MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Στα μαχαίρια η Sia και ο πρώην σύζυγός της – Βαριές αλληλοκατηγορίες για εθισμούς και παιδική πορνογραφία

Η Sia και ο πρώην σύζυγός της βρίσκονται σε σφοδρή δικαστική διαμάχη, με επίκεντρο την επιμέλεια του ενός έτους γιου τους, Soremsolt (Summit)
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Σε μια υπόθεση που έχει τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας, η τραγουδίστρια Sia και ο εν διαστάσει σύζυγός της Dan Bernard βρίσκονται αντιμέτωποι σε μια εξαιρετικά σκληρή δικαστική διαμάχη, με επίκεντρο την επιμέλεια του ενός έτους γιου τους, Soremsolt (Summit). Οι καταγγελίες που αντάλλαξαν οι δύο πλευρές είναι σοκαριστικές, φέρνοντας στο φως λεπτομέρειες για εθισμούς, θέματα ψυχικής υγείας και έρευνες για κατοχή παράνομου υλικού. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που εξασφάλισε το TMZ, ο Dan Bernard, ογκολόγος στο επάγγελμα, ζητά την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού, υποστηρίζοντας πως η Sia αποτελεί «σοβαρό και άμεσο κίνδυνο» για το μικρό τους γιο. Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι η 49χρονη καλλιτέχνις «παλεύει με εθισμό και κατάχρηση ουσιών», γεγονός που, όπως τονίζει, την καθιστά «ανίκανη να προσφέρει σταθερό και ασφαλές περιβάλλον στο παιδί τους».

www.instagram.com/siamusic

Σε γραπτή του δήλωση προς το δικαστήριο, ο Dan Bernard ανέφερε: «Είμαι ο μόνος αξιόπιστος και σταθερός γονιός για τον γιο μας. Είμαι νέος, υγιής, χωρίς ποινικό μητρώο και χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή με ουσίες ή αλκοόλ». Παράλληλα, ισχυρίζεται ότι η Sia απέκρυψε εσκεμμένα το γεγονός πως νοσηλεύτηκε για δύο εβδομάδες τον περασμένο μήνα, αφού βρέθηκε θετική σε βαρβιτουρικά και βενζοδιαζεπίνες, χωρίς να υπάρχει ιατρική αιτιολόγηση. Ο Dan Bernard ζητά, επιπλέον, η Sia να υποβάλλεται σε τακτικούς και τυχαίους ελέγχους ναρκωτικών, καθώς και οι συναντήσεις της με το παιδί να περιοριστούν σε δίωρες επισκέψεις, τρεις φορές την εβδομάδα, με την παρουσία επαγγελματία επιβλέποντος.

Από την πλευρά της, η Sia απαντά κατηγορηματικά ότι οι ισχυρισμοί του πρώην συζύγου της είναι αβάσιμοι και εκδικητικοί. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, η οποία έχει παραδεχθεί στο παρελθόν ότι αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού πριν από δεκαπέντε χρόνια, δηλώνει ότι είναι καθαρή και νηφάλια τους τελευταίους έξι μήνες.

www.instagram.com/siamusic

«Η προσπάθεια του Dan να χρησιμοποιήσει εναντίον μου το παρελθόν μου με τον εθισμό δεν εξυπηρετεί κανέναν νόμιμο σκοπό. Στόχος του είναι να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα και να υπονομεύσει την αξιοπιστία μου ως μητέρας», αναφέρει η ίδια σε δήλωσή της προς το δικαστήριο.

Η Sia τονίζει επίσης ότι έχει προτείνει να υποβάλλονται και οι δύο γονείς σε τακτικούς ελέγχους ουσιών, ισχυριζόμενη ότι ήταν ο Dan Bernard εκείνος που αρνήθηκε να συμμορφωθεί. Η τραγουδίστρια, η οποία είχε την πλήρη επιμέλεια του παιδιού από τότε που κατέθεσε αίτηση διαζυγίου τον Μάρτιο, μετά από δύο χρόνια γάμου, επισημαίνει πως δεν υπάρχει κανένας λόγος για να αλλάξει η υπάρχουσα ρύθμιση επιμέλειας.

www.instagram.com/siamusic

Η υπόθεση, ωστόσο, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο λόγω σοβαρών κατηγοριών για παιδική πορνογραφία. Σύμφωνα με τη Sia, ο Dan Bernard είχε βρεθεί υπό έρευνα από το Αστυνομικό Τμήμα του Λος Άντζελες και το Τμήμα Υπηρεσιών για Παιδιά και Οικογένειες, όταν στον υπολογιστή του εντοπίστηκε παράνομο πορνογραφικό υλικό. Η ίδια ανέφερε ότι μόλις ενημερώθηκε για την έρευνα, ζήτησε από το δικαστήριο περιορισμό των δικαιωμάτων επικοινωνίας του Bernard με το παιδί. Όπως προκύπτει από τη δήλωση της Sia, η έρευνα ολοκληρώθηκε με μη καταληκτικό αποτέλεσμα και η υπόθεση έκλεισε. Παρ’ όλα αυτά, η τραγουδίστρια υποστηρίζει ότι παραμένει ανήσυχη για την ασφάλεια του παιδιού, εάν ο πατέρας του έχει ανεξέλεγκτη πρόσβαση. Ο Dan Bernard, από την πλευρά του, αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή με παράνομο υλικό, ισχυριζόμενος ότι η Sia «φύτεψε αποδεικτικά στοιχεία» για να περιορίσει τη μεταξύ τους επικοινωνία και να διασφαλίσει την αποκλειστική επιμέλεια του γιου τους.

www.instagram.com/siamusic

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχιστεί στα δικαστήρια τους επόμενους μήνες, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις θέσεις τους. Το δικαστήριο θα κληθεί να αποφασίσει ποιος από τους δύο γονείς θα αναλάβει την κύρια φροντίδα του μικρού Summit, ενώ η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει σοβαρό πλήγμα στη δημόσια εικόνα και των δύο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Dan Bernard Sia δικαστήριο ΠΑΙΔΙ
