MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 23.10.2025

Blue crush! Το μπλε είναι το χρώμα που θα αντικαταστήσει το μαύρο την επόμενη σεζόν

Από τις πασαρέλες των Victoria Beckham, Loewe και Saint Laurent, το μπλε αναδεικνύεται στο πιο δυναμικό χρώμα της σεζόν,
Μαρία Χατζηγιάννη

Το να φορέσεις ένα total look με μία μόνο απόχρωση δεν είναι πάντα εύκολο. Ωστόσο, στις πασαρέλες Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026, οι οίκοι μόδας και οι σχεδιαστές παρουσίασαν σύνολα γεμάτα χρώμα και ένταση, pop, φωτεινά, αλλά και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένα. Ανάμεσα στις έντονες κόκκινες και τις καθαρές λευκές αποχρώσεις, το μπλε αναδείχθηκε ο απόλυτος πρωταγωνιστής της σεζόν, σε όλες του τις εκδοχές.

Από το royal blue μέχρι το sky blue, οι αποχρώσεις του πλημμύρισαν τις συλλογές των Victoria Beckham, Loewe, Saint Laurent, Alaïa, Chloé και Celine, μετατρέποντας ένα κλασικό χρώμα σε σύγχρονο fashion statement. Το αποτέλεσμα; Μια παλέτα που κινείται ανάμεσα στη δύναμη και την ηρεμία, δίνοντας στην κάθε εμφάνιση μια αίσθηση πολυτέλειας και φρεσκάδας.

mple_xrwma
https://www.victoriabeckham.com/

Διάβασε επίσης: Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

Το royal blue κυριάρχησε στις πασαρέλες, με την Victoria Beckham να το απογειώνει μέσα από ένα minimal παλτό με funnel neck και τη Loewe να το μεταμορφώνει σε μια wetsuit-inspired φόρμα που ισορροπεί ανάμεσα στο avant-garde και το sporty chic. Στη Celine, το sky blue αντικαθιστά το παραδοσιακό τζιν, προσφέροντας μια ανάλαφρη εκδοχή του καθημερινού παντελονιού, ιδανική για total looks με λευκά T-shirts ή navy jackets.

loewe_mple
https://www.loewe.com/

Η πιο αναπάντεχη απόχρωση της σεζόν, το duck blue, έκανε την εμφάνισή της στα shows των Saint Laurent και Alaïa, σε υφές που θυμίζουν τεχνικά υλικά ή cocoon σιλουέτες, δίνοντας στο μπλε μια νέα διάσταση, ταυτόχρονα δυναμική και ρομαντική.

Τέλος, το μπλε λουλούδι επανέρχεται δυναμικά μέσα από ρετρό prints και λεπτομέρειες εμπνευσμένες από τα ’50s και τα ’70s, με τους οίκους Chloé και Rabanne να το μετατρέπουν σε διαχρονικό μοτίβο που συνδυάζει νοσταλγία και φινέτσα.

versace_mple
https://www.versace.com/

Είτε πρόκειται για navy total looks είτε για πιο παιχνιδιάρικες αποχρώσεις του ουρανού, το μήνυμα των σχεδιαστών είναι σαφές: την άνοιξη του 2026, το μπλε αναδεικνύεται στη νέα ουδέτερη βάση της γκαρνταρόμπας, αποδεικνύοντας πως η κομψότητα μπορεί να έχει χρώμα.

Διάβασε επίσης: Το μαύρο καλσόν πέθανε: Αυτό είναι το pop χρώμα που θα το αντικαταστήσει

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Fashion fashion trends μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

Ο Benson Boone στο Rocket Garden για μια… απογειωτική συναυλία

23.10.2025
Επόμενο
Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

23.10.2025

Δες επίσης

Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!
Life

Madwalk 2025: Η νέα γενιά των pop stars «ντύνει» τη μόδα όπως ποτέ ξανά!

23.10.2025
Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά
Beauty

Boy blush: Το ροζ που κάνει τα μαγουλά σου να κοκκινίζουν σαν να τον βλέπεις πρώτη φορά

23.10.2025
Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα
Life

Αλλάζει η εποχή, αλλάζει και το σπίτι! Οι πιο εύκολοι τρόποι να το «ντύσεις» χειμωνιάτικα

22.10.2025
Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό
Food

Δεν έχει σημασία τι τρως, αλλά πότε! Το μεγάλο λάθος που κάνεις με το βραδινό φαγητό

22.10.2025
Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου
Fitness

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

22.10.2025
Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα
Life

Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

22.10.2025
Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025
Fashion

Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025

22.10.2025
Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία
Fashion

Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

22.10.2025
Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο
Beauty

Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο