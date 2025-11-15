Celeb News 15.11.2025

Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

To παλάτι του Kensington ανακοίνωσε την πέμπτη διοργάνωση της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης λειτουργίας «Together at Christmas» με οικοδέσποινα την Kate Middleton
Ιωάννα Ανδριοπούλου

To παλάτι του Kensington ανακοίνωσε την πέμπτη διοργάνωση της καθιερωμένης χριστουγεννιάτικης λειτουργίας «Together at Christmas». Η πριγκίπισσα της Ουαλίας υποδέχεται χιλιάδες προσκεκλημένους στην αβαείο του Westminster, σε μια γιορτή που έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο αναμενόμενους θεσμούς της περιόδου των γιορτών.

Η επιβεβαίωση ήρθε τα μεσάνυχτα της 13ης Νοεμβρίου μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Kensington Palace, η οποία όρισε την 5η Δεκεμβρίου ως ημέρα διεξαγωγής της λειτουργίας. Το παλάτι τόνισε ότι ο χώρος παραμένει ο ίδιος, καθώς η αβαείο του Westminster έχει πλέον συνδεθεί με τη συγκεκριμένη εκδήλωση που συνδυάζει παραδοσιακά και σύγχρονα στοιχεία.

Η φετινή διοργάνωση αναμένεται να φιλοξενήσει περίπου 1600 ανθρώπους, όπως κάθε χρόνο, ενώ τη λάμψη της εκδήλωσης ενισχύει η παρουσία της Kate Winslet. Η βραβευμένη ηθοποιός θα παραστεί ως πρέσβειρα του The King’s Foundation, ενός από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα που συνδέονται άμεσα με τον βασιλιά Κάρολο. Την περσινή χρονιά είχαν δώσει το παρών προσωπικότητες όπως η τραγουδίστρια Olivia Dean και ο Tom Felton, γνωστός για τον ρόλο του ως Draco Malfoy στη σειρά ταινιών «Harry Potter», γεγονός που επιβεβαιώνει τον διαρκώς ανανεωμένο χαρακτήρα των προσκεκλημένων.

Το θέμα της φετινής λειτουργίας είναι «η αγάπη σε όλες τις μορφές της». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του Kensington Palace, πρόκειται για μια ιδέα που αγκαλιάζει την αγάπη μέσα στην οικογένεια, μέσα στις φιλίες, ανάμεσα σε κοινότητες αλλά και εκείνη που αναδύεται μέσα από τυχαίες στιγμές σύνδεσης με άγνωστους ανθρώπους. Το παλάτι σημειώνει επίσης ότι «σε έναν κόσμο που συχνά μοιάζει κατακερματισμένος και απομακρυσμένος, η αγάπη είναι η δύναμη που μας επανασυνδέει όλους πέρα από γενιές, κοινότητες, κουλτούρες και πεποιθήσεις».

Η φετινή εκδήλωση θα περιλαμβάνει και μια συγκινητική αναφορά στη Δούκισσα του Kent, Katharine, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο σε ηλικία 92 ετών. Πριν από την έναρξη, νέοι μουσικοί από το ίδρυμα Future Talent, που η ίδια είχε συνιδρύσει, θα ερμηνεύσουν κομμάτια στην είσοδο του Westminster Abbey.

