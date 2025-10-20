Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα

Μαμά και κόρη απόλαυσαν τον καφέ τους σε γνωστό brunch spot της Αθήνα

Η Βίκυ Καγιά μαζί με την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, έκαναν μια όμορφη έξοδο για brunch και απόλαυσαν την πρωινή τους συνήθεια σε χαλαρό περιβάλλον.

Η παρουσιάστρια συνδύασε τον καφέ της με γλυκιά απόλαυση, ενώ η μικρή επέλεξε ρόφημα σοκολάτας, μια τρυφερή μαμά‑κόρη στιγμή που έγινε αφορμή για casual και στιλάτη εμφάνιση.

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιά φορώντας αθλητικά, τζιν και sneakers, με τη Μπιάνκα να ολοκληρώνει το look της με μπλε κασκέτο και χαλαρά μαλλιά.

Η Βίκυ, από την πλευρά της, επέλεξε «ποιοτικό» casual outfit, polo μπλούζα από το δικό της brand «Greatness Athens» με σχέδιο που προανήγγειλε στους θαυμαστές της.

Πριν λίγες ημέρες μάλιστα είχε απαθανατιστεί να κάνει τα ψώνια της στην Αθήνα, ντυμένη λιτά αλλά κομψά, φορώντας ξανά μπλούζα από το αγαπημένο της label. Εκτός από επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, η Βίκυ Καγιά είναι και υπέροχη μητέρα δύο παιδιών, με τον ρόλο της στο σπίτι να περιγράφει ως «παραδοσιακή» γελώντας ότι πολλές φορές τα παιδιά της λένε «μαμά, μη φωνάζεις, δεν θα λερωθεί κάτι».

