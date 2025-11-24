Μουσικά Νέα 24.11.2025

Ο Lenny Kravitz αποκαλύπτει ότι θαυμάστρια τού ξερίζωσε 4 τζίβες κατά τη διάρκεια συναυλίας

Ο Lenny Kravitz περιγράφει το περιστατικό και διαβεβαιώνει ότι δεν θα περιορίσει την άμεση επαφή με το κοινό
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Lenny Kravitz αποκάλυψε ότι μία υπερενθουσιώδης θαυμάστρια τού ξερίζωσε τέσσερις τζίβες κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Brisbane, προκαλώντας έκπληξη τόσο στον ίδιο όσο και στους θεατές που βρίσκονταν κοντά στο σημείο. Ο Αμερικανός ροκ σταρ πραγματοποιεί περιοδεία στην Αυστραλία με αφορμή τον δίσκο του του 2024 με τίτλο «Blue Electric Light» και το περιστατικό σημειώθηκε τη στιγμή που περπατούσε μέσα στο πλήθος κατά την εκτέλεση του τραγουδιού «Let Love Rule».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram λίγο μετά την εμφάνισή του στο Brisbane Entertainment Centre, ο Lenny Kravitz περιέγραψε με χιούμορ και απορία όσα συνέβησαν. Ο ίδιος δήλωσε «Brisbane, αυτό ήταν τρελό. Μία πολύ ενθουσιασμένη νεαρή κυρία τράβηξε τέσσερις τζίβες από το πίσω μέρος του κεφαλιού μου. Ξέρετε πόση δύναμη χρειάζεται για να τις ξεριζώσεις από το κεφάλι μου;». Η ανάρτηση προκάλεσε άμεση ανταπόκριση από τους θαυμαστές του, οι οποίοι σχολίασαν τόσο την αμήχανη στιγμή όσο και την ψύχραιμη στάση του καλλιτέχνη.

Παρά την ένταση του περιστατικού, ο Lenny Kravitz διαβεβαίωσε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρά με το κοινό του. Τόνισε ότι η άμεση επαφή με τους θεατές στο «Let Love Rule» αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της συναυλιακής του εμπειρίας. Όπως σημείωσε «Δεν πρόκειται να σταματήσω να κατεβαίνω εκεί έξω για το Let Love Rule επειδή αυτή είναι η κοινή μας στιγμή. Brisbane, είστε τρελοί. Σας αγαπώ».

