Συγκινεί ο Αντώνης Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Θέλω να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει»

Μια συγκινητική εξομολόγηση για τη φιλία, τη μουσική και την αγάπη που ενώνει τον Αντώνη Ρέμο με τη Μαρινέλλα

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε με τρυφερότητα για την αγαπημένη του φίλη και σπουδαία τραγουδίστρια Μαρινέλλα, χαρακτηρίζοντας τη συνεργασία τους ως «τη συνεργασία της ζωής του». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγεία ςτης, τονίζοντας ότι περνάει ακόμα τον δικό της Γολγοθά.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ήταν καλεσμένος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Ενώπιος Ενωπίω, το βράδυ της Πέμπτης, και θυμήθηκε την πρώτη τους συνεργασία.

Διάβασε επίσης: Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος

«Η πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε με τη Μαρινέλλα ήσουν κι εσύ εκεί», είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Χατζηνικολάου. «Ήταν η χρονιά που τελείωνα με τον Χατζηγιάννη και μου λέει ο Γιάννης Παπαθεοχάρης: ‘θα τραγουδήσεις του χρόνου με τη Μαρινέλλα’. Ήσουν κι εσύ στο ‘Αρένα’, ανέβηκε στη σκηνή, είπε το ‘Καμιά φορά’ και δεν ξεχνάω ποτέ ότι σηκώθηκες εσύ, η παρέα σου και 2.500 κόσμος όρθιοι και την χειροκροτούσατε τουλάχιστον 10 λεπτά».

Ο Ρέμος μίλησε επίσης για την επιθυμία του να τη δει ξανά: «Θέλω η Μαρινέλλα να ανοίξει ξανά τα μάτια της, όχι για να τραγουδήσει, αλλά για να την αποχαιρετήσουμε όπως της αξίζει. Θεωρώ ότι περνάει ακόμα τον Γολγοθά της, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεν θα ήθελα να αναφερθώ άλλο στο πώς είναι. Κρατάμε αυτή την εικόνα της Μαρινέλλας μας».





Όσον αφορά τις συνεργασίες του, ο Αντώνης Ρέμος τόνισε ότι η Μαρινέλλα αποτελεί την πιο σημαντική συνεργασία της καριέρας του: «Η Μαρινέλλα μου είναι η συνεργασία της ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω όλους τους αγαπημένους μου συνεργάτες και καλλιτέχνες».





Στην εκπομπή προβλήθηκε επίσης βίντεο με τα συγκινητικά λόγια του Ρέμου για τη Μαρινέλλα κατά τη συναυλία του στο Ηρώδειο, όπου τραγούδησε το αγαπημένο της τραγούδι, το «Καμιά φορά». Απευθυνόμενος στο κοινό, ο τραγουδιστής είπε: «Εδώ είμαστε Μαρινέλλα, και το λέμε μαζί. Στον κόσμο που σε λάτρεψε, σε λατρεύει και προσεύχεται για σένα». Η συγκίνηση ήταν εμφανής, αποδεικνύοντας την ιδιαίτερη σχέση που συνδέει τον Αντώνη Ρέμο με την εμβληματική τραγουδίστρια.

Διάβασε επίσης: Οι πρώτες δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα μετά τη σύλληψή της για πολλαπλές οδηγικές παραβάσεις

Δες κι αυτό…