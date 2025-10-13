Μουσική 13.10.2025

Αιμιλία Καναρέλη: Κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Ρομαντική»

H Αιμίλια Καναρέλη έρχεται με καινούργιο single με τίτλο «Ρομαντική» σε μουσική του Γιώργου Καραδήμου και στίχους της Σάννυ Μπαλτζή
Mad.gr

H Αιμίλια Καναρέλη έρχεται με καινούργιο single με τίτλο «Ρομαντική» σε μουσική του Γιώργου Καραδήμου και στίχους της Σάννυ Μπαλτζή, το οποίο κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company. H Αιμίλια Καναρέλη με το δεύτερο της τραγούδι «Ρομαντική» αλλάζει ρυθμό, φέρνει την αίσθηση της αγάπης μέσα από έναν φρέσκο, ρομαντικό ήχο με την πιο ανάλαφρη μελωδία και τους πιο γλυκούς στίχους.

Μαζί με το single κυκλοφορεί και video clip, το οποίο είναι γεμάτο εικόνες όπου κάθε σκηνή αποπνέει μία αίθηση ονείρου. Τη σκηνοθεσία την υπογράφει η ίδια η Αιμιλία μαζί με τον Πάνο Ζενίδη. Η Αιμιλία είναι ένας άνθρωπος που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα, μιλάει ανοιχτά για την δική της «διαφορετικότητα» και μάχεται για να γίνει η ζωή μας λίγο πιο «Ρομαντική».

Το «Ρομαντική» είναι  διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες:

https://emiliakanareli.lnk.to/Romantiki

Δείτε εδώ το «Ρομαντική»:

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Minos EMI Αιμίλια Καναρέλη Γιώργος Καραδήμος Σάννυ Μπαλτζή
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξανά μαζί για το Release Athens x SNF Nostos 2026

Το Release Athens Festival και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ξανά μαζί για το Release Athens x SNF Nostos 2026

13.10.2025
Επόμενο
Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

Γιώργος Λεβεντίδης: Ο μαθητής που έγινε δεκτός στο πανεπιστήμιο του Bath 2 χρόνια πριν τελειώσει το σχολείο

13.10.2025

Δες επίσης

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι
Celeb World

Το Nemo αποκλειστικά στο Mad.gr: Μιλά για το νέο του album «Arthouse», τη Eurovision και τη Μαρίνα Σάττι

13.10.2025
Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Γιώργος Σαμπάνης: αποθέωση στη sold out συναυλία του στην Αθήνα

13.10.2025
Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift με το Showgirl γράφει ιστορία

13.10.2025
Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed
Μουσική

Η Jisoo και ο Zayn Malik ενώνουν τις φωνές τους στο Eyes Closed

13.10.2025
Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance
Μουσικά Νέα

Ο AI «καλλιτέχνης» Luca Ferrano κάνει ντεμπούτο στο soundtrack The Way You Dance

13.10.2025
Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares
Μουσικά Νέα

Η Doja Cat κάνει «Boo!» και φέρνει τρόμο και ρυθμό στο Fortnitemares

13.10.2025
Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα
Μουσικά Νέα

Αυτά είναι τα 10 κορυφαία latin hits του 21ου αιώνα

12.10.2025
Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ανακηρύσσεται Hitmaker of the Year από το Variety

12.10.2025
Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift γράφει ιστορία στο Spotify με το The Fate of Ophelia

12.10.2025
Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction
Μουσικά Νέα

Ο λόγος που ο Louis Tomlinson δεν μπορεί να φανταστεί επανένωση των One Direction

12.10.2025
Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της
Μουσικά Νέα

Η Madonna ξαναγράφει τις πιο sexy Bedtime Stories της

11.10.2025
Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift είναι ο λόγος που καθυστερεί το album του Robbie Williams

11.10.2025
Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια
Μουσικά Νέα

Ο Slash προαναγγέλλει νέο δίσκο των Guns N’ Roses μετά από 17 χρόνια

10.10.2025
Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά
Μουσικά Νέα

Η Dua Lipa τραγουδά Don’t Speak με την Gwen Stefani και η σκηνή παίρνει φωτιά

10.10.2025
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους
Μουσική

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου – Έλενα Παπαρίζου: Σε ένα πραγματικό Μέγαρο το video clip του συγκλονιστικού ντουέτου τους

10.10.2025
Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο
Μουσικά Νέα

Η ανακοίνωση για την αλλαγή ημερομηνίας της συναυλίας του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο

10.10.2025
Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή
Μουσικά Νέα

Η Halle Bailey ρωτάει τι είναι τελικά η αγάπη, κι εμείς ακούμε με προσοχή

10.10.2025
Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη
Μουσικά Νέα

Το Spotify αφαίρεσε 75 εκατ. τραγούδια που «συνέθεσε» τεχνητή νοημοσύνη

09.10.2025
Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι
Μουσικά Νέα

Διαγωνιζόμενος τραγουδά Νίκο Βέρτη και αφήνει άφωνους τους κριτές σε ρουμανικό ριάλιτι

09.10.2025
Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI
Μουσικά Νέα

Μαντώ: Η νικήτρια του NYXDrop υπέγραψε με τη Minos EMI

09.10.2025
Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter γράφει ιστορία στο Grand Ole Opry με iconic Bob Mackie φόρεμα

09.10.2025