Celeb News 20.10.2025

Σαν δυο σταγόνες νερό! Η Βίκυ Καγιά σε matchy εμφάνιση με την κόρη της, Μπιάνκα

Βίκυ Καγιά
Μαμά και κόρη απόλαυσαν τον καφέ τους σε γνωστό brunch spot της Αθήνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Βίκυ Καγιά μαζί με την κόρη της, Μπιάνκα Κρασσά, έκαναν μια όμορφη έξοδο για brunch και απόλαυσαν την πρωινή τους συνήθεια σε χαλαρό περιβάλλον.

Η παρουσιάστρια συνδύασε τον καφέ της με γλυκιά απόλαυση, ενώ η μικρή επέλεξε ρόφημα σοκολάτας, μια τρυφερή μαμά‑κόρη στιγμή που έγινε αφορμή για casual και στιλάτη εμφάνιση.

Βίκυ Καγιά
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Οι δυο τους πόζαραν αγκαλιά φορώντας αθλητικά, τζιν και sneakers, με τη Μπιάνκα να ολοκληρώνει το look της με μπλε κασκέτο και χαλαρά μαλλιά.

Βίκυ Καγιά
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Η Βίκυ, από την πλευρά της, επέλεξε «ποιοτικό» casual outfit, polo μπλούζα από το δικό της brand «Greatness Athens» με σχέδιο που προανήγγειλε στους θαυμαστές της.

Βίκυ Καγιά
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Πριν λίγες ημέρες μάλιστα είχε απαθανατιστεί να κάνει τα ψώνια της στην Αθήνα, ντυμένη λιτά αλλά κομψά, φορώντας ξανά μπλούζα από το αγαπημένο της label. Εκτός από επιτυχημένη καριέρα στον χώρο της μόδας και της τηλεόρασης, η Βίκυ Καγιά είναι και υπέροχη μητέρα δύο παιδιών, με τον ρόλο της στο σπίτι να περιγράφει ως «παραδοσιακή» γελώντας ότι πολλές φορές τα παιδιά της λένε «μαμά, μη φωνάζεις, δεν θα λερωθεί κάτι».

Βίκυ Καγιά
https://www.instagram.com/vickykaya_/

Βίκυ Καγιά ΚΟΡΗ Μπιάνκα Κρασσά Παρουσιάστριες
