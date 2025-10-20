Ελένη Μενεγάκη: Οι πιτζάμες της είναι ο ορισμός του cozy-chic

Υπάρχουν στιγμές που η μόδα ξεφεύγει από τα αυστηρά πλαίσια των πασαρέλων και των επαγγελματικών εμφανίσεων και συναντά την καθημερινότητα με έναν τρόπο παιχνιδιάρικο και ταυτόχρονα κομψό. Είναι εκείνες οι στιγμές που η άνεση δεν έρχεται σε αντίθεση με το στιλ, αλλά αντίθετα το αναδεικνύει, φέρνοντας την πολυτέλεια και τη φαντασία μέσα στο πιο οικείο περιβάλλον μας. Το cozy chic, η τάση που συνδυάζει άνεση, φυσικότητα και αβίαστη κομψότητα, γίνεται καθημερινή πραγματικότητα και, ταυτόχρονα, fashion statement.

Η Ελένη Μενεγάκη, η αγαπημένη παρουσιάστρια που πάντα ξεχωρίζει για την προσωπικότητα και τη στιλιστική της λάμψη, μας έδειξε ακριβώς αυτό στο τελευταίο της post στο Instagram. Την Κυριακή, απόλαυσε τον βροχερό καιρό από τον καναπέ του σπιτιού της, φορώντας ένα σετ από καρό μπλε-γκρι πιτζάμες συνδυασμένο με ένα λευκό t-shirt με μαύρα γράμματα ως στάμπα. Χωρίς ίχνος μακιγιάζ και με φυσική λάμψη, απέδειξε ότι το effortless chic μπορεί να είναι τόσο απλό όσο ένα cozy look στο σπίτι.

Το ενδιαφέρον είναι πως αυτή η τάση δεν περιορίζεται μόνο στα social media ή την άνεση του σπιτιού. Στην πρόσφατη Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου, οι Domenico Dolce και Stefano Gabbana παρουσίασαν τη συλλογή PJ Obsession, φέρνοντας τις ανδρικές πιτζάμες στο προσκήνιο της υψηλής μόδας. Με αυστηρά κοστούμια, σακάκια, δερμάτινα πανωφόρια, lingerie και κοσμήματα υψηλής ραπτικής, οι πιτζάμες μετατρέπονται σε πολυδιάστατο fashion statement, έτοιμες να φορεθούν τόσο στο δρόμο όσο και σε πιο formal στιγμές.

Η επιλογή της Ελένης Μενεγάκη να υιοθετήσει το cozy chic μέσα από ένα look απλό αλλά με στιλιστική προσωπικότητα καταδεικνύει την ευελιξία αυτής της τάσης. Οι πιτζάμες δεν είναι πια ένα κομμάτι που περιορίζεται στο σπίτι, μπορούν να γίνουν εργαλείο αυτοέκφρασης, παιχνιδιού με αντιθέσεις και καθημερινής πολυτέλειας. Η σύγχρονη γυναίκα καλείται να τολμήσει, να επαναπροσδιορίσει την έννοια του στιλ και να συνδυάσει άνεση και κομψότητα χωρίς να θυσιάζει την προσωπικότητά της, κάνοντας ακόμη και ένα απλό σετ πιτζάμες το πιο αναπάντεχο fashion statement της σεζόν.

