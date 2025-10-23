MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 23.10.2025

Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

kapitone_mpoufan
Το καπιτονέ μπουφάν κάνει μεγάλο comeback στις τάσεις του 2025 και γίνεται το απόλυτο κομμάτι για stylish φθινοπωρινές εμφανίσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Υπάρχουν κομμάτια που δεν χρειάζεται να φωνάζουν για να ξεχωρίσουν. Αρκεί η σιωπηλή τους κομψότητα, η διακριτική παρουσία τους στις πιο δύσκολες μέρες του καιρού, για να αποδείξουν ότι ανήκουν στις διαχρονικές αξίες της γκαρνταρόμπας. Το καπιτονέ μπουφάν ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

Από την αγγλική εξοχή μέχρι τους δρόμους του Λονδίνου και, πλέον, τα αστικά τοπία όλου του κόσμου, έχει μεταμορφωθεί από ένα πρακτικό πανωφόρι σε ένα fashion statement που παντρεύει τη λειτουργικότητα με το στιλ. Δεν είναι πια απλώς ένα ελαφρύ μπουφάν, είναι το κομμάτι που ολοκληρώνει τη σύγχρονη μεταβατική εποχή της μόδας, εκεί όπου η άνεση συναντά την αισθητική.

kapitone_mpoufan
https://www.instagram.com/sevinakm/

Διάβασε επίσης: Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν

Σε κάθε νέα σεζόν οι σχεδιαστές δείχνουν να το αντιμετωπίζουν σαν έναν καμβά έμπνευσης. Το καπιτονέ ύφασμα παίρνει νέες μορφές, άλλοτε γυαλιστερό και μοντέρνο, άλλοτε ματ και σοφιστικέ, πάντα όμως με εκείνη την αβίαστη αύρα του κομψού. Το φθινόπωρο του 2025 μάς βρίσκει να επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με το συγκεκριμένο πανωφόρι, που πλέον αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στο trench coat και στο puffer jacket, αλλά με τη δική του, διακριτική προσωπικότητα.

kapitone_mpoufan
https://www.instagram.com/soil_clothes/

Οι επιδείξεις Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 αποθέωσαν το καπιτονέ

Στις πασαρέλες των Fendi και Burberry το καπιτονέ jacket απέκτησε σχεδόν γλυπτική διάσταση. Ο Fendi το παρουσίασε σε πλούσιο caramel τόνο με κυματιστή υφή, αποπνέοντας πολυτέλεια και άνεση, ενώ ο Burberry έπαιξε με floral μοτίβα εμπνευσμένα από φθινοπωρινά φύλλα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα κλασικό outerwear μπορεί να αποκτήσει ρομαντικό χαρακτήρα. Οι fashion editors συμφωνούν πως το quilted effect δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια νέα μορφή έκφρασης της κομψότητας.

kapitone_mpoufan
https://www.instagram.com/paigeesmithers/

Το streetwear το αγκάλιασε με τον πιο cool τρόπο

Στους δρόμους οι fashionistas έδωσαν το δικό τους twist. Το καπιτονέ μπουφάν επιστρέφει σε cropped εκδοχές, φοριέται πάνω από μακριές φούστες ή loose φορέματα, με δαντελένια tops ή φαρδιά τζιν. Στις πιο updated εκδοχές του θα το δούμε σε τεχνικά υφάσματα με πούπουλα, σατέν λεπτομέρειες και γήινες αποχρώσεις όπως βαθύ πράσινο, καφέ, μπεζ και γκρι μπλε. Για όσους αγαπούν το κλασικό, τα μακριά neutral jackets ή τα καρό σχέδια με δερμάτινες πινελιές παραμένουν διαχρονική επιλογή.

kapitone_mpoufan
https://www.instagram.com/lexialcala_/

Ο νέος κανόνας του casual chic

Το καπιτονέ δεν είναι πια ένα απλό jacket, αλλά το μεταβατικό must που δένει τη χειμερινή με τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Φόρεσέ το πάνω από ένα hoodie για ένα χαλαρό urban look ή συνδύασέ το με midi φούστα και μπότες για πιο polished αισθητική. Είναι το κομμάτι που, όπως και η μόδα σήμερα, δεν χρειάζεται να απολογείται για την άνεση του, γιατί μπορεί να είναι και λειτουργικό και chic ταυτόχρονα.

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

Δεν μάσησε τα λόγια του! Ο Νίκος Μουτσινάς μιλά πρώτη φορά για το πρόωρο τέλος του «ΝΜ Βραδιάτικα»

23.10.2025
Επόμενο
Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

Christmas dreamers: Ο Μάριος Φραγκούλης και ο Γιώργος Περρής ζωντανεύουν τα Χριστούγεννα σε όλη την Ελλάδα

23.10.2025

Δες επίσης

H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador
Beauty

H M·A·C Cosmetics Greece υποδέχεται τη Μαρίνα Σάττι ως τη νέα της ambassador

23.10.2025
Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling
Fitness

Αυτά τα 3 outfits από της Χριστίνας Μπόμπας θα σε κάνει να αλλάξεις γνώμη για το φθινοπωρινό styling

23.10.2025
Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου
Beauty

Το spiced honey blonde είναι ό,τι πιο cozy μπορείς να θα δοκιμάσεις φέτος στα μαλλιά σου

23.10.2025
Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!
Life

Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!

23.10.2025
Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά
Beauty

Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

23.10.2025
Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν
Fashion

Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν

23.10.2025
Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα
Life

Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

22.10.2025
Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό
Food

Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό

22.10.2025
Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου
Fitness

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής