Celeb News 15.11.2025

Ο λόγος που James Van Der Beek βγάζει στο σφυρί προσωπικά ενθύμια από το Dawson’s Creek

Ο James Van Der Beek αποχωρίζεται αντικείμενα από τη σειρά «Dawson’s Creek» προκειμένου να χρηματοδοτήσει την κοστοβόρα θεραπεία του κατά του καρκίνου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο James Van Der Beek, ο ηθοποιός που σημάδεψε ολόκληρη γενιά τηλεθεατών μέσα από τη σειρά «Dawson’s Creek», βρίσκεται αντιμέτωπος με μια από τις πιο απαιτητικές περιόδους της ζωής του. Καθώς συνεχίζει τη μάχη του με τον καρκίνο του παχέος εντέρου, ο οποίος διαγνώστηκε το 2023, ο ηθοποιός αναγκάζεται να προχωρήσει σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η προσωπική του συλλογή από εμβληματικά αντικείμενα της καριέρας του θα βγει σε δημοπρασία, με στόχο να καλυφθεί μέρος του υψηλού κόστους της θεραπείας του.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, ο James Van Der Beek συνεργάζεται με τον οίκο Propstore για τη διάθεση αυτών των αντικειμένων σε δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 7 Δεκεμβρίου. Η συλλογή περιλαμβάνει κομμάτια που συνοδεύουν τον ηθοποιό για περισσότερες από δύο δεκαετίες και φέρουν έντονο συναισθηματικό φορτίο, τόσο για τον ίδιο όσο και για τους θαυμαστές του.

www.imdb.com

Διάβασε επίσης: O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

Ο ίδιος δήλωσε στο περιοδικό People ότι «έχω κρατήσει αυτούς τους μικρούς θησαυρούς για χρόνια, περιμένοντας τη σωστή στιγμή για να τους αξιοποιήσω, και με όλα όσα έχουν συμβεί τελευταία είναι φανερό ότι αυτή η στιγμή έχει πλέον έρθει». Η δήλωση αυτή αποτυπώνει έναν συνδυασμό ρεαλισμού και ευγνωμοσύνης, καθώς ο James Van Der Beek μοιράζεται μέρος της προσωπικής του ιστορίας με όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια.

Ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν ξεχωρίζουν το διάσημο κολιέ που ο χαρακτήρας Dawson χάρισε στη Joey, την οποία υποδύθηκε η Katie Holmes, με τιμή εκτίμησης που κυμαίνεται από 22.700 έως 45.400 ευρώ, καθώς και η ενδυμασία που ο James Van Der Beek φορούσε στο πρώτο επεισόδιο της σειράς, αξίας περίπου 3.443 ευρώ. Πρόκειται για αντικείμενα που δεν αποτελούν απλώς τηλεοπτικά ενθύμια, αλλά σημαντικά κομμάτια της ποπ κουλτούρας των αρχών των 2000s.

www.imdb.com

Παρά τη δυσκολία της απόφασης, ο ηθοποιός φαίνεται αποφασισμένος να παραμείνει αισιόδοξος. Όπως  σημείωσε «αν και αισθάνομαι μια γλυκόπικρη νοσταλγία που αποχωρίζομαι αυτά τα αντικείμενα, χαίρομαι που μπορώ να τα μοιραστώ με ανθρώπους που υποστήριξαν το έργο μου όλα αυτά τα χρόνια». Η ειλικρίνεια και η ευγένεια του James Van Der Beek αντανακλούν τη στάση του απέναντι σε μια ασθένεια που δοκιμάζει καθημερινά τη δύναμή του.

Η μάχη του ηθοποιού με τον καρκίνο είναι σκληρή και οι θεραπείες απαιτητικές. Τον Σεπτέμβριο του 2024 απουσίασε από εκδήλωση επανένωσης του καστ της σειράς «Dawson’s Creek» στο Broadway, την οποία, όπως ο ίδιος ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, περίμενε με μεγάλη χαρά. Ωστόσο, ακόμη και σε εκείνη τη στιγμή, δεν έχασε την ευκαιρία να απευθυνθεί στους θαυμαστές του με λόγια βαθιάς συγκίνησης και ευγνωμοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο James Van Der Beek τόνισε ότι «διαχειρίζομαι αυτή την ασθένεια ιδιωτικά και κάνω ό,τι χρειάζεται για να την πολεμήσω, με τη στήριξη της υπέροχης οικογένειάς μου. Υπάρχουν λόγοι να είμαι αισιόδοξος και νιώθω καλά». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει τη δύσκολη πραγματικότητα με πίστη και αξιοπρέπεια. Ο James Van Der Beek υπήρξε για χρόνια σύμβολο ευαισθησίας και τηλεοπτικής αθωότητας. Σήμερα, μέσα από τη γενναιότητα και την ειλικρίνειά του, γίνεται σύμβολο δύναμης. Και μπορεί τα ενθύμια της καριέρας του να αλλάζουν χέρια, αλλά η επίδραση της ιστορίας του παραμένει ανεκτίμητη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το φινάλε του Stranger Things έρχεται και στη μεγάλη οθόνη

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Dawson’s Creek James Van Der Beek Propstore Δημοπρασία ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΣΕΙΡΑ ΥΓΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

15.11.2025
Επόμενο
TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look

TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look

15.11.2025

Δες επίσης

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»
Celeb News

Νέα αγωγή του Ray J κατά της Kim Kardashian – «Το sex tape γυρίστηκε συναινετικά»

15.11.2025
Έξαλλος ο Elton John με τους διοργανωτές στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025
Celeb News

Έξαλλος ο Elton John με τους διοργανωτές στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025

15.11.2025
Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα
Celeb News

Η Kate Middleton ετοιμάζει το πιο ζεστό χριστουγεννιάτικο ραντεβού και η Kate Winslet είναι στη λίστα

15.11.2025
Η Demi Moore γιορτάζει τα 63 της με δαντελένιο, αποκαλυπτικό φόρεμα του οίκου Gucci
Celeb News

Η Demi Moore γιορτάζει τα 63 της με δαντελένιο, αποκαλυπτικό φόρεμα του οίκου Gucci

14.11.2025
Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή
Celeb News

Οι προκλήσεις του γάμου που οδήγησαν ζεύγος Baldwin στον ψυχοθεραπευτή

14.11.2025
Η αρχαιοελληνική «Χρυσή Τομή» όρισε την Emma Stone ως την όμορφη γυναίκα του κόσμου
Celeb News

Η αρχαιοελληνική «Χρυσή Τομή» όρισε την Emma Stone ως την όμορφη γυναίκα του κόσμου

14.11.2025
Η Σοφία Παυλίδου μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα και τη σχέση με τα παιδιά της
Celeb News

Η Σοφία Παυλίδου μιλά ανοιχτά για τα παιδικά της τραύματα και τη σχέση με τα παιδιά της

14.11.2025
Μίκης Θεοδωράκης: Ήταν καταθλιπτικός με αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με την κόρη του
Celeb News

Μίκης Θεοδωράκης: Ήταν καταθλιπτικός με αυτοκτονικές τάσεις σύμφωνα με την κόρη του

14.11.2025
Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους
Celeb News

Ο πρωτότυπος τρόπος που γιόρτασαν Καίτη Γαρμπή και Διονύσης Σχοινάς τα 26α γενέθλια του γιου τους

14.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος