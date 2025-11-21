Celeb News 21.11.2025

Η συγκινητική αγκαλιά της Kate Middleton με τη Jessie J για την κοινή τους μάχη με τον καρκίνο

Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και η Jessie J, συναντήθηκαν στα παρασκήνια της εκδήλωσης και αγκαλιάστηκαν, ανταλλάσσοντας μια σύντομη αλλά έντονη στιγμή κατανόησης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Kate Middleton και η Jessie J μοιράστηκαν μια βαθιά ανθρώπινη στιγμή στο Royal Variety Performance στο Royal Albert Hall του Λονδίνου. Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας και η τραγουδίστρια Jessie J, συναντήθηκαν στα παρασκήνια της εκδήλωσης και αγκαλιάστηκαν, ανταλλάσσοντας μια σύντομη αλλά έντονη στιγμή κατανόησης, αποτέλεσμα των πρόσφατων προσωπικών τους εμπειριών με τον καρκίνο. Η Jessie J εξήγησε αργότερα ότι η αγκαλιά ήρθε αυθόρμητα λόγω της κοινής τους δοκιμασίας. Όπως δήλωσε «ως μαμά που έχει περάσει πρόσφατα από καρκίνο, απλώς ήθελα να της δώσω μια αγκαλιά». Συμπλήρωσε ότι οι δυο τους «αναγνώρισαν πως είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί, ειδικά όταν συμβαίνει υπό το βλέμμα του κοινού».

www.instagram.com/princeandprincessofwales

Διάβασε επίσης: Jessie J: Η αποκάλυψη λίγο πριν το 2ο χειρουργείο για τον καρκίνο του μαστού

Η Kate Middleton αποκάλυψε τον Μάρτιο του 2024 ότι είχε διαγνωστεί με καρκίνο, ενώ η  Jessie J ανακοίνωσε τον Ιούνιο ότι αντιμετωπίζει καρκίνο του μαστού. Η τραγουδίστρια μοιράστηκε επίσης λεπτομέρειες για τη μαστεκτομή στην οποία υποβλήθηκε και γνωστοποίησε ότι ανέβαλε την φθινοπωρινή της περιοδεία λόγω μιας δεύτερης προγραμματισμένης επέμβασης, η οποία στη συνέχεια μετατέθηκε.

Η φετινή εμφάνιση στο Royal Variety Performance είχε ιδιαίτερη σημασία για την Kate Middleton και τον σύζυγό της Πρίγκιπα William. Ήταν η πρώτη τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί μετά από δύο χρόνια, καθώς η Πριγκίπισσα της Ουαλίας είχε περιορίσει σημαντικά τις δημόσιες υποχρεώσεις της λόγω της θεραπείας της το 2024. Για την περίσταση, η Kate Middleton επέλεξε μια σκούρα πράσινη βελούδινη τουαλέτα Talbot Runhof, ενώ ο Πρίγκιπας William εμφανίστηκε με μαύρο βελούδινο σμόκιν.

Η Jessie J, αναγνωρισμένη για την επιτυχία της «Price Tag», υπογράμμισε ότι ήθελε να μιλήσει ανοιχτά για τη διάγνωσή της «για να το μοιραστεί» με τους θαυμαστές της, επιλέγοντας να προβάλλει τη σημασία της ειλικρίνειας στη δημόσια συζήτηση για την υγεία.

Διάβασε επίσης: Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

Jessie J Kate Middleton ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΥΓΕΙΑ
