Η Χρηστίδου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της παρέα με τον Σταματόπουλο – Δες φωτογραφίες

Το απόγευμα της Πέμπτης, 20 Νοεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου αποφάσισε πως ήρθε η στιγμή να ανοίξει την πόρτα στις φετινές γιορτές και να «ντύσει» το σπίτι της με την πιο όμορφη, χριστουγεννιάτικη διάθεση. Όπως μας έχει συνηθίσει, ο στολισμός του δέντρου δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια μικρή τελετουργία που συνοδεύεται από χαμόγελα, μουσική και αγαπημένα πρόσωπα.

Ανάμεσά τους, για ακόμη μία χρονιά, βρέθηκε φυσικά και ο κουμπάρος της, Παύλος Σταματόπουλος, ο οποίος αποτελεί σταθερή αξία στο ετήσιο αυτό «ραντεβού». Οι δυο τους, με χιούμορ, όρεξη και θετική ενέργεια, ανέλαβαν να μεταμορφώσουν το σαλόνι της Σίσσυς σε έναν λαμπερό, ζεστό και άκρως γιορτινό χώρο, έναν χώρο που φέρνει αμέσως στο μυαλό την προσμονή και τη μαγεία των Χριστουγέννων.

Η παρουσιάστρια δεν παρέλειψε να μοιραστεί στιγμές από τον στολισμό με τους διαδικτυακούς της φίλους. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε δύο φωτογραφίες που αποτυπώνουν την όμορφη ατμόσφαιρα της ημέρας:

Στην πρώτη εικόνα, η ίδια ποζάρει χαμογελαστή πλάι στον Παύλο Σταματόπουλο, μέσα στο ζεστό και φωτεινό περιβάλλον του σαλονιού της. Το κλίμα είναι ανέμελο και οικογενειακό, σαν μια παράδοση που επαναλαμβάνεται και γίνεται κάθε χρόνο όλο και πιο αγαπημένη. Στη δεύτερη, αποκαλύπτει το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο τους: στολισμένο με λαμπάκια, γιρλάντες και διακοσμητικά που λάμπουν, δημιουργώντας την αίσθηση ότι τα Χριστούγεννα έφτασαν λίγο νωρίτερα στο σπίτι της.

Η Σίσσυ, που ανέκαθεν μοιράζεται με τους followers της αυθεντικές στιγμές της καθημερινότητάς της, απέδειξε για άλλη μια φορά πόσο αγαπά να δημιουργεί ένα ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον ειδικά αυτή την εποχή που μας κάνει όλους λίγο πιο ρομαντικούς και λίγο πιο… παιδί.

