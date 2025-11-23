MadWalk 23.11.2025

Ο πιο ερωτικός Θοδωρής Φέρρης που είδες ποτέ έρχεται στο MadWalk 2025 by Three Cents

Ο Θοδωρής Φέρρης ολοκλήρωσε την πρόβα του για το act με τη Celia Kritharioti γεμίζοντας τη σκηνή με ζεστασιά και καθαρή ερμηνευτική δύναμη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Με το MadWalk 2025 by Three Cents να μετρά αντίστροφα, το Κλειστό Tae Kwon Do γεμίζει καθημερινά με μουσική, δημιουργικότητα και τη χαρακτηριστική ένταση των προβών. Ανάμεσα σε όσους ανέβηκαν στη σκηνή ήταν και ο Θοδωρής Φέρρης, ο οποίος φέτος συναντά τον ονειρικό κόσμο της Celia Kritharioti για μια εμφάνιση που υπόσχεται να συνδυάσει συναίσθημα και κομψότητα. Αν και οι δημιουργίες της σχεδιάστριας δεν ήταν στην πασαρέλα, η αύρα της συνεργασίας ήταν ήδη παρούσα στην πρόβα του καλλιτέχνη.

Ο Θοδωρής Φέρρης εμφανίστηκε στη σκηνή με μια ήρεμη σιγουριά που τον συνοδεύει σε κάθε ζωντανή του εμφάνιση. Η φωνή του, γεμάτη ζεστασιά, γέμισε άμεσα τον χώρο και δημιούργησε μια ατμόσφαιρα οικεία και ταυτόχρονα επιβλητική. Από τις πρώτες νότες έγινε ξεκάθαρο ότι για εκείνον η πρόβα δεν είναι τυπικό πέρασμα αλλά το πρώτο βήμα σε μια ολοκληρωμένη αφήγηση που θα συνομιλήσει με τον αισθητικό κόσμο της Celia Kritharioti.

Photo: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: Καθηλωτική η Τάνια Μπρεάζου στις πρόβες του MadWalk 2025 by Three Cents

H ερμηνεία του είχε το πάθος ενός καλλιτέχνη που θέλει να αγγίξει τον ακροατή και όχι απλώς να τον εντυπωσιάσει. Καθώς πλησιάζει η μεγάλη βραδιά, η πρόβα του αφήνει τις καλύτερες ενδείξεις για μια από τις πιο συναισθηματικές και κομψές στιγμές του MadWalk 2025 by Three Cents. Η συνάντηση της φωνής του με τον κόσμο της Celia Kritharioti δεν θα βασιστεί μόνο στην εντύπωση αλλά σε ένα κοινό αφήγημα όπου η μουσική γίνεται φως και η μόδα αποκτά φωνή, μια εμφάνιση που αναμένεται να αφήσει το δικό της αποτύπωμα στη φετινή διοργάνωση.

www.instagram.com/thodorisferris

Με όσα είδαμε στην πρόβα του Θοδωρή Φέρρη, το MadWalk 2025 by Three Cents, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2025 στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do), αποτελούν προοικονομία για μια βραδιά όπου η φωνή θα συναντήσει την υψηλή αισθητική με τρόπο αληθινά συγκινητικό. Και ο Θοδωρής Φέρρης δείχνει έτοιμος να χαρίσει μία από τις πιο κομψές και συναισθηματικές στιγμές της διοργάνωσης.

Διάβασε επίσης: Το αντισυμβατικό performance της Tάμτα που θα απογειώσει το MadWalk 2025 by Three Cents

Celia Kritharioti Madwalk MadWalk 2025 by Τhree Cents Θοδωρής Φέρρης μόδα μουσική ΠΡΟΒΕΣ
23.11.2025

