MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 30.10.2025

Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν

Η επιτυχημένη σειρά του Hulu Only Murders in the Building αλλάζει σκηνικό και υπόσχεται νέα μυστήρια, ανατροπές και χιούμορ στο βρετανικό της reboot
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η σειρά που κατέκτησε το κοινό με τον ευρηματικό συνδυασμό χιούμορ και αγωνίας, το «Only Murders in the Building», επιστρέφει δριμύτερη. Το Hulu ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση της σειράς για έκτη σεζόν, επιβεβαιώνοντας παράλληλα πως η δράση μεταφέρεται από το εμβληματικό Arconia της Νέας Υόρκης στους δρόμους του Λονδίνου, σε ένα νέο κεφάλαιο που αναμένεται να επαναπροσδιορίσει τη σειρά. Η επιτυχία του «Only Murders in the Building» δεν είναι τυχαία. Η σειρά, που έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο γοητευτικά και καλογραμμένα τηλεοπτικά projects της τελευταίας δεκαετίας, συνδυάζει το μυστήριο μιας υπόθεσης δολοφονίας με την τρυφερή, ειρωνική και συχνά αυτοσαρκαστική ματιά τριών διαφορετικών χαρακτήρων, τους οποίους ενσαρκώνουν υποδειγματικά ο Steve Martin, ο Martin Short και η Selena Gomez.

Διάβασε επίσης: Η Selena Gomez βάζει οριστικά τέλος τις φήμες για κόντρα με την Bella Hadid

Η πέμπτη σεζόν ολοκληρώθηκε στις 28 Οκτωβρίου, δίνοντας λύση στο μυστήριο του φόνου που είχε συγκλονίσει την Arconia, το θρυλικό συγκρότημα στο Upper West Side, ενώ το φινάλε της έκλεισε με μια μεγάλη ανατροπή, προετοιμάζοντας το έδαφος για το νέο σκηνικό. Οι δημιουργοί της σειράς, Steve Martin και John Hoffman, έχουν ήδη προϊδεάσει το κοινό ότι η μεταφορά της ιστορίας στο Λονδίνο δεν θα είναι απλώς αλλαγή τοποθεσίας, αλλά μια δραματουργική ανανέωση που θα δώσει νέα πνοή στους χαρακτήρες και στο είδος.

Η έκτη σεζόν θα αποτελείται από δέκα επεισόδια, τα οποία θα ξεκινήσουν να προβάλλονται μέσα στο 2026. Η μεταφορά στη βρετανική πρωτεύουσα υπόσχεται μια διαφορετική αισθητική και ατμόσφαιρα, με νέα πρόσωπα, νέες δολοφονίες και φυσικά τον γνώριμο συνδυασμό ευφυούς χιούμορ και τηλεοπτικής ίντριγκας που έχει κάνει το «Only Murders in the Building» τόσο ξεχωριστό.

www.instagram.com/onlymurdershulu

Το ανεπανάληπτο τρίο των Steve Martin, Martin Short και Selena Gomez εξακολουθεί να αποτελεί τη «σπονδυλική στήλη» της σειράς. Η χημεία τους, το καυστικό χιούμορ και η συναισθηματική τους ειλικρίνεια έχουν χαρίσει στη σειρά συνολικά 56 υποψηφιότητες για Emmy και επτά βραβεία, καθιερώνοντάς τη ως ένα από τα πιο επιτυχημένα comedy-dramas των τελευταίων ετών.

Η είδηση της ανανέωσης έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους fans, που ανυπομονούν να δουν πώς θα αντιδράσει το αμερικανικό τρίο στις ιδιοτροπίες και το εκλεπτυσμένο χάος του Λονδίνου. Αν κρίνουμε από την πορεία της σειράς μέχρι σήμερα, το επόμενο μυστήριο θα είναι σίγουρα απρόβλεπτο, ευφυές και απολαυστικά θεατρικό, ακριβώς όπως το κοινό του «Only Murders in the Building» το περιμένει. Η ιστορία συνεχίζεται, αυτή τη φορά με βρετανικό αέρα και το ίδιο ακαταμάχητο τρίπτυχο: χιούμορ, σασπένς και καρδιά.

Διάβασε επίσης: Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

HULU Martin Short Only Murders in the Building reboot Selena Gomez Steve Martin
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Στα μαχαίρια η Sia και ο πρώην σύζυγός της – Βαριές αλληλοκατηγορίες για εθισμούς και παιδική πορνογραφία

Στα μαχαίρια η Sia και ο πρώην σύζυγός της – Βαριές αλληλοκατηγορίες για εθισμούς και παιδική πορνογραφία

30.10.2025
Επόμενο
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Κρατά τον γιο της αγκαλιά και η λέξη στη λεζάντα τα λέει όλα

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Κρατά τον γιο της αγκαλιά και η λέξη στη λεζάντα τα λέει όλα

30.10.2025

Δες επίσης

Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 
Cinema

Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

29.10.2025
Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI στις ταινίες του
Cinema

Ο Guillermo del Toro «προτιμά να πεθάνει» παρά να χρησιμοποιήσει AI στις ταινίες του

29.10.2025
Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου
Cinema

Η Emma Stone αποκαλύπτει το μυστικό που κράτησε ως την πρεμιέρα της «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου

29.10.2025
Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra
Cinema

Ο George Clooney αναπολεί την… κατσάδα του Frank Sinatra

29.10.2025
Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond
Cinema

Τι απαντά ο George MacKay στις φήμες ότι προβάρει το κοστούμι του James Bond

29.10.2025
Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»
Cinema

Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

28.10.2025
Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες
Cinema

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες

28.10.2025
Ο λόγος που Keira Knightley απαγορεύει τα social media στο σπίτι της
Cinema

Ο λόγος που Keira Knightley απαγορεύει τα social media στο σπίτι της

27.10.2025
Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»
Cinema

Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»

27.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση