MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 21.10.2025

H πρώτη γνωριμία της Dua Lipa και του Callum Turner ήταν βγαλμένη από ταινία

Ο Callum Turner μίλησε για πρώτη φορά για τη γνωριμία του με τη Dua Lipa, περιγράφοντας ένα σκηνικό που έμοιαζε να έχει βγει από ταινία
Μαρία Χατζηγιάννη

Η ιστορία της Dua Lipa και του Callum Turner μοιάζει να έχει βγει κατευθείαν από ρομαντική ταινία. Η 29χρονη pop superstar και ο Βρετανός ηθοποιός αποκάλυψαν πρόσφατα λεπτομέρειες για την πρώτη τους συνάντηση, που φαινόταν τυχαία αλλά τελικά ήταν γεμάτη «σημάδια». Όλα ξεκίνησαν σε ένα μπαρ στο Λος Άντζελες, λίγο πριν από τα γενέθλια ενός κοινού φίλου, όταν οι δυο τους βρέθηκαν τυχαία δίπλα-δίπλα και συνειδητοποίησαν ότι διάβαζαν το ίδιο βιβλίο.

Οι στιγμές που ακολούθησαν θυμίζουν κινηματογραφική σκηνή. Μικρές συμπτώσεις, «χαμένες» συναντήσεις και το αίσθημα ότι η μοίρα τους οδηγούσε στον ίδιο δρόμο ξανά και ξανά. Από εκείνη τη βραδιά, η σχέση τους εξελίχθηκε με τρόπο φυσικό και γλυκό, αποδεικνύοντας ότι μερικές φορές οι πιο όμορφες ιστορίες ξεκινούν με μια τυχαία «σύμπτωση» και ένα κοινό πάθος, στην περίπτωσή τους, ένα βιβλίο.

www.instagram.com/dualipa

Η πρώτη τους γνωριμία

Σε συνέντευξή του στους The Sunday Times, ο Callum Turner περιέγραψε με λεπτομέρεια την πρώτη τους συνάντηση. «Καθίσαμε δίπλα-δίπλα και συνειδητοποιήσαμε ότι διαβάζαμε το ίδιο βιβλίο», είπε ο ηθοποιός, αναφερόμενος στο Trust του Hernán Díaz. «Είχα μόλις τελειώσει το πρώτο κεφάλαιο και της το είπα. Με κοίταξε και μου είπε “μόλις τελείωσα κι εγώ το πρώτο κεφάλαιο”. Και τότε της απάντησα: “Οπότε είμαστε στην ίδια σελίδα.”» Ο Turner θυμάται πως εκείνη η στιγμή έμοιαζε με σκηνή γραμμένη για ταινία.

https://www.instagram.com/dualipa/

Οι «χαμένες συναντήσεις» πριν το πεπρωμένο τους ενώσει

Ο Callum Turner αποκάλυψε ότι είχαν περάσει αρκετές φορές πολύ κοντά ο ένας από τον άλλον χωρίς να γνωριστούν. «Είχαμε δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε χαμένες ευκαιρίες μέσα στα χρόνια. Κοινοί φίλοι, ίδια πάρτι, ίδια μέρη. Μια φορά εκείνη έφυγε από ένα πάρτι λίγα λεπτά πριν φτάσω εγώ. Ήταν σαν το σύμπαν να παίζει μαζί μας. Και όταν τελικά συναντηθήκαμε, ήμασταν και οι δύο ελεύθεροι, και εγώ απλώς σκέφτηκα πως είναι η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

www.instagram.com/dualipa

Από τις φήμες στον αρραβώνα

Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2024, όταν οι δυο τους εθεάθησαν μαζί μετά την πρεμιέρα του Masters of the Air στο Λονδίνο. Σύντομα, οι φωτογραφίες από ένα ρομαντικό ραντεβού τους στο Sushi Park του Λος Άντζελες έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, επιβεβαιώνοντας πως κάτι σοβαρό υπήρχε μεταξύ τους. Έναν χρόνο αργότερα, τον Ιούνιο του 2025, η Dua Lipa επιβεβαίωσε επίσημα τον αρραβώνα τους σε συνέντευξη στη British Vogue, λέγοντας: «Ναι, είμαστε αρραβωνιασμένοι. Είναι πολύ συναρπαστικό!».

www.instagram.com/dualipa

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε επίσης ότι ο Callum Turner σχεδίασε ο ίδιος το εντυπωσιακό δαχτυλίδι της, ενώ αναφέρθηκε και στα σχέδια του ζευγαριού για τον γάμο τους, που, όπως είπε, θα είναι «ιδιωτικός, γεμάτος μουσική, φίλους και πολλή αγάπη».

Η ιστορία της Dua Lipa και του Callum Turner αποδεικνύει ότι μερικές φορές η μοίρα χρειάζεται χρόνο, και ένα κοινό βιβλίο για να φέρει δύο ανθρώπους πραγματικά «στην ίδια σελίδα».

