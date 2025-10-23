Quilted chic: γιατί όλοι μιλούν ξανά για το καπιτονέ μπουφάν

Υπάρχουν κομμάτια που δεν χρειάζεται να φωνάζουν για να ξεχωρίσουν. Αρκεί η σιωπηλή τους κομψότητα, η διακριτική παρουσία τους στις πιο δύσκολες μέρες του καιρού, για να αποδείξουν ότι ανήκουν στις διαχρονικές αξίες της γκαρνταρόμπας. Το καπιτονέ μπουφάν ανήκει ακριβώς σε αυτή την κατηγορία.

Από την αγγλική εξοχή μέχρι τους δρόμους του Λονδίνου και, πλέον, τα αστικά τοπία όλου του κόσμου, έχει μεταμορφωθεί από ένα πρακτικό πανωφόρι σε ένα fashion statement που παντρεύει τη λειτουργικότητα με το στιλ. Δεν είναι πια απλώς ένα ελαφρύ μπουφάν, είναι το κομμάτι που ολοκληρώνει τη σύγχρονη μεταβατική εποχή της μόδας, εκεί όπου η άνεση συναντά την αισθητική.

Σε κάθε νέα σεζόν οι σχεδιαστές δείχνουν να το αντιμετωπίζουν σαν έναν καμβά έμπνευσης. Το καπιτονέ ύφασμα παίρνει νέες μορφές, άλλοτε γυαλιστερό και μοντέρνο, άλλοτε ματ και σοφιστικέ, πάντα όμως με εκείνη την αβίαστη αύρα του κομψού. Το φθινόπωρο του 2025 μάς βρίσκει να επαναπροσδιορίζουμε τη σχέση μας με το συγκεκριμένο πανωφόρι, που πλέον αποδεικνύει ότι μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα στο trench coat και στο puffer jacket, αλλά με τη δική του, διακριτική προσωπικότητα.

Οι επιδείξεις Φθινόπωρο/Χειμώνας 2025-2026 αποθέωσαν το καπιτονέ

Στις πασαρέλες των Fendi και Burberry το καπιτονέ jacket απέκτησε σχεδόν γλυπτική διάσταση. Ο Fendi το παρουσίασε σε πλούσιο caramel τόνο με κυματιστή υφή, αποπνέοντας πολυτέλεια και άνεση, ενώ ο Burberry έπαιξε με floral μοτίβα εμπνευσμένα από φθινοπωρινά φύλλα, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και ένα κλασικό outerwear μπορεί να αποκτήσει ρομαντικό χαρακτήρα. Οι fashion editors συμφωνούν πως το quilted effect δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά μια νέα μορφή έκφρασης της κομψότητας.

Το streetwear το αγκάλιασε με τον πιο cool τρόπο

Στους δρόμους οι fashionistas έδωσαν το δικό τους twist. Το καπιτονέ μπουφάν επιστρέφει σε cropped εκδοχές, φοριέται πάνω από μακριές φούστες ή loose φορέματα, με δαντελένια tops ή φαρδιά τζιν. Στις πιο updated εκδοχές του θα το δούμε σε τεχνικά υφάσματα με πούπουλα, σατέν λεπτομέρειες και γήινες αποχρώσεις όπως βαθύ πράσινο, καφέ, μπεζ και γκρι μπλε. Για όσους αγαπούν το κλασικό, τα μακριά neutral jackets ή τα καρό σχέδια με δερμάτινες πινελιές παραμένουν διαχρονική επιλογή.

Ο νέος κανόνας του casual chic

Το καπιτονέ δεν είναι πια ένα απλό jacket, αλλά το μεταβατικό must που δένει τη χειμερινή με τη φθινοπωρινή γκαρνταρόμπα. Φόρεσέ το πάνω από ένα hoodie για ένα χαλαρό urban look ή συνδύασέ το με midi φούστα και μπότες για πιο polished αισθητική. Είναι το κομμάτι που, όπως και η μόδα σήμερα, δεν χρειάζεται να απολογείται για την άνεση του, γιατί μπορεί να είναι και λειτουργικό και chic ταυτόχρονα.

