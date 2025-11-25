Beauty 25.11.2025

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

Η τεχνική που επαναπροσδιορίζει το contouring μέσα από εύκολες και πρακτικές κινήσεις, που χαρίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλσμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο κόσμος του μακιγιάζ δεν σταματά ποτέ να γεννά ιδέες που υπόσχονται πιο εύκολες, πιο έξυπνες και πιο αποδοτικές τεχνικές. Ανάμεσα σε αυτές, έχει ξεχωρίσει μια μέθοδος που τις τελευταίες εβδομάδες μονοπωλεί το ενδιαφέρον τωνbeauty lovers. Ο λόγος για μια τεχνική contouring που βασίζεται σε δύο απλά, σχηματικά βήματα και υπόσχεται λάμψη, ανόρθωση και άψογο σμίλεμα χωρίς περίπλοκες διαδικασίες. Αυτό που την κάνει τόσο δημοφιλή είναι πως συνδυάζει την απλότητα ενός παιχνιδιού με την αποτελεσματικότητα μιας επαγγελματικής τεχνικής.

Στην πράξη, η μέθοδος χρησιμοποιεί δύο διαφορετικές αποχρώσεις βάσης, μια πιο φωτεινή και μια πιο σκούρα, οι οποίες εφαρμόζονται σε συγκεκριμένα σημεία του προσώπου ώστε να αναδειχθούν οι γωνίες, να εξισορροπηθούν οι σκιές και να δοθεί η αίσθηση ενός άμεσα πιο ανορθωμένου και φρέσκου προσώπου. Η φωτεινή απόχρωση χρησιμοποιείται για να δημιουργήσει ένταση κάτω από τα μάτια, γύρω από τη μύτη και στο κέντρο του προσώπου, χαρίζοντας καθαρότητα και λάμψη. Η σκούρα, από την άλλη, τοποθετείται περιμετρικά, από τους κροτάφους έως τη γραμμή της γνάθου, ώστε να τονίσει τις φυσικές καμπύλες και να χαρίσει βάθος.

Το πραγματικό μυστικό της επιτυχίας βρίσκεται στο blending. Με απαλές, ανοδικές κινήσεις, οι σκούρες γραμμές σβήνουν διακριτικά, ενώ οι φωτεινές αποχρώσεις ταμπονάρονται με τρόπο που να διατηρούν τη λάμψη τους και να φωτίζουν στρατηγικά τα χαρακτηριστικά. Το τελικό αποτέλεσμα δείχνει πιο φυσικό όταν αποφεύγεται η υπερβολική ποσότητα προϊόντος και όταν τα εργαλεία είναι καθαρά και κατάλληλα για κάθε υφή. Η σωστή ανάμειξη δημιουργεί ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να «λιώνει» στο δέρμα χωρίς να αφήνει σκληρές γραμμές, προσφέροντας μια αίσθηση φρεσκάδας και ισορροπημένης δομής στο πρόσωπο.

Αυτό που κάνει τη μέθοδο τόσο θελκτική είναι πως προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε τύπο δέρματος και κάθε ρουτίνα μακιγιάζ. Μπορεί να δώσει την ένταση που θέλει κανείς σε ένα βραδινό look, αλλά λειτουργεί εξίσου καλά και σε ένα καθημερινό, πιο διακριτικό αποτέλεσμα. Στηρίζεται στην ιδέα ότι το contouring δεν χρειάζεται να είναι περίτεχνο για να είναι αποτελεσματικό. Αντιθέτως, όταν γίνεται με σωστή στόχευση, προσφέρει ένα αποτέλεσμα που δείχνει ανάλαφρο και σύγχρονο.

@selcanguerel Try this „53“ method to conceal and bronze your face✨ Save for later #makeuphacks #makeuphack #contouring #contourtutorial #concealerhack #concealertutorial #konturieren ♬ original sound – user57196996843

Τελικά, η γοητεία της συγκεκριμένης τεχνικής δεν βρίσκεται μόνο στην ευκολία της, αλλά και στο γεγονός πως αποδεικνύει ότι το μακιγιάζ μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημιουργικό και πρακτικό. Λειτουργεί σαν μια μικρή «συντόμευση» για όσους θέλουν να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά τους με τρόπο που να δείχνει φυσικός, φρέσκος και ανασηκωμένος, χωρίς να απαιτεί χρόνο ή δεκάδες προϊόντα.

Η παιδική διατροφική συνήθεια που πρέπει να ξαναφέρουμε για να μειώσουμε το στρες της καθημερινότητας

25.11.2025
Future Man: Το sci-fi διαμάντι που το Netflix έφερε ξανά στο φως

25.11.2025

