Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του

Μετά από χρόνια αμφιλεγόμενων αποκαλύψεων και κατηγοριών, ο Πρίγκιπας Andrew αποσύρεται οριστικά από τους τίτλους του και τη δημόσια ζωή

Ο Πρίγκιπας Andrew, δούκας του York, ανακοίνωσε μέσω προσωπικής δήλωσης ότι παραιτείται από τους τίτλους και τις τιμητικές του διακρίσεις, σε μια απόφαση που σηματοδοτεί ένα ακόμη δραματικό κεφάλαιο στην ταραχώδη σχέση του με το βρετανικό παλάτι. Η ανακοίνωση αυτή έρχεται ύστερα από χρόνια έντονων πιέσεων και επικρίσεων για τη σχέση του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein, καθώς και για τις σοβαρές κατηγορίες που εξακολουθούν να τον ακολουθούν.

Στη δήλωσή του, ο Πρίγκιπας Andrew τόνισε ότι «εξακολουθεί να αρνείται σθεναρά όλες τις κατηγορίες» που έχουν διατυπωθεί εις βάρος του, αλλά παραδέχτηκε πως η συνεχιζόμενη δημοσιότητα γύρω από το όνομά του «αποσπά την προσοχή από το έργο του βασιλιά και της βασιλικής οικογένειας». Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «αποφάσισα, όπως πάντα, να θέσω το καθήκον μου προς την οικογένειά μου και τη χώρα μου πάνω απ’ όλα». Η απόφασή του, όπως είπε, ελήφθη σε συνεννόηση με τον βασιλιά Charles και τον πρίγκιπα William.

Διάβασε επίσης: Ο πρίγκιπας William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

Με τη νέα αυτή εξέλιξη, ο Andrew παραιτείται από τον τίτλο του Δούκα του York, έναν τίτλο που του είχε απονείμει η αείμνηστη βασίλισσα Elizabeth II, και αποχωρεί από το Τάγμα της Περικνημίδας (Order of the Garter), το αρχαιότερο και πιο τιμητικό ιπποτικό τάγμα της Βρετανίας. Αν και θα παραμείνει πρίγκιπας, η δημόσια του παρουσία ως μέλους της βασιλικής οικογένειας τερματίζεται ουσιαστικά.

Ο Πρίγκιπας Andrew είχε ήδη αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα το 2019, μετά τη διαβόητη συνέντευξή του στο BBC Newsnight, όπου προσπάθησε ανεπιτυχώς να δικαιολογήσει τη σχέση του με τον Epstein. Έκτοτε, έχει εμπλακεί σε πλήθος σκανδάλων, μεταξύ των οποίων και η δικαστική διαμάχη με τη Virginia Giuffre, η οποία τον κατηγόρησε ότι την κακοποίησε σε ηλικία 17 ετών. Αν και ο Andrew αρνήθηκε τις κατηγορίες, κατέληξε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό το 2022, καταβάλλοντας αποζημίωση.

Η απόφασή του να εγκαταλείψει και τους τελευταίους τίτλους του έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έκδοση του μεταθανάτιου απομνημονεύματος της Giuffre, που αναμένεται να ρίξει εκ νέου φως στις σχέσεις του πρίγκιπα με τον Epstein και το περιβάλλον του. Παράλληλα, νέα δημοσιεύματα επισημαίνουν ότι η δυσφορία στο Παλάτι αυξανόταν, με ανώτερα στελέχη να πιέζουν για οριστική λύση.

Ο Andrew, ο οποίος θα παραμείνει στην κατοικία του Royal Lodge στο Windsor βάσει ιδιωτικού συμβολαίου που λήγει το 2078, θα ζήσει πλέον μακριά από τη δημόσια ζωή. Η πρώην σύζυγός του, Sarah Ferguson, θα αναφέρεται πλέον μόνο με το όνομά της, ενώ οι κόρες τους, Beatrice και Eugenie, διατηρούν τους τίτλους πριγκιπισσών.

Το Παλάτι του Buckingham δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο πέραν της ανακοίνωσης του ίδιου του Andrew. Ωστόσο, βασιλικοί σχολιαστές αναφέρουν ότι πρόκειται για μια «αναπόφευκτη και καθυστερημένη» εξέλιξη, που αποσκοπεί στη διαφύλαξη της δημόσιας εικόνας της μοναρχίας μετά από χρόνια αμηχανίας και κλονισμένης εμπιστοσύνης.

Διάβασε επίσης: Meghan Markle-Πρίγκιπας Harry: Το project-έκπληξη για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο