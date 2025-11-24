Μουσικά Νέα 24.11.2025

Πέθανε ο βασιλιάς της reggae Jimmy Cliff

Ο θρυλικός Τζαμαϊκανός μουσικός και πρωταγωνιστής του «The Harder They Come», Jimmy Cliff, έφυγε από τη ζωή στα 81 του αφήνοντας πίσω του μια ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Jimmy Cliff ο Τζαμαϊκανός τραγουδιστής, ηθοποιός και κορυφαίος πρεσβευτής της reggae μουσικής σε ολόκληρο τον κόσμο πέθανε σε ηλικία 81 ετών. Η σύζυγός του Latifa Chambers ανακοίνωσε τον θάνατό του μέσα από μήνυμά της στο Instagram αναφέροντας ότι ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή έπειτα επιπλοκές της πνευμονίας. Στο μήνυμά της σημείωσε «με βαθιά θλίψη μοιράζομαι ότι ο σύζυγός μου Jimmy Cliff πέρασε στην άλλη πλευρά. Είμαι ευγνώμων για την οικογένεια τους φίλους τους καλλιτέχνες και τους συνεργάτες που μοιράστηκαν αυτή τη διαδρομή μαζί του. Σε όλους τους θαυμαστές του σε όλο τον κόσμο να ξέρετε ότι η στήριξή σας ήταν η δύναμή του σε όλη του την καριέρα. Jimmy αγαπημένε μου να αναπαυθείς εν ειρήνη. Θα ακολουθήσω τις επιθυμίες σου». Η ανακοίνωση έφερε επίσης τις υπογραφές των παιδιών τους Lilty και Aken.

Ο Jimmy Cliff καθιερώθηκε ως μία από τις σημαντικότερες μορφές της reggae μέσα από μεγάλες επιτυχίες όπως «You Can Get It If You Really Want», «Many Rivers to Cross» και «Wonderful World Beautiful People». Το 2003 τιμήθηκε με το υψηλού κύρους Order of Merit ενώ το 2010 εντάχθηκε στο Rock and Roll Hall of Fame. Το 2021 το τραγούδι «The Harder They Come» προστέθηκε στο National Recording Registry της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου αναγνωρίζοντας τον διαχρονικό αντίκτυπο του καλλιτέχνη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα Andrew Holness αποχαιρέτησε τον μουσικό αναφέροντας ότι ήταν «ένας πραγματικός γίγαντας της κουλτούρας μας του οποίου η μουσική μετέφερε την καρδιά του έθνους μας στον κόσμο. Ο Jimmy Cliff διηγήθηκε την ιστορία μας με ειλικρίνεια και ψυχή. Η μουσική του σήκωσε τους ανθρώπους μέσα στις δυσκολίες ενέπνευσε γενιές και συνέβαλε στη διεθνή αναγνώριση του πολιτισμού μας».

Γεννημένος το 1944 στο Saint James ο Jimmy Cliff ξεκίνησε την πορεία του ως έφηβος πριν μετακομίσει στην Kingston το 1964 όπου συνεργάστηκε με τον σπουδαίο παραγωγό Leslie Kong.  Ο Jimmy Cliff εκπροσώπησε την Τζαμάικα στη World’s Fair της Νέας Υόρκης το 1964 και λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Chris Blackwell της Island Records που έφερε τη reggae στο διεθνές κοινό. Παρά τις δυσκολίες και τον ρατσισμό που αντιμετώπισε κατά τα πρώτα του βήματα εκτός Τζαμάικα κατόρθωσε να φτάσει στο βρετανικό Top 10 με το «Wonderful World Beautiful People» το 1969 και το «Wild World» το 1970.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μεγάλη του στροφή προς την παγκόσμια αναγνώριση ήρθε το 1972 με το θρυλικό φιλμ «The Harder They Come» του Perry Henzell στο οποίο πρωταγωνίστησε και έγραψε το ομώνυμο τραγούδι. Η ταινία έγινε σημείο αναφοράς και άνοιξε τον δρόμο της reggae σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Ο ίδιος είχε πει το 2023 στο Variety ότι ο χαρακτήρας του Ivanhoe Martin «ήταν πραγματικός για τους Τζαμαϊκανούς ένας άνθρωπος που όλοι φοβούνταν. Μπορεί να μην είμαι κακός άνθρωπος αλλά γνώρισα πολλούς τέτοιους και μπόρεσα να μεταφέρω αυτή την εμπειρία».

Κατά τη δεκαετία του 1970 η διεθνής σκηνή αναγνώρισε τον Jimmy Cliff και τον Bob Marley ως τους βασικούς πρεσβευτές της reggae. Ο Cliff εμφανίστηκε στο «Saturday Night Live» και περιόδευσε εκτενώς ενώ στα μέσα της δεκαετίας ασπάστηκε το Ισλάμ και έκανε μακρά παύση. Η ερμηνεία του Bruce Springsteen στο «Trapped» ανανέωσε τη δημοτικότητά του τη δεκαετία του 1980 ενώ το 1994 γνώρισε παγκόσμια επιτυχία με τη διασκευή του «I Can See Clearly Now» που ακούστηκε στην ταινία «Cool Runnings».

Ο Jimmy Cliff συνέχισε να περιοδεύει και να ηχογραφεί μουσική τα επόμενα χρόνια κερδίζοντας 2 Grammy Awards. Το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο «Refugees» κυκλοφόρησε το 2022. Το έργο του η προσφορά του στη μουσική και η επιρροή του στη διεθνή κουλτούρα θα παραμείνουν ζωντανά σε γενιές ακροατών που καθόρισαν την ιστορία της reggae μαζί του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

