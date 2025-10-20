Δεν κρατήθηκε! Η on air ατάκα της Κατερίνας Καινούργιου για το καρεκλάκι του μωρού

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της βλέποντας βρεφικό καρεκλάκι και οι φήμες της εγκυμοσύνης πήραν ξανά φωτιά

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Μαυρίκιος Μαυρικίου εμφανίστηκε ζωντανά μέσω σύνδεσης από το αυτοκίνητό του, προκειμένου να μιλήσει για τα νέα επαγγελματικά του σχέδια. Κατά τη διάρκεια της σύνδεσης, η κάμερα «έπιασε» το καρεκλάκι της κόρης του στο πίσω κάθισμα, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει ένας απολαυστικός διάλογος με την Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, εντυπωσιασμένη από το μέγεθος και τις ανέσεις του οχήματος, δεν έχασε την ευκαιρία να αστειευτεί, λέγοντας: «Με χαρά θα έρθω στην Κύπρο, αρκεί να έρθεις να με παραλάβεις με αυτό το αμάξι. Έχει και σάουνα μέσα;».

Ο Μαυρίκιος, με τη σειρά του, της πρότεινε να της στείλει πληροφορίες για το καρεκλάκι του παιδιού, προσθέτοντας με χιούμορ: «Το είδες; Είναι τέλειο! Θα σου στείλω όταν χρειαστείς!».

Η Κατερίνα συνέχισε στο ίδιο ύφος, χαριτολογώντας: «Γλυκούλη μου… Έχουμε χρόνο μπροστά μας για τέτοια!».





Η σύνδεση είχε θετική διάθεση, τρυφερή αναφορά στη νέα του πατρότητα, ενώ άφησε και μια γλυκιά νότα on air, συνδυάζοντας επαγγελματικά σχέδια με προσωπικές στιγμές.

