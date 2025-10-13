Υγεία 13.10.2025

Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

Η πιο απλή φυσική λύση για να αναπνεύσεις επιτέλους ελεύθερα χωρίς φάρμακα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο φαρμακοποιός και δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, Θεμιστοκλής Τσίτσος, μοιράζεται με το κοινό του μια απλή αλλά αποτελεσματική συνταγή για την ανακούφιση από το μπούκωμα και όχι μόνο.

Η συνταγή βασίζεται σε οδηγία της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργικού Άσθματος & Ανοσολογίας και μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις:

  • Μπουκώματος
  • Χρόνιας ή αλλεργικής ρινίτιδας
  • Γρίπης & ιώσεων
  • Καταρροής
Τι θα χρειαστείς:

Για να φτιάξεις το αρχικό μείγμα, χρησιμοποίησε:

  • 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι (χωρίς ιώδιο)
  • 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα
  • Ανακάτεψέ τα καλά και αποθήκευσέ τα σε καθαρό, στεγνό βάζο για μελλοντική χρήση.
Οδηγίες χρήσης:

  • Σε ένα ποτήρι βραστό νερό, που το έχεις αφήσει λίγο να κρυώσει, πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού από το μείγμα.
  • Ανακάτεψέ το καλά και άφησέ το να έρθει σε χλιαρή θερμοκρασία.
  • Κάνε ρινικές πλύσεις με το διάλυμα, όσες φορές χρειαστεί μέσα στην ημέρα.
  • Για παιδιά, χρησιμοποίησε μισό κουταλάκι από το μείγμα ανά ποτήρι νερό.
@themistoklistsitsosΗ συνταγή συστήνεται από την Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργικού Άσθματος & Ανοσολογίας.  Σε ένα καθαρό δοχείο προσθέτω 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι (χωρίς ιώδιο) και 1 κουταλάκι σόδα. Από το μίγμα που θα προκύψει προσθέτω 1 κουταλάκι του γλυκού σε ένα ποτήρι βραστό νερό. Το ανακατεύω καλά, το αφήνω να κρυώσει και κάνω πλύσεις στη μύτη όσο συχνά θέλω.  ✔︎μπούκωμα ✔︎χρόνιες ρινίτιδες ✔︎αλλεργική ρινίτιδα ✔︎γρίπη, ιώσεις ✔︎καταρροή *για παιδιά χρησιμοποιείς μισό κουταλάκι από το μίγμα (αντι ολόκληρο). **το αρχικό μίγμα (3 κουτ. αλάτι+1 κουτ. σόδα) το αποθηκεύεις για επόμενη χρήση.♬ πρωτότυπος ήχος – Θεμιστοκλής Τσίτσος

Η λύση είναι φυσική, εύκολη στην προετοιμασία και ασφαλής, όταν εφαρμόζεται σωστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, ειδικά σε περιόδους αυξημένων αλλεργιών ή ιώσεων.

