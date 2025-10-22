MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 22.10.2025

Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025

asap_rocky
Ο ράπερ μετατρέπει το προσωπικό του στιλ σε δήλωση ελευθερίας, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει πραγματικά να είσαι fashion icon
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα φέτος αποκτά ρυθμό Harlem. Ο A$AP Rocky, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να μετατρέψει το προσωπικό του στιλ σε παγκόσμια αισθητική τάση, ανακηρύσσεται Fashion Icon της χρονιάς στα CFDA Fashion Awards 2025 που παρουσιάζει το Amazon Fashion.

Με μια πορεία που συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα και δημιουργική διεύθυνση, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς άνδρες στη σύγχρονη βιομηχανία της μόδας. Από τη συνεργασία του με οίκους όπως Gucci, Dior, Bottega Veneta και Calvin Klein, μέχρι τον ρόλο του ως creative director σε Ray-Ban και Puma, ο 37χρονος καλλιτέχνης έχει επαναπροσδιορίσει το ανδρικό ντύσιμο με μια τολμηρή, gender-fluid προσέγγιση που συνδυάζει street αισθητική και couture αναφορές.

asap_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

Το προσωπικό του brand AWGE έχει ήδη κατακτήσει τις πασαρέλες του Παρισιού, ενώ η δημιουργική του υπογραφή διακρίνεται σε κάθε εμφάνιση του, όπως το custom AWGE κοστούμι που φόρεσε ως συμπρόεδρος του Met Gala. Από τα headscarves του οίκου Gucci μέχρι τα διαμαντένια σκουλαρίκια και τις φούστες που φορά χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ο A$AP Rocky προωθεί μια νέα εποχή ελευθερίας στη μόδα, όπου το στιλ δεν έχει φύλο αλλά ταυτότητα.

asap_rocky
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απονομή των CFDA Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου στο American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Διάβασε επίσης: H απρόσμενη ατάκα του A$AP Rocky για τον Jay-Z που έγινε viral

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

A$ap Rocky Fashion μόδα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

22.10.2025
Επόμενο
Ο Keith Urban επιτίθεται στη Nicole Kidman εν όψει του 325 εκατ. δολαρίων διαζυγίου

Ο Keith Urban επιτίθεται στη Nicole Kidman εν όψει του 325 εκατ. δολαρίων διαζυγίου

22.10.2025

Δες επίσης

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου
Fitness

Άγχος, πίεση, υπερένταση; Αυτές οι στάσεις yoga είναι το φάρμακό σου

22.10.2025
Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα
Life

Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

22.10.2025
Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία
Fashion

Le Birkin Voyageur: H αυθεντική τσάντα της Jane Birkin βγαίνει σε δημοπρασία

22.10.2025
Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο
Beauty

Vanilla glass nails: Το μανικιούρ που θα αγαπήσεις αυτό το φθινόπωρο

22.10.2025
Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Η Βίκυ Καγιά στα γυρίσματα του φουτουριστικού intro video του MadWalk 2025 by Three Cents

22.10.2025
Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must
Fashion

Βαρέθηκες το τζιν σου; Αυτές οι ιδέες θα το κάνουν ξανά must

22.10.2025
Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès
Fashion

Η Grace Wales Bonner αναλαμβάνει τα ηνία του ανδρικού Ready-to-Wear της Hermès

22.10.2025
20 χρόνια μετά: Το Παρίσι ζει ξανά στο pop-universe της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami
Fashion

20 χρόνια μετά: Το Παρίσι ζει ξανά στο pop-universe της Louis Vuitton με τον Takashi Murakami

22.10.2025
MadWalk Throwback: Τα 10 μουσικά acts που «έσπασαν» τα views στο Youtube
Life

MadWalk Throwback: Τα 10 μουσικά acts που «έσπασαν» τα views στο Youtube

22.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Η ευλογιά των προβάτων απειλεί σοβαρά και τη φέτα

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;

Ανέγερση ή αγορά έτοιμης νέας κατοικίας;