Αιμιλία Καναρέλη: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Ρομαντική»

H Αιμίλια Καναρέλη έρχεται με καινούργιο single με τίτλο «Ρομαντική» σε μουσική του Γιώργου Καραδήμου και στίχους της Σάννυ Μπαλτζή, το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company. H Αιμίλια Καναρέλη με το δεύτερο της τραγούδι «Ρομαντική» αλλάζει ρυθμό, φέρνει την αίσθηση της αγάπης μέσα από έναν φρέσκο, ρομαντικό ήχο με την πιο ανάλαφρη μελωδία και τους πιο γλυκούς στίχους.

Μαζί με το single κυκλοφορεί και video clip, το οποίο είναι γεμάτο εικόνες όπου κάθε σκηνή αποπνέει μία αίθηση ονείρου. Τη σκηνοθεσία την υπογράφει η ίδια η Αιμιλία μαζί με τον Πάνο Ζενίδη. Η Αιμιλία είναι ένας άνθρωπος που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, μιλάει ανοιχτά για την δική της «διαφορετικότητα» και μάχεται για να γίνει η ζωή μας λίγο πιο «Ρομαντική».

Το «Ρομαντική» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://emiliakanareli.lnk.to/Romantiki

Δείτε εδώ το «Ρομαντική»:

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company