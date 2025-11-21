Celeb News 21.11.2025

Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος

Ο 23χρονος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Άγγελου Λάτσιου ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία στον Πόρο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια αποκάλυψη για τον γιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελο έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του «Πρωινού» την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία, υπηρετώντας στο Ναυτικό, και συγκεκριμένα στον Πόρο.

eleni_menegaki
Όπως τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας: «Άντε να δώσω μία είδηση που δεν τη ξέρετε. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος είναι χαρούμενοι και αγχωμένοι, γιατί το παιδί τους είναι στον στρατό, έγινε ναυτάκι. Ο Άγγελος Λάτσιος πήγε Ναυτικό στον Πόρο. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό. Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος. Άρα η Ελένη Μενεγάκη θέλει αυτή τη στιγμή το παιδί της να είναι οκ, αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει».

Η αποκάλυψη αυτή προσφέρει μια σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή της οικογένειας, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσιάστρια παρακολουθεί με αγωνία αλλά και υπερηφάνεια τον γιο της να κάνει τα πρώτα βήματα στη στρατιωτική του πορεία.

Ο Άγγελος Λάτσιος, όπως φαίνεται, γίνεται ένα από τα τελευταία «ναυτάκια» της ΕΣΣΟ, πριν η στρατιωτική θητεία στο Ναυτικό αντικατασταθεί από την υποχρεωτική στράτευση στην ξηρά.

Άγγελος Λάτσιος Γιάννης Λάτσιος ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΣΤΡΑΤΟΣ
