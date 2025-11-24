TV 24.11.2025

GNTM: Ρομαντικές λήψεις, φιλιά στο στόμα και διπλή αποχώρηση

Η φωτογράφιση ζευγαριών που ανέβασε τη θερμοκρασία και έκρινε την τελική 12άδα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μόλις ένα βήμα πριν ολοκληρωθεί η τελική 12άδα του GNTM, το επεισόδιο της Πέμπτης 21/11 έφερε μαζί του την πρώτη διπλή αποχώρηση του φετινού κύκλου. Ποιοι ήταν οι τέσσερις που βρέθηκαν στο bottom 4; Τι σχολίασε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου; Και ποιοι είδαν την πόρτα της εξόδου;

Ας τα πάρουμε από την αρχή…

Η βραδιά ήταν γεμάτη ένταση και συναισθήματα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι φωτογραφήθηκαν σε ζευγάρια, ακολουθώντας το ρομαντικό concept που δημιούργησε ο Παντελής Χαδούλης. Η Ξένια, που ανέλαβε το pairing, χώρισε τα μοντέλα με στόχο να αναδείξουν χημεία, οικειότητα και αληθινή σύνδεση.


Κάποιοι μάλιστα, για να πετύχουν πιο πειστικό αποτέλεσμα, δεν δίστασαν να ανταλλάξουν και φιλί στο στόμα όπως η Ραφαηλία με τον Μιχάλη. Η τόλμη τους ανταμείφθηκε, καθώς βρέθηκαν στις δύο καλύτερες λήψεις της βραδιάς. Τελικά νικητές αναδείχθηκαν ο Γιώργος και η Ειρήνη, που κέρδισαν τόσο τα 600 ευρώ όσο και τη διαμονή στη σουίτα.

Η διπλή αποχώρηση της 21/11 – Ποιοι δεν πέρασαν στην τελική 12άδα

Στο bottom 4 βρέθηκαν τα ζευγάρια Νάρκισσος – Μιχαέλα και Σάββας – Γιασμίν. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως η φωτογραφία που κρατούσε ανήκε στον Νάρκισσο και τη Μιχαέλα, χαρίζοντάς τους μια θέση στην 12άδα. Αντίθετα, Γιασμίν και Σάββας αποχώρησαν, με την παρουσιάστρια να τους αποχαιρετά με συγκινητικά λόγια και μηνύματα ενθάρρυνσης.

Με ιδιαίτερη τρυφερότητα, είπε στη Γιασμίν: «Είσαι ένα υπέροχο, υπέρλαμπρο και πανέμορφο κορίτσι. Αισθάνομαι όμως ότι κρατάς πίσω τον εαυτό σου. Αν αφεθείς, θα δεις εντυπωσιακά αποτελέσματα».

Στον Σάββα, μίλησε με τον ίδιο συναισθηματικό τόνο: «Έκανες τεράστια προσπάθεια. Έχεις χαρακτήρα που φαίνεται στις εικόνες σου. Συνέχισε έτσι· είσαι από τους αγαπημένους μου. Η δύναμη και η προσωπική σου προσέγγιση στα concept θα σε βοηθήσουν πολύ στην πορεία σου εκεί έξω».

