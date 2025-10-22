MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 22.10.2025

Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

Μία από τις προσωπικές τσάντες της Jane Birkin, με χειρόγραφες σημειώσεις, θα δημοπρατηθεί στις 5 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι
Μαρία Χατζηγιάννη

Μία από τις πιο εμβληματικές τσάντες Birkin του οίκου Hermès, που ανήκε στην αείμνηστη Jane Birkin, θα βγει σε δημοπρασία στις 5 Δεκεμβρίου 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της πρώτης «Abu Dhabi Collectors’ Week» του οίκου Sotheby’s, φιλοξενούμενη στο St. Regis Saadiyat Island Resort, προσελκύοντας συλλέκτες και λάτρεις της μόδας από όλο τον κόσμο.

Η τσάντα, γνωστή ως «Le Birkin Voyageur», είναι φτιαγμένη από μαύρο δέρμα Box και φέρει προσωπικές σημειώσεις και σχέδια της Jane Birkin, που αποτυπώνουν την προσωπικότητα και το ταξιδιωτικό πνεύμα της καλλιτέχνιδας. Η τιμή πώλησης εκτιμάται μεταξύ 240.000 και 440.000 δολαρίων, μετατρέποντας την σε ένα ιδιαίτερο αντικείμενο τόσο για συλλέκτες όσο και για λάτρεις της ιστορίας της μόδας.

birkin
sothebys.com

Διάβασε επίσης: Sotheby’s: Η πρώτη Birkin, η αυθεντική τσάντα της Jane Birkin, πουλήθηκε σε 10 λεπτά σε τιμή ρεκόρ

Η Jane Birkin είχε παραλάβει από τον οίκο Hermès τέσσερις τσάντες Birkin, τις οποίες χρησιμοποιούσε καθημερινά και στη συνέχεια πουλούσε σε δημοπρασίες για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Η συγκεκριμένη τσάντα χρησιμοποιήθηκε από το 2003 έως το 2007 και φέρει τη χειρόγραφη επιγραφή «Mon Birkin bag qui m’a accompagné dans le monde entier» («Η τσάντα Birkin μου που με συνόδευσε σε όλο τον κόσμο»), προσδίδοντας στην τσάντα μια μοναδική προσωπική αξία.

Η δημοπρασία αυτή έρχεται μόλις λίγους μήνες μετά την ιστορική πώληση της πρώτης Birkin τσάντας της Jane Birkin τον Ιούλιο του 2025 στο Παρίσι, που πωλήθηκε για σχεδόν 8,6 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την τη πιο ακριβή τσάντα που έχει πουληθεί ποτέ σε δημοπρασία. Σύμφωνα με τη Morgan Halimi, υπεύθυνη τσαντών και μόδας του Sotheby’s, «Το να παρουσιάζουμε όχι μία, αλλά δύο προσωπικές τσάντες Hermès της Jane Birkin μέσα σε ένα μόνο έτος είναι τουλάχιστον ιστορικό».

Η «Le Birkin Voyageur» αποτελεί μια σπάνια ευκαιρία να αποκτήσει κανείς ένα κομμάτι της ιστορίας της μόδας, που συνδυάζει την κληρονομιά του οίκου Hermès με την προσωπική σφραγίδα μιας από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της μουσικής και του κινηματογράφου του 20ού αιώνα.

Διάβασε επίσης: Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès

