Από δημοσιογράφο έμαθε ο Jack Nicholson ποια ήταν η βιολογική του μητέρα

Ο Jack Nicholson μεγάλωσε πιστεύοντας ότι η γυναίκα που τον ανέθρεψε, η Ethel May, ήταν η μητέρα του και ότι η κατά δεκαετίες μεγαλύτερη June ήταν η «αδερφή» του. Η αλήθεια, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο σύνθετη και αποκαλύφθηκε στον ίδιο με τον πιο ανατρεπτικό τρόπο, μέσα από τα ερευνητικά στοιχεία μιας συνέντευξης για το περιοδικό Time. Ο Jack Nicholson γεννήθηκε το 1937 στο Neptune του New Jersey. Η June ήταν μόλις 18 ετών όταν έμεινε έγκυος, ενώ ο πατέρας του παιδιού, ο Don, ήταν ήδη παντρεμένος. Για να αποφευχθεί το σκάνδαλο, η μητέρα της June, η Ethel May, ανέλαβε να παρουσιαστεί ως η μητέρα του νεογέννητου και η June συστήθηκε στον Nicholson ως μεγαλύτερη αδερφή του. Η Lorraine, επίσης κόρη της Ethel May, παρουσιάστηκε ως δεύτερη αδερφή του.

Λίγο καιρό αργότερα η June εγκατέλειψε το New Jersey με προορισμό το Miami, επιδιώκοντας καριέρα ως showgirl, ενώ ο Jack Nicholson έμεινε πίσω, μεγαλώνοντας με την Ethel May, την οποία πίστευε ακράδαντα πως ήταν η μητέρα του. Όπως σημείωσε το Tyla, στα 17 του ο Jack Nicholsonμετακόμισε στο Los Angeles, όπου ήδη είχε βρεθεί και η June, προσπαθώντας να κάνει τα πρώτα της βήματα στη βιομηχανία του θεάματος.

Σε συνέντευξή του στο Rolling Stone το 1986, ο Jack Nicholson ανέφερε: «Αφού ο μοναδικός συγγενής που είχα στον κόσμο ήταν η June, η οποία βρισκόταν εδώ, ήρθα για να δω τι συμβαίνει». Ο Jack Nicholson ξεκίνησε να εργάζεται στο τμήμα κινουμένων σχεδίων των MGM Studios ως γραφιάς, ώσπου η προσωπικότητά του και η φυσική του άνεση μπροστά στην κάμερα τον οδήγησαν τελικά στην υποκριτική.

Το 1974, την εποχή που η ταινία «Chinatown» επρόκειτο να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους, μια έρευνα της συντακτικής ομάδας του Time έφερε στο φως την αληθινή οικογενειακή του ιστορία. Οι δημοσιογράφοι αποκάλυψαν ότι η Ethel May ήταν στην πραγματικότητα η γιαγιά του και ότι η June, την οποία θεωρούσε αδερφή, ήταν η βιολογική του μητέρα. Επιπλέον, υποστήριξαν ότι ο πατέρας του ζούσε ακόμη στο Ocean Grove του New Jersey.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Patrick McGilligan, ο οποίος υπογράφει τη βιογραφία «Jack’s Life», ο Jack Nicholson αντέδρασε με απόλυτη δυσπιστία, λέγοντας τηλεφωνικά στον σύζυγο της Lorraine, Shorty: «Αυτό είναι το πιο εξωφρενικό πράγμα που έχω ακούσει ποτέ. Ένας άντρας με παίρνει και μου λέει ότι ο πατέρας μου ζει ακόμη και ότι η Ethel May δεν ήταν πραγματικά η μητέρα μου, ότι η June ήταν η μητέρα μου». Αρχικά ο Shorty αρνήθηκε τα πάντα, όμως στη συνέχεια παραδέχτηκε πως το οικογενειακό μυστικό ήταν αληθινό, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει εάν ο άνδρας που εντόπισε το Time ήταν όντως ο βιολογικός πατέρας του Nicholson.

Μέχρι τη στιγμή που ήρθαν στο φως αυτές οι αποκαλύψεις, τόσο η June όσο και η Ethel May είχαν ήδη πεθάνει, γεγονός που στέρησε από τον Nicholson την ευκαιρία να ζητήσει εξηγήσεις ή να αντιμετωπίσει την αλήθεια μαζί τους.

Παρά την έκταση της αποκάλυψης, ο Jack Nicholson έχει δηλώσει ότι δεν υπέστη βαθιά συναισθηματική βλάβη. Στην ίδια συνέντευξη στο Rolling Stone ανέφερε: «Έμεινα πολύ εντυπωσιασμένος από την ικανότητά τους να κρατήσουν το μυστικό, αν μη τι άλλο. Μου έκανε καλό». Αν και έχει αναφερθεί χιουμοριστικά στη June ως «sister-mother», ο Jack Nicholson αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις σχετικά με το θέμα, το οποίο παραμένει μία από τις πιο παράξενες και αδιανόητες προσωπικές ιστορίες στην ιστορία του Hollywood.

