Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

Ο Γιώργος Λεβεντίδης «έγραψε» 1.000 τεστ για να περάσει στο κορυφαίο βρετανικό πανεπιστήμιο παρόλα αυτά για οικονομικούς λόγους αναβλήθηκε η φοίτησή του
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Γιώργος Λεβεντίδης, μαθητής της Β΄ Λυκείου στο Ζάννειο Πρότυπο Λύκειο Πειραιά και απόφοιτος του 7ου Γυμνασίου Νίκαιας, έγινε δεκτός χωρίς προϋποθέσεις στο University of Bath της Μεγάλης Βρετανίας, δύο χρόνια πριν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η επιτυχία του βασίστηκε σε τριετή προετοιμασία και συμμετοχή σε ιδιαίτερα απαιτητικές εξετάσεις που αντιστοιχούν στο σύστημα εισαγωγής των βρετανικών πανεπιστημίων. Σε ηλικία μόλις δεκαέξι ετών είχε ήδη ολοκληρώσει έναν κύκλο δεκαοκτώ εξετάσεων πανεπιστημιακού επιπέδου, επιτυγχάνοντας υψηλές βαθμολογίες.

Η ακαδημαϊκή του πορεία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυρίας αλλά συστηματικής μελέτης. Από μικρή ηλικία έδειξε ισχυρή κλίση προς τα Μαθηματικά, τα οποία μελετούσε σε προχωρημένο επίπεδο ήδη από τα έντεκα του χρόνια. Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του βρετανικού συστήματος αξιολόγησης, προετοιμαζόταν καθημερινά και συνολικά έλυσε περισσότερα από χίλια δοκιμαστικά τεστ μέσα σε τρία χρόνια, παράλληλα με τις σχολικές του υποχρεώσεις. Η πρόωρη επιτυχία του θεωρείται εξαιρετική, καθώς οι συγκεκριμένες εξετάσεις δίνονται συνήθως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Παρά την αποδοχή του από το University of Bath στο τμήμα Μαθηματικών και Φυσικής, η άμεση φοίτησή του ανεστάλη. Οι οικονομικές απαιτήσεις των σπουδών, με το συνολικό κόστος διδάκτρων και διαμονής να υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ ετησίως, δεν κατέστη δυνατό να καλυφθούν σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Ως αποτέλεσμα, η φοίτησή του έχει μετατεθεί, ενώ εξετάζονται δυνατότητες υποτροφίας ή εναλλακτικές επιλογές σπουδών είτε στη Μεγάλη Βρετανία είτε σε ελληνικό πανεπιστήμιο υψηλού κύρους.

Παράλληλα με τη διεθνή ακαδημαϊκή του αναγνώριση, ο Γιώργος Λεβεντίδης συνεχίζει κανονικά τη σχολική του ζωή. Είναι ενεργό μέλος του σχολείου του, συμμετέχει σε όμιλο Μαθηματικών και διατηρεί υψηλές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, παρά την κούραση από τον συνδυασμό προχωρημένων σπουδών και σχολικών υποχρεώσεων. Η περίπτωσή του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μαθητή που ξεπερνά τα όρια του συνηθισμένου εκπαιδευτικού πλαισίου και ανοίγει τον δρόμο για μια ακαδημαϊκή πορεία διεθνών προδιαγραφών.

