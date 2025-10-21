MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 21.10.2025

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία του ALPHA επιστρέφει με νέα επεισόδια, έξι χρόνια μετά το φινάλε της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μετά από 6 χρόνια απουσίας από την πρώτη μετάδοση, η αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Το Σόι Σου» επιστρέφει στο πρόγραμμα του ALPHA με νέο κύκλο επεισοδίων και είναι έτοιμη να κάνει πρεμιέρα.

Η παραγωγή είχε εξασφαλίσει ήδη από το καλοκαίρι το «πράσινο φως» με τα γυρίσματα του νέου κύκλου να έχουν ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο, όταν οι πρωταγωνιστές ανέβασαν στα social media τις πρώτες backstage φωτογραφίες.

Το σόι σου γυρίσματα

Διάβασε επίσης: Ο Βαγγελάκης από «Το Σόι Σου» μεγάλωσε! Οι πρώτες φωτογραφίες με τον γιο της Αλίνας και του Διονύση

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της παραγωγής, η σειρά διαδραματίζεται 6 χρόνια μετά τα τελευταία γεγονότα που είδαμε, με τα παιδιά των δύο οικογενειών (Χαμπαίοι και Τριανταφύλλοι) να έχουν μεγαλώσει και να μπαίνουν σε νέες φάσεις ζωής. Παράλληλα, η σειρά δεν απομακρύνεται από το γνωστό της ύφος: οικογενειακή κωμωδία, ζεστή ατμόσφαιρα, γέλιο… αλλά με φρέσκιες ιδέες και ανατροπές.

Το σόι σου γυρίσματα
https://www.instagram.com/gogo.kartsana/?utm_source=ig_embed

Πριν μερικές ώρες, ο ALPHA ανακοίνωσε ότι η πρεμιέρα της αγαπημένης comfort σειράς, «Το Σόι Σου» θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 31/10 στις 20:00 με διπλό επεισόδιο!

Το κανάλι σχεδιάζει να μεταδίδει τα νέα επεισόδια δύο φορές την εβδομάδα, πιθανώς τις Παρασκευές και Σάββατα στις 20:00 – slot που είχε και στις επαναλήψεις της σειράς τα τελευταία χρόνια.

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου επιστρέφει στον ALPHA – Το πρώτο trailer του νέου κύκλου

