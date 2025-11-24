MadWalk 24.11.2025

Η ξεσηκωτική πρόβα της Anastasia με τον AD1 και την ABOUT YOU στο MadWalk 2025 by Three Cents

Το mad.gr ήταν εκεί και μεταφέρει όλα όσα γίνονται στη σκηνή πριν το μεγάλο show
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το mad.gr βρέθηκε σήμερα στο Κλειστό Tae Kwon Do για άλλη μια ημέρα προβών για το MadWalk 2025 by Three Cents. Ανάμεσα στα acts που έκαναν πρόβα ήταν κι αυτό της Anastasia, του AD1 και της ABOUT YOU, δίνοντας μια δυνατή πρώτη γεύση από όσα θα δούμε στη μεγάλη βραδιά.

Η Anastasia ανέβηκε στη σκηνή με άνεση και ενέργεια, δοκιμάζοντας το κομμάτι που θα παρουσιάσει ζωντανά για πρώτη φορά. Στα decks, ο AD1 συντόνιζε τον ρυθμό, κάνοντας συνεχείς δοκιμές για να δέσει άψογα η μουσική με την κίνηση των μοντέλων.

https://www.instagram.com/imanastasia_official/

Διάβασε επίσης: Καθηλωτική η Τάνια Μπρεάζου στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

Τα μοντέλα της ABOUT YOU περπάτησαν στο runway ώστε να γίνει ο σωστός χρονισμός με τη μουσική και το performance. Ακόμα και σε πρόβα, η εικόνα έδειχνε πολύ δεμένη και εντυπωσιακή.

Photos: Akim Tsatsoulis

Η ατμόσφαιρα ήταν χαλαρή αλλά δημιουργική, με τους καλλιτέχνες και τις ομάδες τους να κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις και να προετοιμάζονται για τις επόμενες δοκιμές. Το MadWalk συνεχίζει καθημερινά τις πρόβες του, καθώς πολλοί ακόμα καλλιτέχνες και σχεδιαστές περνούν από τη σκηνή.

Το mad.gr θα βρίσκεται σε όλες τις πρόβες και θα σας μεταφέρει τα πάντα από το παρασκήνιο μέχρι την ημέρα του show.

https://www.instagram.com/dj_antonis_dimitriadis/

Διάβασε επίσης: Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
About You Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Αναστασία Αντώνης Δημητριάδης
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

24.11.2025
Επόμενο
Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

Ο Rupert Grint παραδέχεται ότι η σκιά του Ron Weasley θα τον ακολουθεί για πάντα

24.11.2025

Δες επίσης

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου
Life

Ώρα να στολίσεις το χριστουγεννιάτικο δέντρο! 4 ιδέες για να το φέρεις στα μέτρα σου

24.11.2025
Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Ήβη Αδάμου έλαμψε στην πρόβα της για το 5226 by Celia Kritharioti στο MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα
Life

5+1 πράγματα που πρέπει να κάνεις πριν στολίσεις το σπίτι σου για τα Χριστούγεννα

24.11.2025
Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Το act των Yama, Billie Kark και Apostolos Mitropoulos by Dei έφερε φουτουριστικό αέρα στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Τάνια Μπρεάζου και ο Δημήτρης Πέτρου ετοιμάζονται για το πιο ρομαντικό act του MadWalk 2025 by Three Cents

24.11.2025
H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 
Life

H Josephine μαζί με τους Βασίλη Ζούλια και Περικλή Κονδύλατο έφεραν αέρα 80’s στις πρόβες για το  MadWalk 2025 by Three Cents 

24.11.2025
H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes
Life

H πρόβα των Lila και adidas για το MadWalk 2025 by Three Cents ήταν γεμάτη bossy vibes

24.11.2025
Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις
Fashion

Τα clogs είναι το ugly shoe trend που θα λατρεύεις να μισείς – 5 σχέδια για να αγοράσεις

24.11.2025
O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party
Life

O Tso και η Greatness Athens έκαναν τις πρόβες για το MadWalk 2025 by Three Cents να μοιάζουν με party

24.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H Evangelia στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η αισθησιακή πρόβα της Ρίας Ελληνίδου στο MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

«Λεφτόδεντρα»: Οι νέες καμπάνιες του δημοσίου

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Νέες τεχνολογίες: Έλεγχος σε Microsoft και Amazon από ΕΕ

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Διαφήμιση: Ατελείωτη …Black Friday

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Παραοικονομία και μαύρο χρήμα κάνουν… πάρτι στη χώρα μας

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Η Τουρκία σε στρατηγικό δίλλημα, οι ΗΠΑ, η Ρωσία και το Ισραήλ – Γράφει ο ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η Κοινωνία της Πληροφορίας στο εδώλιο, καθρέφτης θεσμικής αδυναμίας