Η παιδική διατροφική συνήθεια που πρέπει να ξαναφέρουμε για να μειώσουμε το στρες της καθημερινότητας

Το σωστό snacking δεν είναι περιττές θερμίδες, αλλά ένα θρεπτικό «boost» που προλαμβάνει την υπερφαγία και μειώνει το άγχος

Συνήθως αντιμετωπίζεις το snacking σαν μια παιδική συνήθεια. Δυστυχώς όταν μεγαλώνουμε, το διάστημα ανάμεσα στο μεσημεριανό και το δείπνο παραμένει μεγάλο και οι απαιτήσεις της ημέρας συχνά είναι ακόμη μεγαλύτερες. Έτσι, ενώ εξακολουθείς να χρειάζεσαι ενέργεια, έχεις αφήσει πίσω σου μια πρακτική που κάποτε θεωρούσες αυτονόητη. Και όμως, το να επαναφέρεις ένα μικρό σνακ μέσα στη ρουτίνα σου, μαζί με το σύντομο διάλειμμα που το συνοδεύει, μπορεί να ενισχύσει την ευεξία σου περισσότερο απ’ όσο φαντάζεσαι.

Το σωστό σνακ δεν είναι μια απλή μπουκιά ενέργειας. Είναι μια μικρή στιγμή φροντίδας, μια παύση που σε βοηθά να ξανασυνδεθείς με τον εαυτό σου, να μειώσεις το άγχος και να διατηρήσεις τη διάθεσή σου σταθερή μέσα στην ημέρα. Παρακάτω θα βρεις τέσσερις λόγους που αξίζει να δώσεις άλλη μια ευκαιρία στο σνακ, όχι ως «μικρογεύμα», αλλά ως συνήθεια που στηρίζει το σώμα και το μυαλό σου.

Ένα σύντομο διάλειμμα που αναζωογονεί

Κάποτε το μικρό αυτό διάλειμμα λειτουργούσε ως επιβράβευση μετά από μια απαιτητική μέρα, σήμερα, η επιστήμη επιβεβαιώνει πως μια σύντομη, ευχάριστη παύση μπορεί πραγματικά να μειώσει την κόπωση και να σε βοηθήσει να διατηρείς πιο σταθερούς, υγιείς ρυθμούς.

Ένα απλό μήλο ή λίγοι ξηροί καρποί δεν είναι απλώς μια γρήγορη λύση για την πείνα. Είναι μια άμεση δόση ενέργειας και ταυτόχρονα μια ήπια υπενθύμιση να σταματήσεις για λίγο, ένα μικρό διάλειμμα που τελικά λειτουργεί και ως «ανάχωμα» στη βραδινή υπερφαγία.

Μειώνει την ένταση και την πνευματική κόπωση

Παρότι μπορεί να σου φαίνεται παράλογο να προσθέτεις φαγητό στη μέση της ημέρας, ένα θρεπτικό σνακ μπορεί να μειώσει το στρες και την εσωτερική ένταση που προκαλεί η πείνα. Σταθεροποιεί το σάκχαρο, προστατεύει την εγκεφαλική λειτουργία και σε βοηθά να αποφύγεις τα επεξεργασμένα τρόφιμα που προσελκύουν όταν έχεις αδειάσει εντελώς από ενέργεια.

Κρατά σταθερή την ενέργειά σου

Όταν αφήνεις πολλές ώρες χωρίς φαγητό, οι διακυμάνσεις στο σάκχαρο επηρεάζουν τη διάθεσή σου, τη συγκέντρωση και συχνά κάνουν την ημέρα πιο απαιτητική απ’ όσο είναι πραγματικά. Ένα μικρό, ισορροπημένο σνακ με φρούτα, λαχανικά, όσπρια ή ξηρούς καρπούς σου δίνει σταδιακή και σταθερή ενέργεια, αποτρέποντας τα γνωστά «κενά» μέσα στη μέρα.

Σε βοηθά να μην φτάνεις βράδυ εξαντλημένος

Αν ακολουθείς διαλειμματική νηστεία, ένα ισορροπημένο σνακ μπορεί ακόμη και να αντικαταστήσει το δείπνο χωρίς να σου δημιουργήσει πείνα αργότερα. Όταν περιλαμβάνει καλά λιπαρά, πρωτεΐνες, σύνθετους υδατάνθρακες, φρούτα ή λαχανικά, προσφέρει πληρότητα και μια ομαλή μετάβαση μέχρι το πρωινό.

Πότε και τι να επιλέγεις

Η ιδανική στιγμή για σνακ είναι περίπου δύο ώρες μετά το προηγούμενο γεύμα και δύο ώρες πριν το επόμενο, συνήθως κάπου μεταξύ 16:00 και 17:00. Αν σκοπεύεις να το χρησιμοποιήσεις ως ελαφρύ δείπνο, η ώρα προσαρμόζεται ανάλογα με το πότε θα φας την επόμενη μέρα.

