Διατροφή 25.11.2025

Η παιδική διατροφική συνήθεια που πρέπει να ξαναφέρουμε για να μειώσουμε το στρες της καθημερινότητας

snacking
Το σωστό snacking δεν είναι περιττές θερμίδες, αλλά ένα θρεπτικό «boost» που προλαμβάνει την υπερφαγία και μειώνει το άγχος
Μαρία Χατζηγιάννη

Συνήθως αντιμετωπίζεις το snacking σαν μια παιδική συνήθεια. Δυστυχώς όταν μεγαλώνουμε, το διάστημα ανάμεσα στο μεσημεριανό και το δείπνο παραμένει μεγάλο και οι απαιτήσεις της ημέρας συχνά είναι ακόμη μεγαλύτερες. Έτσι, ενώ εξακολουθείς να χρειάζεσαι ενέργεια, έχεις αφήσει πίσω σου μια πρακτική που κάποτε θεωρούσες αυτονόητη. Και όμως, το να επαναφέρεις ένα μικρό σνακ μέσα στη ρουτίνα σου, μαζί με το σύντομο διάλειμμα που το συνοδεύει, μπορεί να ενισχύσει την ευεξία σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Το σωστό σνακ δεν είναι μια απλή μπουκιά ενέργειας. Είναι μια μικρή στιγμή φροντίδας, μια παύση που σε βοηθά να ξανασυνδεθείς με τον εαυτό σου, να μειώσεις το άγχος και να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σταθερή μέσα στην ημέρα. Παρακάτω θα βρεις τέσσερις λόγους που αξίζει να δώσεις άλλη μια ευκαιρία στο σνακ, όχι ως «μικρογεύμα», αλλά ως συνήθεια που στηρίζει το σώμα και το μυαλό σου.

snacking
Pinterest

Διάβασε επίσης: Οι 6 συνήθειες που υιοθέτησε η Μαρία Κορινθίου και κατάφερε να χάσει κιλά σε χρόνο dt

Ένα σύντομο διάλειμμα που αναζωογονεί

Κάποτε το μικρό αυτό διάλειμμα λειτουργούσε ως επιβράβευση μετά από μια απαιτητική μέρα, σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει πως μια σύντομη, ευχάριστη παύση μπορεί πραγματικά να μειώσει την κόπωση και να σε βοηθήσει να διατηρείς πιο σταθερούς, υγιείς ρυθμούς.

Ένα απλό μήλο ή λίγοι ξηροί καρποί δεν είναι απλώς μια γρήγορη λύση για την πείνα. Είναι μια άμεση δόση ενέργειας και ταυτόχρονα μια ήπια υπενθύμιση να σταματήσεις για λίγο, ένα μικρό διάλειμμα που τελικά λειτουργεί και ως «ανάχωμα» στη βραδινή υπερφαγία.

snacking
Pinterest

Μειώνει την ένταση και την πνευματική κόπωση

Παρότι μπορεί να σου φαίνεται παράλογο να προσθέτεις φαγητό στη μέση της ημέρας, ένα θρεπτικό σνακ μπορεί να μειώσει το στρες και την εσωτερική ένταση που προκαλεί η πείνα. Σταθεροποιεί το σάκχαρο, προστατεύει την εγκεφαλική λειτουργία και σε βοηθά να αποφύγεις τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προσελκύουν όταν έχεις αδειάσει εντελώς από ενέργεια.

snacking_woman
Pinterest

Κρατά σταθερή την ενέργειά σου

Όταν αφήνεις πολλές ώρες χωρίς φαγητό, οι διακυμάνσεις στο σάκχαρο επηρεάζουν τη διάθεσή σου, τη συγκέντρωση και συχνά κάνουν την ημέρα πιο απαιτητική απ’ όσο είναι πραγματικά. Ένα μικρό, ισορροπημένο σνακ με φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή ξηρούς καρπούς σου δίνει σταδιακή και σταθερή ενέργεια, αποτρέποντας τα γνωστά «κενά» μέσα στη μέρα.

snacking
Pinterest

Σε βοηθά να μην φτάνεις βράδυ εξαντλημένος

Αν ακολουθείς διαλειμματική νηστεία, ένα ισορροπημένο σνακ μπορεί ακόμη και να αντικαταστήσει το δείπνο χωρίς να σου δημιουργήσει πείνα αργότερα. Όταν περιλαμβάνει καλά λιπαρά, πρωτεΐνες, σύνθετους υδατάνθρακες, φρούτα ή λαχανικά, προσφέρει πληρότητα και μια ομαλή μετάβαση μέχρι το πρωινό.

snacking
Pinterest

Πότε και τι να επιλέγεις

Η ιδανική στιγμή για σνακ είναι περίπου δύο ώρες μετά το προηγούμενο γεύμα και δύο ώρες πριν το επόμενο, συνήθως κάπου μεταξύ 16:00 και 17:00. Αν σκοπεύεις να το χρησιμοποιήσεις ως ελαφρύ δείπνο, η ώρα προσαρμόζεται ανάλογα με το πότε θα φας την επόμενη μέρα.

Διάβασε επίσης: Αντιστάθμισε το κρύο του χειμώνα με αυτά τα 5 superfoods

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
διατροφή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο

Πωλήθηκε σε τιμή ρεκόρ το πρώτο τεύχος του Superman και έγινε το ακριβότερο κόμικ στον κόσμο

25.11.2025
Επόμενο
Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

25.11.2025

Δες επίσης

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό
Beauty

Σύμφωνα με το TikTok ο αριθμός 53 είναι το trick για μακιγιάζ που φαίνεται πάντα επαγγελματικό

25.11.2025
Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!
Life

Τα 4 ζώδια που δεν έχουν ιδέα τι θέλουν – αλλά το θέλουν τώρα!

24.11.2025
5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις
Food

5 λάθη που κάνουμε όλοι στο γιορτινό τραπέζι και πώς να τα αποφύγεις

24.11.2025
Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου
Life

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

24.11.2025
Η Ήβη Αδάμου έφερε πιο κοντά τα Χριστούγεννα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου έφερε πιο κοντά τα Χριστούγεννα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα
Life

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

24.11.2025
Dance vibe θα φέρουν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents η Anastasia και ο AD1
Life

Dance vibe θα φέρουν στη σκηνή του MadWalk 2025 by Three Cents η Anastasia και ο AD1

24.11.2025
Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας