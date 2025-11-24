Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το mad.gr ήταν εκεί και μεταφέρει όλα όσα γίνονται στη σκηνή πριν το μεγάλο show

Το mad.gr βρέθηκε σήμερα στο Κλειστό Tae Kwon Do για άλλη μια ημέρα προβών για το MadWalk 2025 by Three Cents. Ανάμεσα στα acts που έκαναν πρόβα ήταν κι αυτό της Anastasia, του AD1 και της ABOUT YOU, δίνοντας μια δυνατή πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη μεγάλη βραδιά.

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή με άνεση και ενέργεια, δοκιμάζοντας το κομμάτι που θα παρουσιάσει ζωντανά για πρώτη φορά. Στα decks, ο AD1 συντόνιζε τον ρυθμό, κάνοντας συνεχείς δοκιμές για να δέσει άψογα η μουσική με την κίνηση των μοντέλων.

Τα μοντέλα της ABOUT YOU περπάτησαν στο runway ώστε να γίνει ο σωστός χρονισμός με τη μουσική και το performance. Ακόμα και σε πρόβα, η εικόνα έδειχνε πολύ δεμένη και εντυπωσιακή.

Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή αλλά δημιουργική, με τους καλλιτέχνες και τις ομάδες τους να κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις και να προετοιμάζονται για τις επόμενες δοκιμές. Το MadWalk συνεχίζει καθημερινά τις πρόβες του, καθώς πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και σχεδιαστές περνούν από τη σκηνή.

Το mad.gr θα βρίσκεται σε όλες τις πρόβες και θα σας μεταφέρει τα πάντα από το παρασκήνιο μέχρι την ημέρα του show.

