια κωμική sci-fi περιπέτεια με ταξίδια στον χρόνο, ανατροπές και άφθονο χιούμορ, ιδανική για binge-watching
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν ψάχνεις για μια σειρά που να συνδυάζει γρήγορη δράση, έξυπνο χιούμορ και περιπέτεια, το Netflix φέρνει στο προσκήνιο ένα κρυφό διαμαντάκι του είδους: Future Man. Αν και πρωτοεμφανίστηκε το 2017, δεν είχε ποτέ την προβολή που της άξιζε. Τώρα όμως, χάρη στο Netflix, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει νέους θαυμαστές.

Με τρεις σεζόν και επεισόδια περίπου μισής ώρας, η σειρά είναι ιδανική για binge-watching, χωρίς να σε κουράζει. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν: 91% από τους κριτικούς και 83% από το κοινό στο Rotten Tomatoes.

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Διάβασε επίσης: Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms

Η ιστορία

Ο Josh Hutcherson υποδύεται τον Josh Futturman, έναν νεαρό καθαριστή και παθιασμένο gamer, που ζει μια σχετικά μονότονη ζωή. Όλα αλλάζουν όταν ολοκληρώνει το Biotic Wars, ένα βιντεοπαιχνίδι που θεωρούνταν αδύνατο να νικηθεί. Η επιτυχία του προκαλεί την εμφάνιση δύο μυστηριωδών επισκεπτών από το μέλλον, την Tiger (Eliza Coupe) και τον Wolf (Derek Wilson), οι οποίοι του αποκαλύπτουν ότι είναι ο μόνος ικανός να αποτρέψει έναν καταστροφικό πόλεμο.

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο επικίνδυνες αποστολές, απρόβλεπτες μάχες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ η ομάδα συναντά προσωπικότητες όπως οι Ed Begley Jr., Glenne Headly, Seth Rogen και Haley Joel Osment.

Τι κάνει τη σειρά ξεχωριστή

Το Future Man συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και sci-fi με έναν ιδιαίτερο τρόπο:

  • Κωμικό χιούμορ και έξυπνες ατάκες
  • Ταξίδια στον χρόνο με ανατροπές
  • Σύντομα επεισόδια για γρήγορο binge
  • Ικανοποιητικό και ολοκληρωμένο τέλος για όσους θέλουν να δουν ολόκληρη την ιστορία

Αν και αρχικά είχε μικρό fan base και αφαιρέθηκε από το streaming της Disney το 2023, τώρα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινό. Είναι η τέλεια πρόταση για όσους θέλουν μια γρήγορη, διασκεδαστική και απρόβλεπτη sci-fi εμπειρία.

Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Διάβασε επίσης: Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Future Man netflix σειρές
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

25.11.2025
Επόμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

MadWalk 2025 by Three Cents: Anastasia, AD1 και ABOUT YOU υπογράφουν ένα act που επαναπροσδιορίζει τη μόδα και τη μουσική

25.11.2025

Δες επίσης

Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond
Cinema

Ο Dick Van Dyke, 60 χρόνια μετά, αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο απέρριψε τον ρόλο του James Bond

25.11.2025
Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist
Cinema

Η Scarlett Johansson ανατρέπει τα δεδομένα στη νέα ακραία εκδοχή του The Exorcist

25.11.2025
Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ
Cinema

Το Wicked: For Good κατέκτησε το box office με 150 εκατομμύρια δολάρια και σημείωσε  ιστορικό ρεκόρ

25.11.2025
Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα
Cinema

Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

24.11.2025
Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix
Cinema

Η τριλογία του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών έρχεται στο ελληνικό Netflix

24.11.2025
Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου
Cinema

Η Emma Corrin και η Hunter Schafer έτοιμες να προκαλέσουν ανατριχίλα σε ταινία τρόμου

24.11.2025
Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan
Cinema

Αποκαλύφθηκαν οι ρόλοι του Robert Pattinson και της Zendaya στην Οδύσσεια του Christopher Nolan

24.11.2025
Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της
Cinema

Η Καλιφόρνια δίνει επιχορήγηση μαμούθ για να γυριστεί το Baywatch στις παραλίες της

24.11.2025
Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms
Cinema

Το σύμπαν του Game of Thrones μεγαλώνει – Πράσινο φως για 2η σεζόν πήρε το A Knight of the Seven Kingdoms

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας