Ο πρίγκιπας  William «στρατολογεί» τη Gisele Bündchen για το καλό του πλανήτη

Ο πρίγκιπας William διευρύνει τη διεθνή πρωτοβουλία του για το περιβάλλον και προσθέτει ένα ηχηρό όνομα στην ομάδα του Earthshot Prize. Η Gisele Bündchen, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της παγκόσμιας μόδας αλλά και με πολυετή δράση στον χώρο της οικολογίας, αποτελεί πλέον επίσημο μέλος του συμβουλίου του διεθνούς βραβείου που αναδεικνύει και επιβραβεύει καινοτόμες ιδέες για την προστασία του πλανήτη.

Η Gisele Bündchen γίνεται η πρώτη Βραζιλιάνα που συμμετέχει στο συμβούλιο του Earthshot Prize, ενώ η ένταξή της συμπίπτει χρονικά με την πέμπτη τελετή απονομής των βραβείων που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο πρίγκιπας William αναμένεται να παραστεί σε σειρά εκδηλώσεων στη Βραζιλία πριν ταξιδέψει στο Μπελέμ για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη για το Κλίμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στις 6 Νοεμβρίου. Η παρουσία της Gisele Bündchen κρίνεται στρατηγική, καθώς θα συμβάλει και στη σύνδεση του θεσμού με τη Λατινική Αμερική.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε η αγαπημένη φωτογραφία του πρίγκιπα William με τα παιδιά του

Το συμβούλιο του Earthshot Prize αποτελείται από προσωπικότητες που έχουν διακριθεί διεθνώς στην κοινωνική και περιβαλλοντική δράση. Μαζί με την Gisele Bündchen συμμετέχουν κορυφαίες μορφές όπως ο Sir David Attenborough, η Cate Blanchett, ο José Andrés και η Dr. Ngozi Okonjo Iweala. Ο θεσμός απονέμει πέντε ετήσια βραβεία σε πρωτοβουλίες που προτείνουν εφαρμόσιμες λύσεις σε ζωτικής σημασίας περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Η Gisele Bündchen διαθέτει μακρά ιστορία ενεργού περιβαλλοντικής δράσης. Μεταξύ άλλων έχει ιδρύσει το πρόγραμμα Clean Water Project στη νότια Βραζιλία, υλοποιεί δράσεις για την προστασία της άγριας ζωής και υποστηρίζει δασικές αναπλάσεις και βιώσιμη γεωργία. Σε παγκόσμιο επίπεδο έχει συνεργαστεί με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ενώ το φιλανθρωπικό ίδρυμά της Luz Foundation προωθεί δράσεις που ενισχύουν γυναίκες και παιδιά και υποστηρίζει εκπαιδευτικές και περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες. Τα τελευταία χρόνια έχει επικεντρωθεί στην προστασία οικοσυστημάτων της Βραζιλίας, μεταξύ των οποίων ο Αμαζόνιος, η Cerrado, η Caatinga, η Mata Atlântica, η Pampa και ο υγροβιότοπος Pantanal.

Η συνεργασία του πρίγκιπα William με τη Gisele Bündchen επιβεβαιώνει την πρόθεση του Earthshot Prize να εδραιωθεί ως μία διεθνής πρωτοβουλία που κινητοποιεί προσωπικότητες και οργανισμούς με πραγματική επιρροή και κοινωνική ευθύνη.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Prince George: Πότε και πώς έμαθε ότι μια μέρα θα γίνει βασιλιάς