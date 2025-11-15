Έξαλλος ο Elton John με τους διοργανωτές στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025

Ο καλλιτέχνης επανέλαβε λόγω της καθυστέρησης ότι το αεροπλάνο του τον περιμένε

Ένταση δημιουργήθηκε στα παρασκήνια του Rock & Roll Hall of Fame 2025, όταν ο Elton John εκνευρίστηκε λόγω καθυστέρησης της τελετής, τονίζοντας στους διοργανωτές ότι τον «περιμένει το αεροπλάνο του».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Page Six, ο τραγουδιστής ξέσπασε στα παρασκήνια το βράδυ του Σαββάτου 8 Νοεμβρίου, καθώς η έναρξη της εκδήλωσης καθυστερούσε. Άτομα που βρίσκονταν στο Peacock Theater αποκάλυψαν ότι ο Elton John φώναζε και αντέδρασε έντονα στους διοργανωτές: «Τι στο καλό συμβαίνει με εσάς; Κανείς δεν ξέρει τι κάνει», φέρεται να είπε.

Ο ίδιος ανησυχούσε για την αναχώρησή του, επαναλαμβάνοντας: «Το αεροπλάνο μου περιμένει», λίγο πριν ανέβει στη σκηνή για να αποτίσει φόρο τιμής στον αείμνηστο ιδρυτή των Beach Boys, Brian Wilson.

Παρά την ένταση, ο Elton John εμφανίστηκε κανονικά στη σκηνή, και όπως ανέφερε πηγή του Page Six, «παρά τον μικρό αναβρασμό στα παρασκήνια, βγήκε χωρίς κανένα πρόβλημα».

Στην ομιλία του, απέτισε φόρο τιμής στον Wilson, που πέθανε τον Ιούνιο σε ηλικία 82 ετών, ερμηνεύοντας το «God Only Knows». Τον χαρακτήρισε «είδωλό του», λέγοντας: «Ήταν αυτός που με επηρέασε περισσότερο από κάθε άλλον όταν έγραφα τραγούδια στο πιάνο. Ήταν μια βραδιά που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ».

