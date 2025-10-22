Ο A$AP Rocky γράφει ιστορία στα CFDA Awards ως το πιο fashion-forward icon του 2025

Ο ράπερ μετατρέπει το προσωπικό του στιλ σε δήλωση ελευθερίας, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει πραγματικά να είσαι fashion icon

Η μόδα φέτος αποκτά ρυθμό Harlem. Ο A$AP Rocky, ο πολυτάλαντος καλλιτέχνης που έχει καταφέρει να μετατρέψει το προσωπικό του στιλ σε παγκόσμια αισθητική τάση, ανακηρύσσεται Fashion Icon της χρονιάς στα CFDA Fashion Awards 2025 που παρουσιάζει το Amazon Fashion.

Με μια πορεία που συνδυάζει μουσική, επιχειρηματικότητα και δημιουργική διεύθυνση, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο επιδραστικούς άνδρες στη σύγχρονη βιομηχανία της μόδας. Από τη συνεργασία του με οίκους όπως Gucci, Dior, Bottega Veneta και Calvin Klein, μέχρι τον ρόλο του ως creative director σε Ray-Ban και Puma, ο 37χρονος καλλιτέχνης έχει επαναπροσδιορίσει το ανδρικό ντύσιμο με μια τολμηρή, gender-fluid προσέγγιση που συνδυάζει street αισθητική και couture αναφορές.

Διάβασε επίσης: Η απρόσμενη εξομολόγηση του A$AP Rocky για την κόρη του με την Rihanna

Το προσωπικό του brand AWGE έχει ήδη κατακτήσει τις πασαρέλες του Παρισιού, ενώ η δημιουργική του υπογραφή διακρίνεται σε κάθε εμφάνιση του, όπως το custom AWGE κοστούμι που φόρεσε ως συμπρόεδρος του Met Gala. Από τα headscarves του οίκου Gucci μέχρι τα διαμαντένια σκουλαρίκια και τις φούστες που φορά χωρίς κανέναν ενδοιασμό, ο A$AP Rocky προωθεί μια νέα εποχή ελευθερίας στη μόδα, όπου το στιλ δεν έχει φύλο αλλά ταυτότητα.

Η απονομή των CFDA Fashion Awards 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου στο American Museum of Natural History στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας για ακόμη μια χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μόδας.

Διάβασε επίσης: H απρόσμενη ατάκα του A$AP Rocky για τον Jay-Z που έγινε viral

Δες κι αυτό…