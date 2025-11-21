Celeb News 21.11.2025

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
Γιορτινή διάθεση, αγαπημένη συντροφιά και ένα δέντρο που κλέβει την παράσταση.
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να ανοίξει την πόρτα στις φετινές γιορτές και να «ντύσει» το σπίτι της με την πιο όμορφη, χριστουγεννιάτικη διάθεση. Όπως μας έχει συνηθίσει, ο στολισμός του δέντρου δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια μικρή τελετουργία που συνοδεύεται από χαμόγελα, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσά τους, για ακόμη μία χρονιά, βρέθηκε φυσικά και ο κουμπάρος της, Παύλος Σταματόπουλος, ο οποίος αποτελεί σταθερή αξία στο ετήσιο αυτό «ραντεβού». Οι δυο τους, με χιούμορ, όρεξη και θετική ενέργεια, ανέλαβαν να μεταμορφώσουν το σαλόνι της Σίσσυς σε έναν λαμπερό, ζεστό και άκρως γιορτινό χώρο, έναν χώρο που φέρνει αμέσως στο μυαλό την προσμονή και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
https://www.instagram.com/sissychristidou/

Διάβασε επίσης: Οι ετοιμασίες της Αλεξάνδρας Νίκα για τα πρώτα γενέθλια του γιου της, Βασίλη

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμές από τον στολισμό με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την όμορφη ατμόσφαιρα της ημέρας:

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
https://www.instagram.com/pavlosstamatopoulos/

Στην πρώτη εικόνα, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή πλάι στον Παύλο Σταματόπουλο, μέσα στο ζεστό και φωτεινό περιβάλλον του σαλονιού της. Το κλίμα είναι ανέμελο και οικογενειακό, σαν μια παράδοση που επαναλαμβάνεται και γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο αγαπημένη. Στη δεύτερη, αποκαλύπτει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους: στολισμένο με λαμπάκια, γιρλάντες και διακοσμητικά που λάμπουν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα έφτασαν λίγο νωρίτερα στο σπίτι της.

Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο - Δες φωτογραφίες
https://www.instagram.com/pavlosstamatopoulos/

Η Σίσσυ, που ανέκαθεν μοιράζεται με τους followers της αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς της, απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο αγαπά να δημιουργεί ένα ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον ειδικά αυτή την εποχή που μας κάνει όλους λίγο πιο ρομαντικούς και λίγο πιο… παιδί.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου αποκαλύπτει τον λόγο που δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη στον Γιώργο Λιάγκα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas δέντρο ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ Σίσσυ Χρηστίδου Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

Η Όλγα Ντάλλα στο MadWalk TV: «Πλέον τα social media είναι πιο δυνατά από το χώρο του modeling»

21.11.2025
Επόμενο
Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

21.11.2025

Δες επίσης

Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»
Celeb News

Μουσείο στο Παρίσι αποκαλύπτει νέο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Diana με το iconic «revenge dress»

21.11.2025
H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025
Celeb News

H Φατίμα Μπος από το Μεξικό στέφθηκε νικήτρια στο Miss Universe 2025

21.11.2025
Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο
Celeb News

Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

21.11.2025
Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram
Celeb News

Cardi B: Οι πρώτες φωτογραφίες του γιου της με τον Stefon Diggs και το τρυφερό μήνυμα στο Instagram

20.11.2025
Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης
Celeb News

Ο Kevin Spacey δηλώνει άστεγος 7 χρόνια μετά το σκάνδαλο σεξουαλικής επίθεσης

20.11.2025
Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών
Celeb News

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

20.11.2025
Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική
Celeb News

Άννα Μπεζάν: Η εξομολόγηση για τη σπάνια διάγνωση της κόρης της και τη νοσηλεία στην εντατική

20.11.2025
Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»
Celeb News

Jane Fonda: «Δεν πίστευα πως θα ζήσω μετά τα 30 – Ήμουν σίγουρη ότι θα πεθάνω»

20.11.2025
Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της
Celeb News

Η 21χρονη κόρη της Claudia Schiffer εντυπωσιάζει σε cowboy party – H ομοιότητα με τη μητέρα της

20.11.2025
Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

Οι πιο iconic κακοί της ελληνικής τηλεόρασης και γιατί τους αγαπήσαμε

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

Τα ελληνικά videoclips μου μοιάζουν με ταινίες του Netflix

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Χριστούγεννα στην Αθήνα: Όλες οι λεπτομέρειες για τη φωταγώγηση της πόλης και τα ρεβεγιόν

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»

Οι 9 ηθοποιοί που έχουν φύγει από την ζωή και δεν θα δούμε στο reunion του «Παρά Πέντε»