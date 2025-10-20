MAD Radio 106.2: Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα

Το νέο MAD Radio 106.2 βγήκε στον αέρα στις 20 Οκτωβρίου - Το MAD επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, με νέα ταυτότητα, νέο ήχο και ξεκάθαρη αποστολή: να δώσει περισσότερη ενέργεια

Το MAD παρουσιάζει τη νέα εποχή του MAD Radio 106.2, ενός ραδιοφώνου που επιστρέφει πλήρως ανανεωμένο, με νέα ταυτότητα, νέο ήχο και ξεκάθαρη αποστολή: να δώσει περισσότερη ενέργεια.

Με ανανεωμένο μουσικό προσανατολισμό, το MAD Radio 106.2 παρουσιάζει τα μεγαλύτερα διεθνή hits, τα viral music trends και από την ελληνική pop-dance σκηνή, τους νέους καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής με ελληνικό στίχο που ξεχωρίζουν.

Πίσω από το μικρόφωνο βρίσκονται οι δυνατές φωνές της πόλης – ραδιοφωνικοί παραγωγοί με ξεχωριστή προσωπικότητα, που δίνουν πάντα κάτι «Περισσότερο για σένα»: προσωπικότητα, αυθεντικότητα και σύνδεση με όσα συμβαίνουν στον κόσμο, στην πόλη, στη διασκέδαση και στα μεγάλα φεστιβάλ και events της πόλης αλλά και του πλανήτη.

Στο πλαίσιο της νέας εποχής, το MAD Radio 106.2 ενισχύει το περιεχόμενό του με τίτλους ειδήσεων ανά μια ώρα, σε συνεργασία με το newsbomb.gr, προσφέροντας ενημέρωση με αξιοπιστία.

Σε μια εποχή που το ραδιόφωνο επαναπροσδιορίζεται, το Mad Radio 106.2 επενδύει σε ανθρώπους – σε φωνές που αγαπούν και γνωρίζουν μουσική για να δημιουργήσουν εμπειρίες και σύνδεση και να μεταφέρουν περισσότερη ενέργεια.

Η νέα εποχή του MAD Radio 106.2 σηματοδοτεί μια αναβαθμισμένη πλατφόρμα περιεχομένου, που ζει δυναμικά στο Mad hub, στην τηλεόραση του Mad, στο mad.gr, στα Mad social media καθώς και στα live events του Mad.

Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια για σένα.

Συντονιστείτε:

FM 106.2 | Instagram | Facebook

Σχετικά με το MAD

Tο Mad είναι ένα ολοκληρωμένο hub media, παραγωγής και υπηρεσιών που γνωρίζει και διαμορφώνει τη νεανική κουλτούρα μέσα από τη μουσική και τη δύναμή της.

Παράγει 360° περιεχόμενο, σχεδιάζει και υλοποιεί signature projects όπως τα Mad Video Music Awards, το MadWalk και τα Mad Secret Concerts, ενώ αναλαμβάνει και tailor–Made εκδηλώσεις για εταιρικούς πελάτες, από συναυλίες και εταιρικά events έως branded activations.

Με στρατηγική εξωστρέφεια και καινοτομία, το Mad λειτουργεί ως παραγωγός περιεχομένου και στρατηγικός συνεργάτης εμπιστοσύνης για broadcasters και brands, δημιουργώντας εμπειρίες που εμπνέουν και εξελίσσουν τη νεανική γενιά ενισχύοντας την παρουσία του στην ελληνική αγορά και πέρα από αυτήν.

Οικοσύστημα MAD

Τηλεόραση: MAD TV, MAD Greekζ, MAD Viral, MAD World

Ραδιόφωνο: MAD Radio 106,2

Digital: mad.gr

YouTube: MadTvGreece & MadTvSpecials

Social Media:

Instagram: mad_tv | mad_radio | madgr_official

Facebook: MAD TV | MAD Radio 106,2 | mad.gr | MAD Greekζ

TikTok: madtv

X: madtv | mad radio 106,2 | mad.gr_official

LinkedIn: MAD TV