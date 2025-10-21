MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 21.10.2025

Η απόλυτη MAD Premiere! H Ελένη Φουρέιρα παρουσίασε το νέο της album στο MAD σε μια βραδιά για 100 τυχερούς

Ελένη Φουρέιρα
Χορός, τραγούδι και συγκίνηση στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ της τραγουδίστριας με τίτλο «Hybrid»
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάτι παραπάνω από ξεχωριστό ήταν το απόγευμα της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου μιας και πραγματοποιήθηκε το Mad Premiere: Unlock the Hybrid, με την Ελένη Φουρέιρα, εν μέσω λάμψης και ενθουσιασμού, να βρίσκεται στο κανάλι του MAD TV και να παρουσιάζει στους 100 τυχερούς φανς της τον νέο της δίσκο με τίτλο «Hybrid».

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τον Fipster να καλωσορίζει τους αγαπημένους της θαυμαστές, ενώ αμέσως μετά έκανε την εμφάνισή της η ίδια η τραγουδίστρια, η οποία βρέθηκε μαζί τους για την πρώτη ακρόαση των νέων της τραγουδιών. Η ατμόσφαιρα ήταν ολοζώντανη: το κοινό τραγούδησε και χόρεψε μαζί της, στιγμές που αποτυπώθηκαν σε χαμόγελα και χειροκροτήματα.

Μετά την ακρόαση, οι φανς είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις, τόσο προσωπικές όσο και επαγγελματικές, στην Ελένη Φουρέιρα, η οποία απάντησε σε όλες με ευγένεια και ειλικρίνεια. Η στιγμή ολοκληρώθηκε με κοινή φωτογράφιση, «σέλφι» και αυτόγραφα, δημιουργώντας ένα όμορφο κλίμα που θα μείνει στα προσωπικά άλμπουμ των παρευρισκομένων.

Η παρουσίαση του «Hybrid» αποτέλεσε όχι μόνο προπομπό της κυκλοφορίας του δίσκου αλλά και μια γιορτή για τους φίλους της μουσικής της, που βρέθηκαν δίπλα της σε ένα αποκλειστικό event γεμάτο ενέργεια, συντροφικότητα και μουσική μαγεία. Οι 100 τυχεροί συμμετείχαν σε μια βραδιά όπου η αγάπη για τη μουσική έγινε μία συλλογική εμπειρία με πρωταγωνίστρια την ίδια την καλλιτέχνιδα.

Με αυτό το ξεκίνημα, το «Hybrid» μπαίνει δυναμικά στο μουσικό προσκήνιο και υπόσχεται να συνοδεύσει τη συνέχεια της καριέρας της Ελένης Φουρέιρα με ισχυρό στίγμα και φρέσκο ήχο.

Να υπενθυμίσουμε πως η κυκλοφορία του νέου album της θα πραγματοποιηθεί από την Panik Records την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου.

