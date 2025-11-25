Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

Αν ψάχνεις για μια σειρά που να συνδυάζει γρήγορη δράση, έξυπνο χιούμορ και περιπέτεια, το Netflix φέρνει στο προσκήνιο ένα κρυφό διαμαντάκι του είδους: Future Man. Αν και πρωτοεμφανίστηκε το 2017, δεν είχε ποτέ την προβολή που της άξιζε. Τώρα όμως, χάρη στο Netflix, έχει τη δυνατότητα να κερδίσει νέους θαυμαστές.

Με τρεις σεζόν και επεισόδια περίπου μισής ώρας, η σειρά είναι ιδανική για binge-watching, χωρίς να σε κουράζει. Και τα νούμερα το επιβεβαιώνουν: 91% από τους κριτικούς και 83% από το κοινό στο Rotten Tomatoes.

Η ιστορία

Ο Josh Hutcherson υποδύεται τον Josh Futturman, έναν νεαρό καθαριστή και παθιασμένο gamer, που ζει μια σχετικά μονότονη ζωή. Όλα αλλάζουν όταν ολοκληρώνει το Biotic Wars, ένα βιντεοπαιχνίδι που θεωρούνταν αδύνατο να νικηθεί. Η επιτυχία του προκαλεί την εμφάνιση δύο μυστηριωδών επισκεπτών από το μέλλον, την Tiger (Eliza Coupe) και τον Wolf (Derek Wilson), οι οποίοι του αποκαλύπτουν ότι είναι ο μόνος ικανός να αποτρέψει έναν καταστροφικό πόλεμο.

Μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι στον χρόνο γεμάτο επικίνδυνες αποστολές, απρόβλεπτες μάχες και ξεκαρδιστικές καταστάσεις, ενώ η ομάδα συναντά προσωπικότητες όπως οι Ed Begley Jr., Glenne Headly, Seth Rogen και Haley Joel Osment.

Τι κάνει τη σειρά ξεχωριστή

Το Future Man συνδυάζει στοιχεία κωμωδίας και sci-fi με έναν ιδιαίτερο τρόπο:

Κωμικό χιούμορ και έξυπνες ατάκες

Ταξίδια στον χρόνο με ανατροπές

Σύντομα επεισόδια για γρήγορο binge

Ικανοποιητικό και ολοκληρωμένο τέλος για όσους θέλουν να δουν ολόκληρη την ιστορία

Αν και αρχικά είχε μικρό fan base και αφαιρέθηκε από το streaming της Disney το 2023, τώρα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει ένα ευρύτερο κοινό. Είναι η τέλεια πρόταση για όσους θέλουν μια γρήγορη, διασκεδαστική και απρόβλεπτη sci-fi εμπειρία.

