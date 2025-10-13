Μπούκωμα τέλος! Το DIY κόλπο που θα σε κάνει να ανασάνεις ξανά

Η πιο απλή φυσική λύση για να αναπνεύσεις επιτέλους ελεύθερα χωρίς φάρμακα

Ο φαρμακοποιός και δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου στο TikTok, Θεμιστοκλής Τσίτσος, μοιράζεται με το κοινό του μια απλή αλλά αποτελεσματική συνταγή για την ανακούφιση από το μπούκωμα και όχι μόνο.

Η συνταγή βασίζεται σε οδηγία της Αμερικανικής Ακαδημίας Αλλεργικού Άσθματος & Ανοσολογίας και μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις:

Μπουκώματος

Χρόνιας ή αλλεργικής ρινίτιδας

Γρίπης & ιώσεων

Καταρροής

Τι θα χρειαστείς:

Για να φτιάξεις το αρχικό μείγμα, χρησιμοποίησε:

3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι (χωρίς ιώδιο)

1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα

Ανακάτεψέ τα καλά και αποθήκευσέ τα σε καθαρό, στεγνό βάζο για μελλοντική χρήση.

Οδηγίες χρήσης:

Σε ένα ποτήρι βραστό νερό, που το έχεις αφήσει λίγο να κρυώσει, πρόσθεσε 1 κουταλάκι του γλυκού από το μείγμα.

Ανακάτεψέ το καλά και άφησέ το να έρθει σε χλιαρή θερμοκρασία.

Κάνε ρινικές πλύσεις με το διάλυμα, όσες φορές χρειαστεί μέσα στην ημέρα.

Για παιδιά, χρησιμοποίησε μισό κουταλάκι από το μείγμα ανά ποτήρι νερό.

@themistoklistsitsos Η συνταγή συστήνεται από την Αμερικανική Ακαδημία Αλλεργικού Άσθματος & Ανοσολογίας. Σε ένα καθαρό δοχείο προσθέτω 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι (χωρίς ιώδιο) και 1 κουταλάκι σόδα. Από το μίγμα που θα προκύψει προσθέτω 1 κουταλάκι του γλυκού σε ένα ποτήρι βραστό νερό. Το ανακατεύω καλά, το αφήνω να κρυώσει και κάνω πλύσεις στη μύτη όσο συχνά θέλω. ✔︎μπούκωμα ✔︎χρόνιες ρινίτιδες ✔︎αλλεργική ρινίτιδα ✔︎γρίπη, ιώσεις ✔︎καταρροή *για παιδιά χρησιμοποιείς μισό κουταλάκι από το μίγμα (αντι ολόκληρο). **το αρχικό μίγμα (3 κουτ. αλάτι+1 κουτ. σόδα) το αποθηκεύεις για επόμενη χρήση. ♬ πρωτότυπος ήχος – Θεμιστοκλής Τσίτσος

Η λύση είναι φυσική, εύκολη στην προετοιμασία και ασφαλής, όταν εφαρμόζεται σωστά. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, ειδικά σε περιόδους αυξημένων αλλεργιών ή ιώσεων.

