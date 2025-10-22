Ο Keith Urban επιτίθεται στη Nicole Kidman εν όψει του 325 εκατ. δολαρίων διαζυγίου

Ο Keith Urban επιστρέφει δυναμικά, όχι μόνο με καινούργια μουσική αλλά και μέσα από μια νέα τηλεοπτική εκπομπή που έχει ήδη προκαλέσει σχόλια. Το πρόσφατο διαζύγιό του με τη Nicole Kidman, με περιουσία ύψους 325 εκατομμυρίων δολαρίων να βρίσκεται στο τραπέζι, έχει αφήσει το αποτύπωμά του και ο ίδιος μοιάζει έτοιμος να μιλήσει γι’ αυτό, έστω και έμμεσα, μέσα από τους στίχους του.

Η νέα εκπομπή του Keith Urban στο CBS ακολουθεί 12 νέους μουσικούς που διαγωνίζονται για μια θέση στην περιοδεία του. Στο πρώτο επεισόδιο, ο 57χρονος τραγουδιστής ερμηνεύει το τραγούδι «Straight Line» από το άλμπουμ του «High», ένα κομμάτι με έντονο προσωπικό χαρακτήρα.

«Το “Straight Line” μιλάει για την ανάγκη να ξεφύγεις από κάτι που σου ρουφάει τη ψυχή», εξηγεί ο ίδιος. «Είτε αυτό είναι μια σχέση, μια δουλειά ή ακόμη και ο εαυτός σου, το τραγούδι είναι μια υπενθύμιση του πώς είναι να νιώθεις ξανά ζωντανός».

Αν και ο Keith Urban δεν αναφέρεται άμεσα στη Nicole Kidman, διεθνή δημοσιεύματα κάνουν λόγο για έμμεσα «μηνύματα» προς την πρώην σύζυγό του. Η ερμηνεία του, αλλά και τα λόγια του για την έμπνευση πίσω από το άλμπουμ, τροφοδοτούν εικασίες.

Σε ένα ακόμη απόσπασμα της εκπομπής, το οποίο είχε μαγνητοσκοπηθεί λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση του διαζυγίου, ο Urban περιγράφει την ψυχολογική πίεση των περιοδειών με λόγια που μοιάζουν να αποκαλύπτουν κάτι περισσότερο: «Ξυπνάς στις 3:30 το πρωί σε ένα λεωφορείο, είσαι άρρωστος, μόνος, δεν έχεις κοιμηθεί, σου λείπει η οικογένεια και οι φίλοι σου. Αναρωτιέσαι: “Γιατί το κάνω αυτό;”. Και η μόνη απάντηση που μπορείς να δώσεις στον εαυτό σου είναι: “Επειδή αυτό είναι το πεπρωμένο μου”».

Το «High» δεν είναι απλώς ένας νέος δίσκος για τον Keith Urban. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος, το άλμπουμ αγγίζει βαθιά προσωπικά ζητήματα, με κάθε τραγούδι να αποτελεί μια συναισθηματική αφήγηση. Από την απογοήτευση μέχρι την απελευθέρωση, πρόκειται για μια δουλειά που συνδυάζει την καλλιτεχνική ωριμότητα με την προσωπική εξομολόγηση.

Μπορεί να μην έχει μιλήσει δημόσια για τη διάλυση του γάμου του με τη Nicole Kidman, ωστόσο ο Keith Urban φαίνεται να επιλέγει τη μουσική του ως το όχημα μέσα από το οποίο εκφράζεται. Κι αν κρίνουμε από την ανταπόκριση του κοινού, το κοινό όχι μόνο τον ακούει αλλά τον καταλαβαίνει.

