Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο single και 80s vibes στο video clip «In the Dark»

Η Selena Gomez επιστρέφει με νέο μουσικό υλικό, παρουσιάζοντας το single «In the Dark», το οποίο κυκλοφόρησε επίσημα στις 23 Οκτωβρίου 2025. Το τραγούδι αποτελεί μέρος της δεύτερης σεζόν της δημοφιλούς ρομαντικής κωμικής σειράς του Netflix, «Nobody Wants This», και συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που αποπνέει έντονα 80s vibes.

Η μουσική παραγωγή του «In the Dark» αναλαμβάνουν οι Andrew Watt, Cirkut και Louis Bell, ενώ οι στιχουργοί Ali Tamposi και Justin Tranter συνέβαλαν στη δημιουργία του τραγουδιού. Ο ήχος συνδυάζει λαμπερά synths, έντονους ρυθμούς και βαθύ μπάσο, δημιουργώντας μια έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα που θυμίζει την εποχή του «Revival» της τραγουδίστριας. Η ερμηνεία της προσφέρει μια αίσθηση ζεστασιάς και στήριξης, με στίχους όπως: «I’ll be there when you lose yourself / To remind you of who you are / And I’ll be there like nobody else / You’re so beautiful in the dark».

Το μουσικό βίντεο, σε σκηνοθεσία του Luke Orlando, γυρίστηκε σε λιγότερες από 8 ώρες και παρουσιάζει τη Selena Gomez σε σκηνές με έντονο φωτισμό και σκιές, ενισχύοντας την αίσθηση της συναισθηματικής έντασης του τραγουδιού. Η εμφάνισή της περιλαμβάνει ένα μαύρο κορμάκι και λαμπερά διαμαντένια σκουλαρίκια, προσδίδοντας μια αίσθηση κομψότητας και δυναμισμού.

Το «In the Dark» είναι το πρώτο νέο μουσικό έργο της Gomez μετά το άλμπουμ «I Said I Love You First» με τον Benny Blanco, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2025. Το τραγούδι είναι διαθέσιμο στο Spotify και αποτελεί το πρώτο single από το soundtrack της δεύτερης σεζόν του «Nobody Wants This», το οποίο κυκλοφόρησε ταυτόχρονα με την πρεμιέρα της σειράς στις 23 Οκτωβρίου 2025.

Οι θαυμαστές της εκφράζουν ενθουσιασμό για την επιστροφή της στην μουσική σκηνή, επισημαίνοντας την συναισθηματική ένταση του τραγουδιού και την αισθητική του μουσικού βίντεο. Πολλοί αναγνωρίζουν την ωριμότητα και την εξέλιξη της καλλιτέχνιδας, χαρακτηρίζοντας το «In the Dark» ως μια δυναμική και συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή.

Το «In the Dark» της Selena Gomez αποτελεί μια αξιόλογη προσθήκη στη σύγχρονη pop μουσική σκηνή, συνδυάζοντας νοσταλγικά στοιχεία με σύγχρονη παραγωγή και συναισθηματική ειλικρίνεια.

