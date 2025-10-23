Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν

Από τις πασαρέλες των Victoria Beckham, Loewe και Saint Laurent, το μπλε αναδεικνύεται στο πιο δυναμικό χρώμα της σεζόν,

Το να φορέσεις ένα total look με μία μόνο απόχρωση δεν είναι πάντα εύκολο. Ωστόσο, στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, οι οίκοι μόδας και οι σχεδιαστές παρουσίασαν σύνολα γεμάτα χρώμα και ένταση, pop, φωτεινά, αλλά και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένα. Ανάμεσα στις έντονες κόκκινες και τις καθαρές λευκές αποχρώσεις, το μπλε αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν, σε όλες του τις εκδοχές.

Από το royal blue μέχρι το sky blue, οι αποχρώσεις του πλημμύρισαν τις συλλογές των Victoria Beckham, Loewe, Saint Laurent, Alaïa, Chloé και Celine, μετατρέποντας ένα κλασικό χρώμα σε σύγχρονο fashion statement. Το αποτέλεσμα; Μια παλέτα που κινείται ανάμεσα στη δύναμη και την ηρεμία, δίνοντας στην κάθε εμφάνιση μια αίσθηση πολυτέλειας και φρεσκάδας.

Το royal blue κυριάρχησε στις πασαρέλες, με την Victoria Beckham να το απογειώνει μέσα από ένα minimal παλτό με funnel neck και τη Loewe να το μεταμορφώνει σε μια wetsuit-inspired φόρμα που ισορροπεί ανάμεσα στο avant-garde και το sporty chic. Στη Celine, το sky blue αντικαθιστά το παραδοσιακό τζιν, προσφέροντας μια ανάλαφρη εκδοχή του καθημερινού παντελονιού, ιδανική για total looks με λευκά T-shirts ή navy jackets.

Η πιο αναπάντεχη απόχρωση της σεζόν, το duck blue, έκανε την εμφάνισή της στα shows των Saint Laurent και Alaïa, σε υφές που θυμίζουν τεχνικά υλικά ή cocoon σιλουέτες, δίνοντας στο μπλε μια νέα διάσταση, ταυτόχρονα δυναμική και ρομαντική.

Τέλος, το μπλε λουλούδι επανέρχεται δυναμικά μέσα από ρετρό prints και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τα ’50s και τα ’70s, με τους οίκους Chloé και Rabanne να το μετατρέπουν σε διαχρονικό μοτίβο που συνδυάζει νοσταλγία και φινέτσα.

Είτε πρόκειται για navy total looks είτε για πιο παιχνιδιάρικες αποχρώσεις του ουρανού, το μήνυμα των σχεδιαστών είναι σαφές: την άνοιξη του 2026, το μπλε αναδεικνύεται στη νέα ουδέτερη βάση της γκαρνταρόμπας, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να έχει χρώμα.

