TikTok trend alert: Πώς η αντίθεση στο μακιγιάζ απογειώνει κάθε σου look

Τα τελευταία χρόνια, η ομορφιά αποκτά νέα πρόσωπα και κανόνες μέσα από τα social media, και κυρίως το TikTok. Εκεί, εκτός από viral challenges και tutorials, γεννιούνται και πρακτικές συμβουλές που αλλάζουν την καθημερινή μας ρουτίνα περιποίησης και μακιγιάζ. Ένα από τα πιο πρόσφατα trends που έχει τραβήξει την προσοχή είναι η θεωρία της αντίθεσης, μια μέθοδος που υπόσχεται να κάνει το μακιγιάζ μας πιο αρμονικό και προσωπικό.

Η ουσία της θεωρίας είναι απλή αλλά έξυπνη. Παρατηρείς τα χαρακτηριστικά σου, το χρώμα των μαλλιών, των ματιών και τον τόνο της επιδερμίδας, και βλέπεις πώς αλληλοσυμπληρώνονται ή αντιτίθενται μεταξύ τους. Μέσα από αυτή την αντίθεση, μπορείς να βρεις το στιλ μακιγιάζ που αναδεικνύει την φυσική σου ομορφιά.

Διάβασε επίσης: «Tucked French»: Η εκδοχή που κάνει το γαλλικό μανικιούρ πιο διακριτικό από ποτέ

Η θεωρία διακρίνει τρεις τύπους αντίθεσης. Στη χαμηλή αντίθεση, οι διαφορές ανάμεσα στον τόνο της επιδερμίδας, των μαλλιών και των ματιών είναι διακριτές αλλά μικρές, δημιουργώντας ένα απαλό και ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Η μέτρια αντίθεση αναδεικνύει πιο καθαρά τις διαφορές, χωρίς όμως να είναι δραματική, προσφέροντας ισορροπημένα και φυσικά looks. Στην υψηλή αντίθεση, οι διαφορές είναι έντονες, όπως πολύ ανοιχτόχρωμο δέρμα με σκούρα μαλλιά ή αντίστροφα, ανοίγοντας δρόμο για πιο τολμηρές επιλογές και έντονα, statement μακιγιάζ.

Η προσέγγιση αυτή δεν αφορά μόνο τα χρώματα των σκιών ή των κραγιόν, αλλά ολόκληρο το μακιγιάζ. Από το foundation μέχρι τα ρουζ και τα highlighter, η θεωρία της αντίθεσης σε καθοδηγεί ώστε να δημιουργήσεις ένα αποτέλεσμα που είναι προσωπικό, ισορροπημένο και ταυτόχρονα εκφραστικό. Είναι ένας τρόπος να «διαβάσεις» τα χαρακτηριστικά σου και να τα αναδείξεις με έξυπνο τρόπο.

Με λίγα λόγια, η θεωρία της αντίθεσης είναι η νέα τάση που συνδυάζει επιστημονική παρατήρηση με τη δημιουργικότητα του μακιγιάζ. Ένα trend που υπόσχεται να αλλάξει τη ρουτίνα μας και να φέρει μια νέα διάσταση στην καθημερινή ομορφιά, δίνοντας έμφαση στο προσωπικό στυλ και την αυτοέκφραση.

Διάβασε επίσης: Suede blonde: H απόχρωση μαλλιών που πρέπει να δοκιμάσεις φέτος το φθινόπωρο

Δες κι αυτό…