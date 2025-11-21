Ο Άγγελος Λάτσιος παρουσιάστηκε στον στρατό – Υπερήφανοι γονείς η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος

Ο 23χρονος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Άγγελου Λάτσιου ξεκίνησε τη στρατιωτική του θητεία στον Πόρο

Μια αποκάλυψη για τον γιο της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελο έκανε ο Γιώργος Λιάγκας στον αέρα του «Πρωινού» την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε πρόσφατα τη στρατιωτική του θητεία, υπηρετώντας στο Ναυτικό, και συγκεκριμένα στον Πόρο.

Όπως τόνισε ο Γιώργος Λιάγκας: «Άντε να δώσω μία είδηση που δεν τη ξέρετε. Αυτή τη στιγμή η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος είναι χαρούμενοι και αγχωμένοι, γιατί το παιδί τους είναι στον στρατό, έγινε ναυτάκι. Ο Άγγελος Λάτσιος πήγε Ναυτικό στον Πόρο. Νομίζω ότι είναι η τελευταία ΕΣΣΟ (Εκπαιδευτική Σειρά Στρατευσίμων Οπλιτών) για το Ναυτικό. Όλοι μετά θα μπαίνουν στον στρατό ξηράς. Από τα τελευταία ναυτάκια ο Άγγελος Λάτσιος. Άρα η Ελένη Μενεγάκη θέλει αυτή τη στιγμή το παιδί της να είναι οκ, αυτό είναι το μόνο που την ενδιαφέρει».

Η αποκάλυψη αυτή προσφέρει μια σπάνια ματιά στην προσωπική ζωή της οικογένειας, επιβεβαιώνοντας ότι η παρουσιάστρια παρακολουθεί με αγωνία αλλά και υπερηφάνεια τον γιο της να κάνει τα πρώτα βήματα στη στρατιωτική του πορεία.

Ο Άγγελος Λάτσιος, όπως φαίνεται, γίνεται ένα από τα τελευταία «ναυτάκια» της ΕΣΣΟ, πριν η στρατιωτική θητεία στο Ναυτικό αντικατασταθεί από την υποχρεωτική στράτευση στην ξηρά.

